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Итоги ЧМ-2025 по дзюдо: как выступила Россия, медальный зачёт — на следующий турнир россиян допустят с флагом и гимном?

Сборную Беларуси пустили на ЧМ-2025 по дзюдо с флагом и гимном. Россия — на очереди?
Батраз Томаев
Итоги ЧМ-2025 по дзюдо
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В этом виде спорта всё идёт к полноценному возвращению россиян.

Чемпионат мира по дзюдо — 2025 завершился. На соревнованиях в Венгрии никаких скандалов не было, что для нашего неспокойного времени даже удивительно. Особенно с учётом того факта, что для одной из сборных после долгого периода ограничений смягчили условия участия.

И нет, мы не про Россию. Наши ребята в Будапеште выступали без своего флага, но были хороши на татами! А вот белорусам вернули флаг, и это хороший знак в том числе и для российских дзюдоистов.

Россия показала зубы

Россияне по-прежнему выступали под флагом Международной федерации дзюдо (IJF) и завоевали три золотые и две бронзовые награды.

Инал Тасоев на ЧМ-2025

Инал Тасоев на ЧМ-2025

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Это лучший результат команды в истории турнира. Предыдущий рекорд по числу медалей был установлен на ЧМ-2001, где Россия добыла три золота.

Подобный успех в начале олимпийского цикла – не случайность. В сборной появились новые звёзды – Тимур Арбузов (до 81 кг) и Матвей Каниковский (до 100 кг). Не сказал своего последнего слова и Инал Тасоев (свыше 100 кг).

Бронзовыми наградами на чемпионате мира в Будапеште отметились Аюб Блиев (до 60 кг) и Арман Адамян (до 100 кг).

По словам Тасоева, такой успех – только начало. Есть ещё целый ряд дзюдоистов, особенно в женской части турнира, которые не смогли реализовать свой потенциал. В общем, сборной есть куда расти. А особенно на фоне Японии, которая ожидаемо выиграла медальный зачёт, завоевав шесть золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые награды. Наши на этом празднике большого международного спорта стали вторыми.

Как Инал Тасоев принёс России золото ЧМ!
«Это историческое достижение». Россия никогда не выступала на ЧМ по дзюдо так круто!
«Это историческое достижение». Россия никогда не выступала на ЧМ по дзюдо так круто!

Беларусь выступила с флагом

Ещё одним положительным моментом соревнований в Будапеште стал допуск белорусских дзюдоистов под своим флагом. Согласитесь, это нынче большое событие!

За медали Беларусь, правда, зацепиться не смогла. На турнир отобрались всего два спортсмена, и оба в весе до 90 кг – это Егор Воропаев и Александр Сидорик. Ни один из них так и не дошёл до 1/4 финала.

Хочется верить, что в каком-то смысле это был тест-драйв перед возвращением флага российской команде. Если это так, то в Международной федерации лишний раз убедились, что ничего страшного не случилось.

После такого кажется, что есть большая вероятность допуска сборной России на следующий чемпионат мира со своим национальным флагом и гимном. Всё идёт к этому. В дзюдо, кстати, чуть ли не первыми разрешили россиянам участвовать на международных стартах в нейтральном статусе.

Есть ощущение, что в 2026-м именно дзюдоисты могут полноценно прорвать блокаду российского спорта, продолжающуюся уже три года.

Медальный зачёт ЧМ-2025 по дзюдо:
Япония выиграла медальный зачёт чемпионата мира — 2025 по дзюдо, Россия стала второй
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