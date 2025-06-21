Неподдельная интрига в финале Суперлиги! «Газпром-Югра» не дал «Ухте» стать чемпионом

Уже второй год подряд «Ухта» и «Газпром-Югра» в финале Суперлиги радуют потрясающей борьбой. В прошлом сезоне главную роль в противостоянии играли югорчане, в этом – ухтинцы. Парни Вадима Яшина и выдавали крутые камбэки, и перестраивали свою тактику. Неудивительно, что они подошли вплотную к первому чемпионству в истории. Правда, по итогам пятой встречи серии повесить золотые медали на шею у «Ухты» не вышло.

Нечемпионский провал

Первые два матча «золотой» серии в Ухте стали настоящей голевой перестрелкой (2:4, 6:4). Команды показывали равный футбол и сохраняли интригу в противостоянии. Это было абсолютно неудивительно, если учитывать принципиальность противостояния и силу ведущих клубов страны.

Но в двух следующих встречах в Югорске «Ухта» преподнесла хозяевам площадки сюрприз. Клуб, обычно играющий в атакующий футбол, решил примерить на себя роль второго номера. Ухтинцы ориентировались на счёт и надёжно отрабатывали в обороне, надеясь на контратаки. Итог – лишь два пропущенных в концовках мяча и две уверенные победы (3:1, 5:1).

Пятый матч в Ухте, казалось, должен стать решающим. «Ухта» вела в серии 3-1, да и выглядела сильнее соперника. Вот только парни Вадима Яшина не справились с нервами перед маячащим первым чемпионством в истории.

Со старта встречи преимущество оказалось на стороне югорчан: отличились Павел Симаков и Андрей Понкратов. На шестой минуте хозяевам удалось отыграть один мяч благодаря голу Андрея Павлова – 2:1.

Матч «Ухта» – «Газпром Югра» Фото: mfcukhta.ru

Однако «Газпром-Югра» сделал всё, чтобы не дать камбэку ухтинцев случиться. За четыре минуты дубль оформил Павел Карпов – 4:1. Хотя под конец первого тайма «Ухта» всё-таки постаралась вернуться в игру – 4:2.

«Проиграли по всем статьям»

Вот только этих усилий было недостаточно – «Газпром-Югра» был на кураже. Спустя 31 секунду после перерыва в ворота ухтинцев влетел пятый мяч – 5:2. Вадим Яшин, чтобы спасти игру, пошёл на отчаянный шаг и снял вратаря. Правда, команде это никак не помогло. «Ухта» пропустила ещё два безответных гола к 30-й минуте – 7:2. Оставшееся время матча команды провели спокойно, видимо, понимая, что исход уже не поменяется.

«Скорее всего, и перегорели, и соперник был более подготовлен именно к этой встрече. Почему мы не подготовились? Не знаю. Сыграли на старых дрожжах, на старых установках – тех, что были в Югорске. Сегодня этого не хватило. Плюс, конечно, в старте, наверное, выходить нужно было более собранными и концентрированными, более агрессивными. Сегодня проиграли по делу, проиграли по всем статьям. Но тем не менее это всего лишь один матч. В серии мы ведём 3-2. Сейчас едем в Югорск, постараемся там сыграть по-другому», – сказал после встречи наставник «Ухты» Яшин.

Теперь счёт в серии – 3:2. И предсказать, что будет дальше, крайне сложно. С одной стороны, «Газпром-Югра» наконец-то нащупал слабые места соперника. С другой – «Ухта» по ходу серии уже показала, что может полностью преобразиться.

Следующий матч пройдёт 24 июня в Югорске. Возможно, и он будет не последним!