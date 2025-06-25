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15-летний россиянин Максим Иванников обыграл Магнуса Карлсена во время Титульного Вторника — анализ партии, как это получилось

15-летний россиянин неожиданно обыграл Магнуса Карлсена! Как это случилось?
Дмитрий Кряквин
15-летний Максим Иванников обыграл Карлсена
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Максим Иванников — герой дня!

В последнее время талантливые российские юниоры часто обижают величайшего шахматиста всех времён и народов норвежца Магнуса Карлсена во время игры в интернете. В еженедельных блиц-турнирах под названием Titled Tuesday (Титульный Вторник) могучий скандинав уже большое количество раз был повержен нашими молодыми соотечественниками.

А Магнус очень не любит проигрывать!
Магнус Карлсен впервые проиграл чемпиону мира. Как же психанул норвежец!
Магнус Карлсен впервые проиграл чемпиону мира. Как же психанул норвежец!

Конечно, тут нельзя сказать, что Магнус стал пушечным мясом и грушей для битья. Нет, после таких уколов он собирается и раз за разом доказывает, что он лучший, периодически выигрывая эти турниры. Как резонно отмечал в своих интервью гроссмейстер Даниил Дубов, работавший тренером и секундантом Карлсена, главная сильная сторона у многократного чемпиона мира – это несгибаемая воля, умение собраться и играть решающие партии.

Однако статистика уже собралась внушительная. Итак, по вторникам Магнуса уже обыгрывали наши молодые гроссмейстеры Иван Землянский и Артём Усков – с ними любому элитному игроку уже тяжело за доской. А вот Егор Кошулян, Семён Новожилов, Давид Ахмедов и Максим Иванников куда менее известны широкой публике. Иванников последним добавился в «клуб победителей Магнуса» – он одержал победу 24 июня 2025 года.

Иван Землянский

Иван Землянский

Фото: пресс-служба ФШМО

Москвич Максим Иванников (2010 года рождения) – обладатель рейтинга ФИДЕ примерно 2200 (понятно, что в классику, рапид и блиц цифры немного разные). На первенстве России среди юношей в этом году Максим при огромной конкуренции выступил без блеска, но за год до этого он стал вице-чемпионом и успешно представлял Россию на первенстве Азии.

Казалось бы, Магнус не должен уступать таким ребятам, как Максим. И действительно, вживую на чемпионатах мира по рапиду и блицу он крайне редко делает ничьи или проигрывает в битвах с теми, кто значительно ниже его по рейтингу. Откуда же берутся такие сенсационные поражения?

В среде экспертов есть разные мнения. Кто-то считает, что Магнус иногда играет «титульник» по вторникам «под пивко». В таких условиях различные непопадания мышкой в нужное поле, «падения» переносимых по экрану фигур под бой и прочие неприятности, как и шалости, неизбежны.

Магнус Карлсен

Магнус Карлсен

Фото: FIDE

Другие утверждают, что у российских юниоров фантастическая сила игры при крайне заниженных в нашей стране рейтингах, которые очков на 100 меньше, чем у избалованных европейцев. И поэтому, мол, глядя на сравнительно небольшие очки индивидуальных коэффициентов в онлайне, расслабляется не только сам Магнус, но и многие другие элитные шахматисты. А зря!

Иные думают, что Карлсен устраивает себе такие испытания специально. Ну скучно ему уже просто выигрывать! А давай попробую с нагрузкой? Буду нести чушь против мальчика, проиграю и буду потом героически догонять!

В общем, тут сколько человек – столько мнений. Однако нельзя не упомянуть, что после проигрыша Иванникову Карлсен мгновенно собрал всю волю в кулак, взял все оставшиеся партии и прорвался в тройку лучших.

Давайте посмотрим саму партию.

Максим Иванников (Россия) — Магнус Карлсен (Норвегия)

Вечерний Титульный Вторник. 24 июня 2025 года

Позднее Максим рассказывал, что очень волновался перед встречей с Магнусом, его даже немного трясло. Впрочем, парень успокоился и даже взял своего рода реванш, ведь в последней встрече с Карлсеном он уступил.

Однозначно, у Максима большие перспективы в шахматах. Когда Карлсен дал слабину – всю вторую половину партии Иванников провёл, как говорится, «по первой линии». И очень жаль, что в партии не случился шедевральный вариант с превращением пешки в коня, который приведён в комментариях!

Тем не менее юниор не побоялся в критический момент осуществить вторжение ферзём в лагерь грозного соперника, несмотря на риск. И ловко разобрался в осложнениях. Но бросается в глаза, что в плане позиционной игры, чтобы достичь условного уровня лидеров поколения Ивана Землянского, Саввы Ветохина или Артёма Ускова, Иванникову ещё нужно поработать.

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