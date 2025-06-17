Инсайд от Бьорндалена и обретённая любовь. Главный по Олимпиаде — к 20-летию «Чемпа»

Весь 2025 год мы будем праздновать юбилей «Чемпионата». За 20 лет произошло столько, что в один день 11 марта точно не уместишь. Поэтому каждую неделю по вторникам, до конца года, мы будем публиковать истории в рамках проекта «Легенды Чемпионата» . Представители команды «Чемпа» (а чёрно-оранжевый – это навсегда!) будут рассказывать, что для них главное слово в спорте.

Писать о спорте я начал задолго до того, как пришёл в спортивную журналистику. До сих пор дома где-то хранятся тетрадки, исписанные результатами реальных и вымышленных соревнований. Местами турнирные таблицы и пьедесталы с флагами сопровождались короткими заметками. Наверное, их и можно считать началом моего журналистского пути…

А что, за это ещё и платят?!

В каком-то смысле любое событие в нашей жизни – дело случая. Наверное, я могу говорить, что попал на «Чемпионат» случайно. Но к этой случайности привели закономерности. Я читал «оранжевый» сайт года примерно с 2007-го. А в 2012-м, когда, будучи ещё студентом МГУ, нуждался в подработке, увидел объявление о поиске авторов в раздел «Другие виды спорта». Только тогда мне впервые в голову пришла мысль, что за то же самое, чем я ради развлечения занимался в детстве, оказывается, могут платить!

В качестве первого тестового задания нужно было сделать интервью с кем-то из игроков или тренеров сборной России по непопулярным олимпийским видам спорта: гандболу, регби, хоккею на траве и, кажется, чему-то ещё. Уже не помню своей мотивации, но почему-то я выбрал экзотику – хоккей на траве.

Тогда был уверен, что интервью нужно делать только лично, поэтому тёмным и холодным вечером поехал куда-то на окраину Москвы, посмотрел целую тренировку девчонок, дождался наставника и обстоятельно расспросил его о виде спорта, о котором ещё пару дней назад не знал ровным счётом ничего. Прошло уже много лет, российский хоккей на траве больше ни разу не был предметом моего внимания, но память упорно сохраняет имя первого собеседника – это был Олег Янкелевич Потапов, который тогда был тренером женской сборной. Олег Янкелевич, надеюсь, у вас всё хорошо!

Интервью я сдал в последний момент. Но, видимо, что-то в нём зацепило руководителя раздела «Другие виды спорта» Андрея Иванова, и после парочки куда более простых заданий, не требовавших путешествий по закоулкам столицы, мне сказали, что я стал автором «Чемпионата».

Первая «стажёрская» зарплата, как сейчас помню, составила 10 тысяч рублей. Весьма неплохие деньги для студента в то время. Жить можно было!

Первый мой текст на «Чемпионате» вышел 2 марта 2012 года. А дальше пошло-поехало. Интервью с Натальей Ищенко, подготовка к Олимпиаде-2012, золото волейболистов в Лондоне, и меня затянуло в этот водоворот…

И да, я не верю ни в какую магию чисел, но мне показалось прикольным, что мой id в профиле автора был 2014 – как год грядущей Олимпиады в Сочи.

Михаил Чесалин в 2013 году Фото: «Чемпионат»

Как Бьорндален раскрыл мне секрет

За 13 лет работы на «Чемпионате» мне довелось пообщаться с огромным числом звёзд российского и мирового спорта. Не готов утверждать, что помню каждого своего собеседника, но многие интервью, безусловно, забыть невозможно. Особняком стоят беседы с Уле-Эйнаром Бьорндаленом.

Я обстоятельно общался с самым титулованным спортсменом в истории зимних Олимпиад дважды. Впервые это произошло в апреле 2014-го, через пару месяцев после Игр в Сочи, на которых Великий и Ужасный забрал своё седьмое и восьмое золото Олимпиад. Я, помнится, умилил Уле-Эйнара своими приветственными фразами на норвежском, и чемпион, несмотря на строгий тайминг, уделил мне несколько дополнительных минут, чтобы дать автографы.

