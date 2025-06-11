Голевое сумасшествие в финале Суперлиги. «Ухта» и «Газпром-Югра» вновь устроили мегабитву!

За два матча команды забили 16 раз. И ещё четыре гола отменили!

Уже второй сезон подряд в финале Суперлиги играют «Ухта» и «Газпром-Югра». Как и в прошлом году, на старте серии команды устроили настоящую жару. Первый матч уверенно забрали югорчане (4:2), а во втором сумасшествие устроили ухтинцы (6:4). Просто огонь!

«Соперник не делал нам подарков»

Дуэль «Ухта» – «Газпром-Югра» по ходу текущего сезона превратилась в главное противостояние российского футзала. Команды активно бились в регулярном чемпионате. Ухтинцы финишировали на первой позиции с 94 очками, а югорчане – на второй с 91 очком.

Неудивительно, что эти команды сошлись и в финале Суперлиги. В плей-офф «Газпром-Югра» одолел «Торпедо» (8:1, 6:3, 7:1) и «КПРФ» (3:3 (3:2 по пен.), 4:4 (3:2 по пен.), 5:2). «Ухта» же разобралась с «Кристаллом» (5:7, 7:4, 6:0, 10:3) и «Тюменью» (6:4, 6:3, 5:2).

В первом матче финальной серии в Коми югорчане и ухтинцы сразу задали высокую планку. Команды обстреливали ворота друг друга, но голкиперы играли шикарно. Счёт в итоге открыл Гильерме Тейшейра после рикошета – 1:0. «Ухта» постоянно создавала моменты, но нивелировать отставание удалось лишь под конец тайма. После стандарта забил Сергей Денисов – 1:1.

На старте новой двадцатиминутки ухтинцы быстро вышли вперёд, однако после длительного просмотра видеоповтора судьи отменили гол. Эта ситуация лишь подзадорила подопечных Вадима Яшина. Команда наседала на югорчан, но Зураб Калмахелидзе творил чудеса в створе.

В итоге забить удалось не «Ухте», а «Югре». На 26-й минуте отличился Николай Шистеров – 2:1. Правда, уже через две минуты ухтинцы сравняли счёт – 2:2. Но это не устроило гостей: югорчане сразу же снова вышли вперёд – 3:2.

Радоваться парням Владимира Колесникова пришлось недолго. На 29-й минуте Андрей Понкратов сфолил на Гитте, получил вторую жёлтую карточку и покинул поле. В меньшинстве «Газпрому-Югра» удалось не пропустить благодаря мастерству Калмахелидзе. «Ухта» давила на соперника, но забили вновь югорчане. Под конец матча отметился Фильо Дуду – 4:2.

«Мы, в принципе, ожидали вот именно такого развития событий: такой игры, таких режимов, которые предложил «Газпром». Соперник играл очень дисциплинированно, очень строго. Не делал никаких нам подарков. Все добегали, дорабатывали, не привозили на свои. Мы старались соответствовать, но была пара неприятных эпизодов. Один из них привёл к пропущенному голу. Если бы с реализацией было получше, возможно, результат был бы другой», – заявил наставник «Ухты» Вадим Яшин.

Голевое безумие

Во втором матче команды устроили настоящее голевое сумасшествие. За первый тайм игроки забили девять голов, получили пять жёлтых карточек и использовали по два тайм-аута!

На старте поединка «Ухте» было тяжело. Уже к третьей минуте хозяева горели 0:2. После тайм-аута парни Вадима Яшина собрались – буквально через две минуты счёт стал 2:2. Помог автогол Фильо Дуду и рикошет от Гильерме Тейшейры после удара Йована Лазаревича. Серб сразу же оформил дубль, но после просмотра гол был отменён. Это не расстроило ухтинцев: тут же Хусаинов вывел хозяев вперёд – 3:2. После передышки в несколько минут «Газпром-Югра» сравнял счёт – 3:3.

До конца тайма обе команды забили ещё по одному мячу, но оба были отменены. У Шистерова арбитры обнаружили касание мяча рукой, а перед голом Павлова был фол на Гитте.

Во второй половине матча «Ухта» и «Газпром-Югра» чуть успокоились. Видимо, футболисты потратили весь запал. Счёт на табло изменился лишь на 28-й минуте: Лазаревич красиво пробил после подачи аута – 4:3. В ответной атаке «Газпром-Югра» едва не отыгрался, но ухтинцев спас каркас ворот.

На 31-й минуте «Ухта» увеличила своё преимущество после стандарта. Гол забил Сергей Денисов с подачи Йовича – 5:3. Ответ от югорчан не заставил себя долго ждать. На 33-й минуте Александр Пирогов отыграл один мяч.

Но «Ухта» не собиралась отдавать своё. Довольно быстро Дмитрий Прудников восстановил преимущество в два мяча – 6:4. Как ни пытались югорчане исправить ситуацию, ничего не вышло. Ухтинцы забрали второй матч, сравняв счёт в серии (1-1).

Следующие два матча пройдут в Югорске 15 и 16 июня. Нас точно ждут жаркие игры!