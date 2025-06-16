«Уходить надо в зените славы». Легендарный мотогонщик из России погиб в страшном ДТП

Рекордсмен мира по количеству титулов в ледовом спидвее Николай Красников погиб в ДТП в Башкортостане. На своей машине он вылетел на встречку и попал под два грузовика. У 20-кратного чемпиона мира не было шансов выжить.

Красников – настоящая легенда мотогонок на льду. Ему было всего 40 лет.

«Поступок родителей навсегда в моём сердце»

До мотогонок Николай спортом не занимался. Обычную общеобразовательную школу в родном Шадринске не окончил – пришлось переводиться в вечернюю. Как он сам рассказывал, в школе процветало стукачество, а он был независимым во всём. По словам Красникова, главное воспоминание о школе – время, проведённое с отцом в гараже, где он досконально изучил мотоцикл.

«Школьная жизнь была у меня своеобразная. Она прошла в гараже, и пахло от меня маслом и бензином, как от слесаря. Как жених я был малопривлекателен, о дискотеках и навороченных компьютерных игрушках и не помышлял…

Отец показал мне, что такое мотоспорт. Начал с мотокросса, потом сел на ледовый мотоцикл. Мы тренировались на застывшем пруду. Тогда моей семье навороченный спортивный мотоцикл был не по карману. Но, видя мои старания, отец взял все отложенные с большим трудом деньги на машину и купил мне дорогой спортивный байк. Этот поступок родителей… Он навсегда в моём сердце», — рассказывал Красников «Комсомольской правде».

Его первым серьёзным соревнованием стал Кубок мотоциклетной федерации. Николаю тогда было всего 14 лет, и он был самым юным участником, который бросил вызов взрослым и сумел пройти во второй раунд. После этого он и поверил, что его будущее связано только с мотогонками.

Рекорд Кадырова казался вечным, однако Красников его побил

Уже в 16 лет Красников переехал из Шадринска в Уфу, где был очень сильный мотоклуб. Через год в его составе он впервые стал чемпионом России.

В 18 лет Николай дебютировал на чемпионате мира, с ходу став восьмым, через год выиграл бронзу, а в 20 лет впервые взял чемпионский титул. Кубок сильнейшего в мире Красников поднял над головой в Берлине, где проходил заключительный этап чемпионата.

Тогда вряд ли кто-то думал, что Красников замахнётся на великий рекорд соотечественника Габдрахмана Кадырова, который шесть раз становился чемпионом мира в личном зачёте в 1960-1970-х. Однако Николай выигрывал чемпионат за чемпионатом, причём делал это подряд. В его активе были абсолютные победы в 2006 и 2009 годах, когда он выиграл вообще все гонки.

Когда Красников завоевал пятый подряд чемпионский титул, он сказал в интервью «Спорт-экспрессу»: «Бить рекорды не наша задача. Необходимо добиться максимальных результатов в тот отрезок времени, в котором мы живём и тренируемся. Надо оставить свой отпечаток независимо от каких-то рекордов».

Николай Красников Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Более того, он объявил, что через два года намерен уйти из большого спорта и сосредоточиться на том, чтобы воспитывать юных спортсменов. В итоге Красников завершил карьеру, выиграв восемь подряд чемпионатов мира в личном зачёте и добавив к ним 12 титулов в командном! И если рекорд Кадырова казался вечным, то рекорд Красникова – тем более.

«На машине я езжу, как дилетант»

«Уходить надо вовремя, в зените славы. Многие пропускали этот момент – и их забывали. Я же уйду на пике и оставлю о себе память на много лет. Хочу, чтобы меня не хватало на ледовой дорожке», — говорил Красников в апреле 2009 года.

На самом деле, его уход из спорта растянулся на долгие годы, а окончательно случился лишь в 2023-м.

До этого времени Николай регулярно выступал на различных соревнованиях – в том числе на снегоходах, в летнем спидвее, в своём родном ледовом. Ему всегда было интересно попробовать что-то новое, помочь своему спортивному клубу, да и вообще обстоятельства складывались так, что Николая постоянно просили выступить.

Он и Федерацию мотогонок Башкортостана возглавлял, однако ушёл, когда почувствовал, что работа не даёт результатов. На момент гибели Красников был главой правления и главным тренером технических видов спорта имени Габдрахмана Кадырова и возглавлял спортивную школу имени Николая Гастелло.

Обычно по рабочим и личным делам он передвигался на машине и утверждал, что ездит очень спокойно: «Агрессию, может, и энергию я выплёскиваю в мотогонках. Но в городе на машине я езжу, как дилетант – скорость не превышаю, не обгоняю. Мне не нравится носиться по городу, как угорелому. Таких скоростных эмоций мне хватает на стадионе».

Что случилось 16 июня, ещё предстоит выяснить. В сухой сводке ГАИ по Республике Башкортостан сказано, что ДТП произошло около трёх часов ночи на 69-м километре трассы Р-240 на подъезде к трассе М-12 «Восток». Здесь столкнулись «Лада Гранта» и два встречных грузовика «Газель» и SITRAK. В результате аварии 40-летний водитель легкового автомобиля погиб на месте до приезда медиков.