Один листок с размашистой подписью отправился в Норвегию – моему бывшему однокурснику, который и обучил меня фразам на норвежском. Второй отдал деду – фанату биатлона с незапамятных времён. Третий автограф я попросил оставить прямо на моей пресс-карте – её срок всё равно истекал через пару недель. Этот автограф «для себя» и по сей день остаётся единственным в моей жизни, а оттого, вероятно, особенно ценным.

Михаил Чесалин берёт интервью у Уле-Эйнара Бьорндалена Фото: «Чемпионат»

Во второй раз мы встретились с Бьорндаленом в начале апреля 2016 года. Тогда все люди в кулуарах биатлона догадывались о романе норвежского чемпиона и белорусской звезды Дарьи Домрачевой, а особо продвинутые полагали, что Дарья уже ждёт от Уле-Эйнара ребёнка. Менеджер, который занимался организацией интервью, попросил не спрашивать о личной жизни, но вне официальных рамок интервью удержаться от интересовавшего буквально всех поклонников биатлона вопроса было сложно. Бьорндален на удивление не испытал раздражения, а улыбнулся, утвердительно моргнул двумя глазами, но сказал только одно: «Читайте завтрашние новости».

На следующий день Уле-Эйнар Бьорндален на специальной пресс-конференции впервые официально подтвердил свои отношения с Дарьей Домрачевой и сообщил, что они ждут ребёнка. Наверное, я был одним из немногих людей в мире, для кого всё это уже не было сенсацией.

Правда, интервью, согласно договорённостям, обошлось без этих вопросов. Сейчас кажется очень занятным, что оно вышло с заголовком, где норвежский чемпион восторгается российским президентом. Такие были времена!

Командировка, которая решила всё

«Чемпионат» – моё первое и пока единственное официальное место работы. Этой работе приходится посвящать довольно много времени, однако и взамен я получаю далеко не только зарплату и услуги по медицинской страховке.

Благодаря «Чемпионату» я полюбил мир шахмат. Лет пять назад управляющий директор Антон Сучков предложил отдельно развивать это направление на нашем портале. Фигуры-то двигать я умел, но для полного погружения и понимания некоторых нюансов этого было недостаточно. Пришлось учиться. Оказалось, что между «двигать фигуры» и «уметь играть» целая пропасть. Однако я вот уже четыре года стараюсь строить через неё мост.

Шахматная доска дома и приложение с задачками на телефоне – неотъемлемые атрибуты моей жизни. Не уверен, что без «Чемпионата» сам бы к этому пришёл.

Если бы не работа на нашем спортивном портале, я бы не познакомился с десятками замечательных людей. Кто-то стал мне другом, у кого-то я учился, а многих уже учил сам. Чертовски приятно встречать где-то в пресс-центре людей, с которыми вас связывают годы непростой, но дружной работы.

Пользуясь случаем, хотел бы сказать спасибо и большой команде «Чемпионата», и нашей маленькой, но мощной, отвечающей за раздел «Другие виды спорта». Андрей Шитихин, Таня Постникова, Батраз Томаев, Юля Сидорова – вы самые крутые! Я рад, что могу работать вместе с вами.

Михаил Чесалин и пилот из США Кирби Чемблисс Фото: Из личного архива Михаила Чесалина

И последняя история. О том, как «Чемпионат» подарил мне любовь.

В 2019 году в Минске проходил масштабный турнир – Европейские игры. Я тогда только-только стал руководителем отдела, и мне нужно было срочно найти человека, который отправится в Беларусь для работы на этом турнире. По каким-то объективным причинам корреспонденты из моей команды поехать туда не могли. Единственный оставшийся вариант – поехать в Минск самому. Я люблю шутить, что не хотел ехать, потому что в 2019-м для командировок была открыта вся Европа – ну какая Беларусь, ей-богу? Но суть – в самой работе: редактору важно постоянно быть на связи со стабильным интернетом, а не метаться между спортивными объектами.

Как бы то ни было, командировка, от которой я отбивался руками и ногами, неожиданно обернулась знакомством с замечательной Настей – волонтёром, помогавшим иностранным журналистам на спортивных объектах. От первой встречи до близких отношений прошло много времени – всё-таки расстояние между Москвой и Минском давало о себе знать. Но всё сложилось. И есть большая вероятность, что на вечеринке в честь 21-го дня рождения «Чемпионата» мы сможем присутствовать уже в статусе мужа и жены.