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Дзюдоист Инал Тасоев стал чемпионом мира по дзюдо — 2025, сборная России установила рекорд по медалям

«Это историческое достижение». Россия никогда не выступала на ЧМ по дзюдо так круто!
Батраз Томаев
Инал Тасоев стал чемпионом мира по дзюдо — 2025
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Супертяж Инал Тасоев своей победой зафиксировал рекорд и сделал мощную заявку на золото Олимпиады-2028.

На чемпионате мира по дзюдо – 2025 завершился личный турнир. Поставить яркую точку в индивидуальных соревнованиях, как обычно, доверили спортсменам в супертяжёлой весовой категории.

И здесь Россия ожидаемо забрала своё.

Снова лучший

Золотую медаль завоевал Инал Тасоев. В финале он одолел грузинского дзюдоиста Гурама Тушишвили, отыграв преимущество соперника. Таким образом, россиянин стал двукратным чемпионом мира.

«Конечно, это особый день и особая медаль для меня, самая ценная и дорогая. Для себя сегодня я по‑настоящему стал чемпионом мира, чему очень рад. Благодарен, что это со мной случилось.

Для меня лично это первый чемпионат мира, который я выиграл без всяких вопросов», – приводит слова Тасоева «Матч ТВ».

Инал Тасоев в финале ЧМ-2025

Инал Тасоев в финале ЧМ-2025

Фото: judo.ru

В четвертьфинале Тасоеву достался непростой соперник – товарищ по команде Тамерлан Башаев. Схватка была сложной, что отметил и сам чемпион.

Ну а после баталий на татами, золото на шею российского дзюдоиста надел его главный визави, не выступавший на ЧМ-2025, – француз Тедди Ринер. В схватке с ним Тасоев впервые стал чемпионом мира в 2023 году. Правда, после некоторой паузы и с учётом извинений международной федерации.

А через год судьба распорядилась так, что Ринер на глазах миллионов французов завоевал третье золото Олимпийских игр. Инал, который пропускал Олимпиаду-2024, смотрел на всё это с трибуны. Тогда в финале Игр напротив Ринера должен был стоять он, а не кореец Ким Мин Чжон.

Для Ринера Олимпиада-2024 получилась сказочной:
Франция сходит с ума от финала Олимпиады в дзюдо. По этой истории точно снимут кино!
Франция сходит с ума от финала Олимпиады в дзюдо. По этой истории точно снимут кино!

Теперь же трёхкратный олимпийский чемпион из Франции взял паузу и не выходит на татами. А Инал Тасоев вновь прокладывает дорогу к очередной личной встрече. Если на Олимпиаде в Париже ей не суждено было случиться, то в Лос-Анджелесе она уж наверняка должна состояться. Два самых крутых на данный момент дзюдоиста обязаны сойтись лицом к лицу вновь.

Россия с рекордом!

После чемпионства Тасоев показал три пальца на руке. Ровно столько побед в Будапеште одержали российские дзюдоисты.

«Я сразу показал Мурату Хабачирову (старший тренер мужской сборной России. — Прим. «Чемпионата») три пальца, я показал, что у нашей страны три золота. Это историческое достижение. Поздравляю всех ребят. Хочу сказать, что это только начало, с каждым годом мы будем стараться и будем становиться ещё лучше. В скором времени на основных соревнованиях мы будем на первом месте. Цифра 1 — это то, что я люблю и без чего не могу, – приводит слова Тасоева «Матч ТВ».

Первое золото в копилку принёс Тимур Арбузов:
«Человек-кот» принёс России золото чемпионата мира. Чем интересна победа Тимура Арбузова?
«Человек-кот» принёс России золото чемпионата мира. Чем интересна победа Тимура Арбузова?

Это лучший чемпионат мира в истории сборной России. Пять наград команда ещё не завоёвывала никогда! На счету россиян три золота и две бронзы. Предыдущим лучшим по результату был ЧМ-2001, когда россияне добыли три первых места, но больше на пьедестал не попадали.

Как отметил личный тренер Инала Тасоева Михаил Рахлин, главное сейчас – это Олимпиада. Если она случится в жизни спортсмена, то всё уже не так плохо.

Начало олимпийскому циклу положено, однако будет ли он со счастливым концом? Как показало время, всё зависит не только от Тасоева.

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