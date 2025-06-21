В этом виде спорта всё идёт к полноценному возвращению россиян.

Сборную Беларуси пустили на ЧМ-2025 по дзюдо с флагом и гимном. Россия — на очереди?

Чемпионат мира по дзюдо — 2025 завершился. На соревнованиях в Венгрии никаких скандалов не было, что для нашего неспокойного времени даже удивительно. Особенно с учётом того факта, что для одной из сборных после долгого периода ограничений смягчили условия участия.

И нет, мы не про Россию. Наши ребята в Будапеште выступали без своего флага, но были хороши на татами! А вот белорусам вернули флаг, и это хороший знак в том числе и для российских дзюдоистов.

Россия показала зубы

Россияне по-прежнему выступали под флагом Международной федерации дзюдо (IJF) и завоевали три золотые и две бронзовые награды.

Инал Тасоев на ЧМ-2025 Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Это лучший результат команды в истории турнира. Предыдущий рекорд по числу медалей был установлен на ЧМ-2001, где Россия добыла три золота.

Подобный успех в начале олимпийского цикла – не случайность. В сборной появились новые звёзды – Тимур Арбузов (до 81 кг) и Матвей Каниковский (до 100 кг). Не сказал своего последнего слова и Инал Тасоев (свыше 100 кг).

Бронзовыми наградами на чемпионате мира в Будапеште отметились Аюб Блиев (до 60 кг) и Арман Адамян (до 100 кг).

По словам Тасоева, такой успех – только начало. Есть ещё целый ряд дзюдоистов, особенно в женской части турнира, которые не смогли реализовать свой потенциал. В общем, сборной есть куда расти. А особенно на фоне Японии, которая ожидаемо выиграла медальный зачёт, завоевав шесть золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые награды. Наши на этом празднике большого международного спорта стали вторыми.

Беларусь выступила с флагом

Ещё одним положительным моментом соревнований в Будапеште стал допуск белорусских дзюдоистов под своим флагом. Согласитесь, это нынче большое событие!

За медали Беларусь, правда, зацепиться не смогла. На турнир отобрались всего два спортсмена, и оба в весе до 90 кг – это Егор Воропаев и Александр Сидорик. Ни один из них так и не дошёл до 1/4 финала.

Хочется верить, что в каком-то смысле это был тест-драйв перед возвращением флага российской команде. Если это так, то в Международной федерации лишний раз убедились, что ничего страшного не случилось.

После такого кажется, что есть большая вероятность допуска сборной России на следующий чемпионат мира со своим национальным флагом и гимном. Всё идёт к этому. В дзюдо, кстати, чуть ли не первыми разрешили россиянам участвовать на международных стартах в нейтральном статусе.

Есть ощущение, что в 2026-м именно дзюдоисты могут полноценно прорвать блокаду российского спорта, продолжающуюся уже три года.