В Казахстане инвестируют большие деньги в шахматы. Всё ради яркого успеха в будущем

Казахстан переживает настоящую революцию в сфере шахмат. Локомотивом этих преобразований выступает Freedom Finance с Тимуром Турловым во главе. Компания не просто финансирует турниры, но ещё и создает целую экосистему, которая направлена на развитие этого вида спорта в стране.

Вклад в шахматы на языке цифр

Freedom инвестирует более $ 11,2 млн на развитие инфраструктуры шахмат.

Эти средства помогут виду спорта на всех уровнях: от организации масштабных международных соревнований до поддержки юных дарований и развития образовательных программ. Такой подход позволяет создать замкнутый цикл, в котором каждый элемент поддерживает и усиливает остальные.

Подготовка к шахматному турниру Фото: istockphoto.com

Финансовое благополучие «Фридом Финанс» – прочная основа для реализации амбициозных планов.

Вот показатели текущего финансового года:

выручка – $ 2,1 млрд;

чистая прибыль – $ 84,5 млн;

активы на уровне $ 9,9 млрд.

Эти цифры демонстрируют устойчивость бизнес-модели и способность генерировать ресурсы для социальных инвестиций. Успешно развиваются и цифровые сервисы, о чём свидетельствует 2,3 млн загрузок мобильного приложения Freedom SuperApp, которое открывает новые возможности для увеличения популярности шахмат у массовой аудитории.

Рыночные показатели тоже не отстают. Капитализация компании превысила $ 10 млрд, что позволило обойти даже такого гиганта, как «Казатомпром». Успехи Freedom Finance на финансовом рынке напрямую отражаются на международном статусе Казахстана и укрепляют его позиции как современной, динамично развивающейся страны.

А что с социально-экономической сферой?

Развитие шахмат помогает формировать интеллектуальный потенциал нации, стимулирует развитие научного мышления и здорового образа жизни. Шахматы становятся неотъемлемой частью корпоративной культуры, что особенно важно в контексте развития бизнес-среды и укрепления международных связей, имиджа и создания новых точек роста экономики.

Вообще, заметен и глобальный тренд на популяризацию шахмат. Растущий интерес к интеллектуальным видам спорта среди финансовой элиты, представителей науки и корпоративного сектора открывает новые горизонты для продвижения шахмат как инструмента развития человеческого капитала.

Стратегическое видение руководства Freedom Finance и системный подход к реализации проектов позволяют говорить о создании уникальной модели развития шахмат. Это не просто инвестиции в спорт, а большая комплексная программа.

Шахматы становятся неотъемлемой частью корпоративной культуры Фото: istockphoto.com

Одним словом, будущее шахмат в Казахстане выглядит многообещающим благодаря синергии частных инвестиций, государственной поддержке и растущему интересу со стороны общества. Их развитие уже становится частью широкой стратегии по формированию инновационной экономики.

Такой подход показывает, что частные инвестиции могут стать катализатором масштабных социальных преобразований. При этом они способствуют не только развитию конкретного вида спорта, но и прогрессу общества в целом.