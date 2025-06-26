«Это на 90% Олимпиада». Лидер российской команды пловцов – о подготовке к ЧМ-2025

Совсем скоро в Сингапуре стартует чемпионат мира по водным видам спорта. Но турнир будет долгим, и плавательная программа начнётся только во второй половине июля, поэтому все российские пловцы практически в полном составе ещё дома. Вернее, в Казани на финале Кубка России по плаванию.

Этот турниры был в календаре, который закладывали ещё без учёта возвращения на международные старты. Сейчас он отчасти выглядит рудиментом, однако пловцы смогли грамотно встроить его в план подготовки к главному событию сезона. Стоит ли делать по его итогам серьёзные выводы в преддверии чемпионата мира? Мы спросили об этом у Кирилла Пригоды. Один из лидеров российской команды рассказал, в каком состоянии спортсмены пребывают сейчас и чего нам стоит ждать от них в Сингапуре.

«Мне есть что доказывать. И есть ещё силы»

– Кирилл, финал Кубка России стоит рассматривать как промежуточный тренировочный старт? Ждать быстрых секунд сейчас наивно?

– Никто выдавать свой максимум не будет, да и не стоит этого делать. Не те кондиции. Вся команда настроена на рабочие секунды, важно проделать тренировочный блок и выйти на оптимальные наработки. Только реализовывать их важно не сейчас в Казани, а в Сингапуре на чемпионате мира. Весь фокус уже на ЧМ.

– Вы можете хотя бы примерно оценить степень готовности к чемпионату мира?

– Готовность – понятие сложное, по-настоящему оценить себя, понять, готов я или нет, смогу только с утра в день старта. Не раньше. Сейчас работа ведётся, есть определённые наработки, которые необходимо подточить. Немножко усилить внимание, концентрацию, чтобы всё реализовать ровно в том качестве, в каком это нужно будет на чемпионате мира. Но у нас для этого есть целый месяц, так что времени достаточно.

– В любом случае смотрите свои раскладки по секундам, в том числе с оценкой уровня соперничества на мировой арене? Насколько довольны промежуточными результатами?

– Я не люблю сравнивать секунды. Как уже раньше и говорил, заплыв выигрывают не секундами. Выигрывает победитель касанием, борьбой. Время уходит в этом случае на второй план.

– То есть в любом случае важна живая борьба в бассейне? Заочное соперничество не работает?

– Абсолютно верно. У кого было какое время по сезону, безусловно, важно, но всё это теряет какое-либо значение, когда вы вдвоём на разных дорожках в одном бассейне и ведёте борьбу друг с другом напрямую. Секунды, показанные многими спортсменами по сезону, – это приятный ориентир, на который следует работать. Это важный показатель, но точно не залог медалей или побед.

– Для многих российских пловцов чемпионат мира в Сингапуре станет первым крупным стартом в карьере. Молодых может накрыть мандраж?

– Честно признаюсь – такое вполне возможно. Этот сценарий не исключён. Мы все люди, у нас у всех есть какие-то свои переживания, страхи и волнения. Опыт – это такая штука, которая позволяет через анализ с холодной головой проделывать какую-то работу, не вдаваясь в лишние эмоции. В таком случае появляются определённая уверенность, знание обстановки, атмосферы. И в дальнейшем это всё уже можно будет аккумулировать в сторону конечного результата.

Кирилл Пригода Фото: РИА Новости

– Чувствуете свою особую роль в этой команде? В Будапеште Мирон Лифинцев много говорил о наставничестве с вашей стороны.

– Я всегда открыт для любых разговоров, любых обсуждений. Ребята это знают, многие подходят ко мне, спрашивают. Я максимально стараюсь быть честным со всеми, откровенным. Где-то бывает такой момент, что важно приободрить ребят, помочь им поверить в себя и свои силы. Где-то, наоборот, чуть приспустить.

Я стараюсь не лезть туда, куда мне не следует, всё-таки у каждого спортсмена есть тренер, который в первую очередь отвечает за подготовку спортсменов. Я с высоты своего опыта, со своей историей могу подсказать какие-то мелочи. Ребята об этом знают, многие подходят, обращаются.

Акцентирую внимание на том, что я не один такой, у нас уже достаточно опытных ребят, кому есть что рассказать. И мы все открытые – и Олег Костин, и даже Климент Колесников. Он по возрасту ещё молод, однако опыта у него уже хоть отбавляй. Тем не менее все уважительно относятся друг к другу, команда формируется всегда на принципах взаимного уважения. Революционеров каких-то в команде, слава богу, нет.

