Российский гроссмейстер и его команда подали апелляцию на опоздание на партии и добились переигровки. Но это понравилось не всем.

Ян Непомнящий стал чемпионом мира со скандалом. Такое не прощали даже Карлсену!

Вроде бы спокойные шахматы продолжают служить ареной для самых эмоциональных разборок, до которых любому другому виду спорта далеко. Не успели утихнуть эмоции от удара кулаком Магнуса Карлсена, мгновенно ставшего вирусным, как на завершившемся в Лондоне командном чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу случился очередной громкий скандал. В конфликт оказался вовлечён российский гроссмейстер Ян Непомнящий.

Непо должен был провести в составе звёздной команды WR Chess оба турнира, однако из-за проблем с получением британской визы на чемпионат по быстрым шахматам не успел. Без него рейтинг-фавориты с суперзвёздным составом и главным спонсором Вадимом Розенштейном в качестве обязательного любителя выглядели бледно и в «швейцарке» не сумели попасть даже в топ-3.

Но к блицу Непомнящий в столицу Великобритании прилетел. С ним в составе WR Chess легко и непринуждённо выиграла свою группу и вообще не испытала проблем в 1/8 финала. Однако в четвертьфинале случилось то, что сейчас активно обсуждается во всех каналах и пабликах, имеющих отношение к шахматам и просто к спорту.

Ян Непомнящий Фото: FIDE

Команде Непомнящего выпала по турнирной сетке «Германия и друзья» во главе с Винсентом Каймером. Но WR Chess опоздала на четвертьфинал! При формате времени 3 минуты + 2 секунды на ход в партии россиянин сделал свой первый ход в партии против Винсента, когда прошли уже 1 минута 54 секунды!

Для блица – огромное преимущество. Непомнящий быстро сравнялся с Каймером по времени, стандартными ходами набил себе достаточное количество секунд, однако в равной ситуации допустил неточность, которую немец очень чётко использовал. Ян признал поражение, его команда проиграла первую встречу четвертьфинального раунда – 2:4, но признавать поражение не стала.

Тренер звёздной команды Ян Густафссон подал апелляцию, заявив, что его подопечные были неверно оповещены о времени начала четвертьфинала, потому и опоздали. Вообще, в шахматах всегда виноват тот, кто опоздал. Сколько было таких ситуаций с Магнусом Карлсеном, он даже не пытался оправдываться – всё равно бы не простили!

Ян Густафссон (справа) Фото: FIDE

Непонятно, какие аргументы предъявили Густафссон и Розенштейн, но жюри ушло совещаться и более получаса обсуждало, что делать дальше. В это время к команде WR Chess, а именно к Непомнящему и Хикару Накамуре, подошёл нидерландец Аниш Гири, который упрекнул WR Chess в том, что они играют не по правилам. Между ним и Непомнящим произошёл такой диалог:

А. Г.: Если бы выиграли первый матч четвертьфинала, вы бы тоже подали апелляцию?

Я. Н.: Большой эксперт в юриспруденции. С каких пор, Аниш?



А. Г.: Подумай об этом! Фэйр-плей.



Я. Н.: Аниш, ты будущий президент ФИДЕ.

Последнюю фразу Непомнящий бросил в спину уходящему Гири, а затем продолжил обсуждать умственные способности нидерландца с Накамурой.

Интересно, что Гири играл вообще за другую команду, не имевшую отношения к скандальному четвертьфиналу и в итоге ставшую бронзовым призёром.

Аниш Гири Фото: РИА Новости

А жюри приняло решение о переигровке! В итоге WR Chess выиграла у «Германии и друзей» в четвертьфинале, затем победила в полуфинале и финале и стала чемпионом. Непомнящий в плей-офф выглядел бледно и сам пошутил об этом в соцсетях: «Я сделал всё что мог, но команда всё равно победила».

Уже после награждения Гири в соцсетях опубликовал пост, в котором обвинил Непомнящего в том, что тот уже не в первый раз поступает не по правилам.

«С Яном удобно то, что его даже не нужно побеждать. Нужно просто продержаться достаточно долго, и он, вероятно, согласится разделить титул. Что скажешь, Ян?» — написал нидерландец с явной отсылкой к тому, как на личном чемпионате мира по блицу в конце декабря 2024 года в Нью-Йорке Непомнящий и Карлсен в финале отказались продолжать борьбу и заявили, что готовы поделить титул.

В конфликт вмешался Ханс Ниманн, предложивший Яну и Анишу решить все вопросы непосредственно за доской и выразивший готовность стать спонсором потенциального матча.

Возможно, в скором времени нас ждёт продолжение этой истории.