Мем смешной. Российские гимнасты внезапно вернулись на международные турниры

Новость, казалось бы, радостная, однако ощущения от неё горькие.

Жизнь наших гимнастов сейчас похожа на мем с дедулей из «Симпсонов». Тот, где мужчина заходит в помещение, вешает шляпу на крючок, но, сделав небольшой круг по комнате, забирает её и выходит обратно.

Как говорится, мем смешной, а ситуация в нашем спорте – страшная.

С начала 2025-го российские гимнасты в относительно большом количестве получали нейтральные статусы. Шанс выступить на международной арене появился и у лидеров сборной Ангелины Мельниковой и Даниела Маринова. Спортсмены активно готовились к первым за долгие годы турнирам. Знаковое возвращение должно было состояться в начале апреля.

Но вместо этого сборные по спортивной и художественной гимнастике неожиданно отказалась от выступлений на международной арене. Согласно официальному заявлению, так решили сами спортсмены – в знак солидарности с теми, кто не получил нейтральный статус по «абсурдным причинам».

Однако всё это выглядело очень уж подозрительно. Слишком много таких «совместных решений» за последние годы было в нашем спорте.

Подозрения косвенно подтвердила Ангелина Мельникова, выложившая в соцсети несколько постов, в которых высказала всю свою боль.

«Спасаюсь, сегодня весь день была как на иголках, интуиция меня не подводит никогда. В итоге много неприятных новостей. Чистый лист снова перед глазами», – написала Мельникова, после отказа гимнастов от выступлений.

Вся история с поддержкой несправедливо обиженных спортсменов смотрелась бы довольно логично, если бы не одно но. Всё это время российские гимнасты, в том числе сборники, продолжали получать нейтральные статусы. Заветные допуски получили больше 40 человек. Причём в этом списке пока не оказалось тех, кто открыто говорил, что им отказали ранее.

И вот теперь в начале лета Федерация гимнастики России (ФГР) торжественно объявляет, что наши спортсмены возвращаются на международную арену. И даже прикладывает список турниров, где выступят россияне.

Правда, первый вице-президент ФГР Василий Титов прояснил ситуацию:

«Мы не объявляли о возвращении российских гимнастов на международную арену. Мы проинформировали, где в ближайшее время будут участвовать представители федерации гимнастики. Какое возвращение? Мы там были до этого, у нас ездили батутисты. А это очередная порция. Мы получили нейтральный статус, это люди, которые в ближайшее время поедут на разные соревнования — судьи, спортсмены, специалисты и так далее. Нет такого, что был запрет, а теперь мы прорвались. У нас всё нормально. Сборная готова, продолжает готовиться к международным соревнованиям».

Василий Титов Фото: РИА Новости

В чём-то Титов прав. Не так важно, как называть то, что объявили 11 июня. Но иное наименование не меняет сути странных качелей в федерации гимнастики. Зачем был тот громкий отказ в начале апреля, если через два месяца было решено вернуться на международную арену?

Ладно бы FIG в ответ на действия российской стороны решила смягчить условия допуска, как это было после нашего отказа два года назад. Ладно бы мы сумели отстоять нейтральные статусы кого-то из спортсменов. Но нет!

Гимнастам просто потрепали нервы, а некоторых даже подвели к мыслям о завершении карьеры. Более того, наших ребят лишили шанса выступить на нескольких международных турнирах: чемпионате Европы и этапах Кубка мира. И из-за этого под вопросом оказалось участие россиян в чемпионате мира по спортивной и художественной гимнастике.

И зачем всё это было нужно? Кто-то сможет дать ответ?

Впрочем, главное, что российские спортсмены всё-таки выступят на международных соревнованиях. Это для ребят сейчас важнее всего.

Главное, чтобы снова внезапно не «передумали»…