– Уже воспринимаете себя как главного ветерана сборной? Принимаете на себя эту «отеческую» роль?

– Я не прошу меня так называть. Ну, называют ветераном – пожалуйста. Но я считаю себя ещё достаточно молодым – и душой, и телом. Мне есть ещё что доказывать, есть за что побороться. Есть возможности для этого, есть ещё силы. Стараюсь никак не привязываться к шаблонам, которые навязывают вне бассейна. Тем более что тенденция в мировом плавании показывает, что возраст не имеет значения и границ. Историй таких предостаточно.

«Туристами ехать в Сингапур не надо. Надо бороться»

– Для россиян будет плюсом то, что перед ЧМ-2025 в Сингапуре был ещё ЧМ-2024 на короткой воде в Будапеште? В определённом смысле проба пера на международной арене после возвращения.

– Конечно. Чемпионат мира на короткой воде был определённым вступительным этапом для многих ребят, и это была хорошая, правильная ступень. Перед более ответственными, серьёзными, напряжёнными стартами, где все будут бороться за максимальный результат.

Команда справилась отлично. Конечно, у некоторых ребят были ошибки, были те, кто не до конца был готов к такому давлению, уровню конкуренции, не справился ментально. Не все были довольны результатом, но уверен, что все обсудили с тренерами, что было сделано неправильно, всё обдумали, обговорили, проделали определённую работу над ошибками и с новой базой заходят сейчас на этот старт. Что будет, я загадывать не стану, не хочу. Посмотрим, увидим. Болейте за нас.

– По общему медальному результату чемпионат мира в Будапеште был и правда весьма удачным. Это даёт больше веры в себя или, наоборот, будет риск неоправданных ожиданий?

– У ребят есть адекватное восприятие ситуации, никакой излишней самоуверенности. Сравнивать эти турниры между собой – абсолютно глупое, вредное занятие. В Сингапуре будет совершенно другая история, новые вводные данные. Математика будет другой. Работать нужно с холодной головой, без какой-либо предвзятости, стереотипов, ожиданий.

Ожидается серьёзный старт, чемпионат мира на длинной воде – это на 80-90% Олимпийские игры. По уровню соперничества это практически Олимпиада. Да и по своей важности для спортсменов. Поэтому настрой у всех и отдача будут максимальными. Туристами в Сингапур ехать не надо. Туда надо ехать работать, настраиваться, выкладываться, отдавать всего себя и бороться.

– В Будапеште вам частично не повезло на личных дистанциях – уступали золото в последний момент. Это даст дополнительную мотивацию в Сингапуре?

– Я Будапешт уже давно для себя отпустил, сейчас стараюсь про него даже не вспоминать. Это всё прошлое, а надо смотреть в будущее. Вперёд. Это случилось, это уже история. А есть новый сезон, новые задачи. И надеюсь, что новый результат.

Кирилл Пригода Фото: РИА Новости

– Какую дистанцию видите для себя на текущий момент ключевой? На что закладываетесь?

– Я такой человек, который не привык выделять для себя что-то конкретное. Я всегда настраиваюсь на всё то, что поплыву.

– Кого выделите из главных соперников? За кем следите? Кто вам импонирует?

– Учитывая, что мы долгое время были отрезаны от мирового плавания, в течение трёх лет практически с ним не взаимодействовали, контингент и пул спортсменов, претендующих на высокие места, серьёзно обновился. Много новых фамилий, много новых, свежих лиц. И это действительно мотивирует тренироваться усерднее. Новые соперники, новые условия, новые методики. Работать по-старому, как привычно, как было раньше – уже не сработает.

– Хорошо, а был ли какой-то спортсмен, который больше всего вас удивил за время отсутствия на международной арене?

– Перечислять можно многих, у каждого своя история. На Олимпиаде в Париже было много сенсаций, даже на предыдущих чемпионатах мира было много интересного. Но сейчас всё будет с нового, чистого листа.

– Фактор выступления в Азии – другой климат, часовой пояс, долгие перелёты – сыграет свою роль? Поможет ли опыт ЧМ и Олимпиады в Японии?

– Понимание, как адаптироваться к таким условиям, как подводить свой организм к ним, есть. Для меня действительно это уже не первый опыт выступлений в Азии, как и для многих других ребят. У всех будет понятная задача – максимально быстро адаптироваться к условиям, климату, питанию, режиму, часовым поясам Сингапура. Важно и прочувствовать воду, бассейн. Выйти на свои оптимальные секунды, а там дальше уже будет видно. Мы подумали над тем, как это лучше сделать, поэтому перед чемпионатом мира проведём предстартовый акклиматизационный сбор в Малайзии.