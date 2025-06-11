Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Статьи

Российские гимнасты объявили о возвращении на международную арену, два месяца назад они отказались это делать, что происходит

Мем смешной. Российские гимнасты внезапно вернулись на международные турниры
Татьяна Постникова
Ангелина Мельникова
Аудио-версия:
Комментарии
Новость, казалось бы, радостная, однако ощущения от неё горькие.

Жизнь наших гимнастов сейчас похожа на мем с дедулей из «Симпсонов». Тот, где мужчина заходит в помещение, вешает шляпу на крючок, но, сделав небольшой круг по комнате, забирает её и выходит обратно.

Как говорится, мем смешной, а ситуация в нашем спорте – страшная.

С начала 2025-го российские гимнасты в относительно большом количестве получали нейтральные статусы. Шанс выступить на международной арене появился и у лидеров сборной Ангелины Мельниковой и Даниела Маринова. Спортсмены активно готовились к первым за долгие годы турнирам. Знаковое возвращение должно было состояться в начале апреля.

Казалось, наших гимнастов ждёт триумфальное возвращение:
«Мы так рады за вас!» Российские гимнасты впервые за три года выступят на Кубке мира
«Мы так рады за вас!» Российские гимнасты впервые за три года выступят на Кубке мира

Но вместо этого сборные по спортивной и художественной гимнастике неожиданно отказалась от выступлений на международной арене. Согласно официальному заявлению, так решили сами спортсмены – в знак солидарности с теми, кто не получил нейтральный статус по «абсурдным причинам».

Однако всё это выглядело очень уж подозрительно. Слишком много таких «совместных решений» за последние годы было в нашем спорте.

Подозрения косвенно подтвердила Ангелина Мельникова, выложившая в соцсети несколько постов, в которых высказала всю свою боль.

«Спасаюсь, сегодня весь день была как на иголках, интуиция меня не подводит никогда. В итоге много неприятных новостей. Чистый лист снова перед глазами», – написала Мельникова, после отказа гимнастов от выступлений.

Отказ гимнастов был крайне неожиданным:
Российские гимнасты сами отказались от возвращения на мировую арену. Что случилось?
Российские гимнасты сами отказались от возвращения на мировую арену. Что случилось?

Вся история с поддержкой несправедливо обиженных спортсменов смотрелась бы довольно логично, если бы не одно но. Всё это время российские гимнасты, в том числе сборники, продолжали получать нейтральные статусы. Заветные допуски получили больше 40 человек. Причём в этом списке пока не оказалось тех, кто открыто говорил, что им отказали ранее.

И вот теперь в начале лета Федерация гимнастики России (ФГР) торжественно объявляет, что наши спортсмены возвращаются на международную арену. И даже прикладывает список турниров, где выступят россияне.

Правда, первый вице-президент ФГР Василий Титов прояснил ситуацию:

«Мы не объявляли о возвращении российских гимнастов на международную арену. Мы проинформировали, где в ближайшее время будут участвовать представители федерации гимнастики. Какое возвращение? Мы там были до этого, у нас ездили батутисты. А это очередная порция. Мы получили нейтральный статус, это люди, которые в ближайшее время поедут на разные соревнования — судьи, спортсмены, специалисты и так далее. Нет такого, что был запрет, а теперь мы прорвались. У нас всё нормально. Сборная готова, продолжает готовиться к международным соревнованиям».

Василий Титов

Василий Титов

Фото: РИА Новости

В чём-то Титов прав. Не так важно, как называть то, что объявили 11 июня. Но иное наименование не меняет сути странных качелей в федерации гимнастики. Зачем был тот громкий отказ в начале апреля, если через два месяца было решено вернуться на международную арену?

Ладно бы FIG в ответ на действия российской стороны решила смягчить условия допуска, как это было после нашего отказа два года назад. Ладно бы мы сумели отстоять нейтральные статусы кого-то из спортсменов. Но нет!

Гимнастам просто потрепали нервы, а некоторых даже подвели к мыслям о завершении карьеры. Более того, наших ребят лишили шанса выступить на нескольких международных турнирах: чемпионате Европы и этапах Кубка мира. И из-за этого под вопросом оказалось участие россиян в чемпионате мира по спортивной и художественной гимнастике.

И зачем всё это было нужно? Кто-то сможет дать ответ?

Впрочем, главное, что российские спортсмены всё-таки выступят на международных соревнованиях. Это для ребят сейчас важнее всего.

Главное, чтобы снова внезапно не «передумали»…

У кого из российских гимнастов есть нейтральный статус?
FIG присвоила нейтральный статус Ангелине Мельниковой и ещё 42 российским гимнастам
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android