Норвежец установил второй мировой рекорд за сезон. Но его достижения пока не признают!

В текущем сезоне Бриллиантовой лиги пока было установлено лишь два мировых рекорда. И оба принадлежат одному человеку – Карстену Вархольму. Норвежец дважды сотворил историю в новенькой дисциплине – беге на 300 м с барьерами. Ему потребовалось на это всего 1,5 месяца.

Вот только рекорды эти пока остаются непризнанными. Почему?

Лучшее время в истории!

Свой первый мировой рекорд в этом сезоне Вархольм установил на старте Бриллиантовой лиги в Сямыне (Китай). Тогда Карстен пробежал 300 м с/б за 33,05, побив собственное достижение от 2021 года на 0,21. Второй рекорд не заставил себя долго ждать. На этапе в Осло, проходившем 12 июня, норвежец вновь выиграл забег на 300 м с/б, показав лучшее в мире время – 32,67. Вархольм стал первым и единственным человеком в истории, который преодолел эту дистанцию быстрее чем за 33 секунды! Правда, пока достижение Карстена не будет официально считаться рекордом из-за новизны дисциплины. Сейчас результат Вархольма – лучшее время в мире, но не исключено, что именно он может обрести статус рекорда.

Красоты этому достижению добавила и борьба во время забега – до последнего было неясно, кто же победит. После сигнала судьи Карстен сразу вырвался в лидеры, однако довольно быстро его догнал Рай Бенджамин. На последних барьерах американец даже обошёл норвежца, но Вархольм не сдался. Карстен на последних гладких метрах выложился на максимум и обогнал Бенджамина!

После финиша норвежец сорвал с себя майку и начал радостно кричать. Символично, что именно этот вид закрывал программу этапа в Осло.

«Забег прошёл хорошо, хотя я был немного обеспокоен тем, насколько сильно меня догоняет Рай. Но я знал, что смогу преодолеть последнее препятствие на пути к своей цели. Обычно я сдаюсь к концу 400-метровки, так что 300-метровка мне в какой-то степени подходит. Однако я буду в форме на 400-метровке в воскресенье», – заявил Вархольм пресс-службе Бриллиантовой лиги.

Карстен Вархольм Фото: Maja Hitij/Getty Images

Красивая борьба

До феерии Карстена в Осло произошло и немало других ярких событий. В забеге на 3000 м с препятствиями Фейс Черотич одержала уваренную победу и показала лучший результат сезона в мире – 9.02,60. Кроме того, это время стало новым рекордом арены. Лучшего результата сезона в мире достигла и Енава Нбрет. Эфиопка выиграла забег на 10 000 м – 30.28,82.

Несмотря на крутые достижения победителей, сама борьба в этих дисциплинах была не очень-то яркой. Куда интереснее выдались забеги на средние дистанции и на 5000 м – у мужчин. На 800 м невероятную победу одержал Эммануэль Ваниони – 1.42,78. Кениец весь забег шёл в лидерах, но на заключительных 200 м силы оставили спортсмена. Каким-то чудом Ваниони смог дотерпеть до финиша, не подпустив к себе соперников!

На миле в Осло не было топов, а значит, шанс победить был буквально у каждого. Вероятно, из-за этого на последнем круге мы увидели несколько интересных атак и красивую тактическую борьбу. Лучший рывок выдал Исаак Надер, который финишировал первым с солидным отрывом. Кроме того, легкоатлет обновил национальный рекорд Португалии – 3.48,25.

На 5000 м мощную победу одержал Ник Янг (12.45,27), показавший лучший результат в истории США. Это было довольно неожиданно, ведь все ждали атаку мирового рекорда от Йомифа Кеджелчи и Хагоса Гебривета. Вот только оба выпали даже из призовой тройки: Хагос остался пятым, а Йомиф – восьмым. Интересно, что при этом сразу 13 атлетов пробежали дистанцию быстрее, чем за 13 минут, а девять спортсменов показали результаты до 12.50. Также сразу два бегуна обновили национальные рекорды.

Арман Дюплантис Фото: Maja Hitij/Getty Images

Красоты в Осло привычно раздали прыгун с шестом Арман Дюплантис. Швед одержал уверенную победу (6,15) и обновил собственный рекорд арены. Прекрасно себя в Норвегии проявила и Жюльен Альфред. Олимпийская чемпионка пробежала 100 м за 10,89, опередив топов в лице Мари-Жозе Та Лу-Смит (11,00) и Дины Эшер-Смит (11,08).

Следующий этап Бриллиантовой лиги пройдёт 15 июня в Стокгольме.