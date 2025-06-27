Убийство или нелепая случайность? Тайна смерти первого русского шахматного чемпиона

До сих пор никто не может точно сказать, как умер Александр Алехин.

Шахматный мир хранит в себе немало тайн и загадок. Многие из них, наверное, так никогда и не будут разгаданы, но поклонники чёрно-белой игры возвращаются к ним вновь и вновь в надежде пролить свет на дела давно минувших дней. Возможно, самым ярким детективным сюжетом в шахматах является смерть первого русского чемпиона мира Александра Алехина.

Шахматный король умер почти 80 лет назад при очень загадочных обстоятельствах. Была ли эта смерть естественной? На этот счёт есть разные версии. Попробуем собрать воедино всё, что известно в наши дни.

Чемпион в безвыходном положении

Москвич Александр Алехин был человеком очень непростой судьбы. В 1927 году он сбросил с трона Капабланку, который многими считался непобедимым, и сам задавал тон мировым шахматам на протяжении двух десятилетий. Но при этом имел сложные отношения с молодым советским государством.

Алехин после революции эмигрировал из России во Францию, под флагом которой и стал чемпионом мира. Несколькими годами ранее он чудом избежал расстрела в Одессе, хотя имущество его дворянской семьи национализировали, и в эмиграции Алехин отзывался о советской власти без воодушевления. Вступив в ряды французской армии для борьбы с Гитлером и попав в санитарную службу, Александр с товарищами обдумывал бегство через Пиренеи в США. Его друзья в итоге осуществили задуманное, а Алехин в последний момент передумал, вернулся в Париж и сдался фашистам.

Долгое время считалось, что чемпион мира пошёл на сотрудничество с нацистами из-за того, что его жена была еврейкой и шахматист переживал за её судьбу, однако современные исследования не подтверждают эту версию. Впрочем, после завершения войны многие ведущие гроссмейстеры призывали дисквалифицировать Алехина и расследовать его возможные преступления.

Международная федерация шахмат, которая до войны проводила Олимпиады и любительские чемпионаты мира, в этом вопросе старалась действовать очень решительно. Первый президент ФИДЕ дипломат и юрист Александр Рюб был одним из основателей фонда Макса Эйве, собравшего средства на довоенный чемпионский матч с Алехиным. Нидерландский претендент завоевал титул, но лучшим в мире был недолго: матч-реванш остался за русским шахматистом. Тем не менее Рюб, конечно, мечтал вернуть на престол своего соотечественника, убрав с дороги Алехина.

Макс Эйве Фото: Getty Images

После войны положение действующего чемпиона мира было плачевным, а финансовая ситуация – просто катастрофической. Он был разорён, не хватало денег даже на сигареты. Александр Александрович, находившийся на оккупированных немцами территориях, в конце войны, предвидя наступление советских сил, уехал в Португалию, откуда не было выдачи, но максимум, на что мог рассчитывать один из лучших шахматистов мира – это сыграть в каком-нибудь мелком испанском турнире.

53-летний чемпион очень надеялся получить приглашение на турнир в Англии, который должен был пройти в январе 1946 года, но американская и нидерландская федерации выразили решительный протест, и Алехина, который безуспешно пытался объяснить, что немцы угрожали оставить его без талонов на питание, в итоге исключили из предварительного состава участников.

Положение было практически безвыходным, ведь даже во Франции Алехину как военнообязанному, перешедшему на сторону врага, грозили суд и заключение. Настоящим спасением выглядел чемпионский матч против восходящей советской суперзвезды Михаила Ботвинника, который после закулисной битвы в СССР утвердило советское правительство.

Разрешение прямо из Кремля

Ботвинник жаждал завоевать корону для своей страны и находился в блестящей форме – в последние годы выигрывал турнир за турниром, несмотря на конкуренцию со стороны Смыслова, Болеславского и других ведущих советских игроков. А качество последних партий немолодого Алехина оставляло желать лучшего, учитывая, что последние годы он вёл крайне нездоровый образ жизни и буквально превратился в развалину. Не только курил и выпивал, но и принимал другие сильнодействующие вещества. Ботвинник этого не знал, однако всё равно считал, что за счёт молодости и огромной проведённой работы должен победить в матче.

Михаил Ботвинник Фото: РИА Новости

Однако против сохранения исторической традиции, согласно которой чемпионом мира можно было стать, только обыграв прежнего чемпиона, выступил председатель Всесоюзной шахматно-шашечной секции полковник НКВД Борис Вайнштейн. Мол, как вы хотите пожимать руку Алехина, которая по локоть в крови? На его стороне были и многие покровительствовавшие шахматам боевые генералы, и ведомство самого Берии! Но в схватке за кремлёвскими стенами лобби Ботвинника оказалось крепче. Большую роль здесь сыграл покровитель Ботвинника – советский политический тяжеловес Вячеслав Молотов. А ещё после разгромной победы сборной СССР в радиоматче с американцами в восторге от успехов советской шахматной школы был и сам Иосиф Сталин. Санкция с самого верха в итоге была получена.

Было принято решение: шахматная корона должны быть завоевана Советским Союзом, утвердили и матч с призовым фондом. А на заседании Всесоюзной шахсекции Ботвинник вынудил Вайнштейна уйти в отставку. И это при том, что до всех этих событий они были в отличных отношениях – Вайнштейн часто приглашал Ботвинника домой, помог ему прописаться в Москве, когда Михаил Моисеевич приехал из эвакуации. Но разница в политической позиции рассорила их и сделала врагами на всю жизнь.

Казалось, всё было готов к эпохальному матчу Ботвинник – Алехин. Однако он так и не состоялся. 24 марта 1946 года действующего чемпиона мира нашли мёртвым в номере гостиницы в городке Эшторил, Португалия.

Убийство или нелепая случайность?

Обстоятельства его смерти до сих пор являются предметом дискуссий. Было принято ссылаться на сердечный приступ, поскольку Алехин много курил и был неравнодушен к алкоголю. Но публикация в американском журнале Chess Life, сделанная одним из свидетелей вскрытия, чётко говорит: фактической причиной смерти было удушье мясом. При вскрытии был обнаружен кусок непрожёванного мяса длиной в три дюйма, который перекрывал его трахею. Тогда сторонники теории инфаркта стали настаивать, что сердечный приступ оказался вызван неудачным приёмом пищи, ведь при удушье вряд ли бывает умиротворённое выражение лица, с которым обнаружили покойного.

Конечно, тут же стали появляться и теории об убийстве Алехина. Участники французского Сопротивления прямо высказывались о том, что в расправе над шахматным чемпионом нет ничего предосудительного – тогда коллаборационистов местами линчевали без суда и следствия. И в 1946-м ходили слухи, что гроссмейстера настиг некий французский отряд карателей, наказавший его за сотрудничество с немцами. При этом один из официантов отеля позднее рассказывал, что пара неизвестных прощупывала – а сколько будет стоить добавить порошок в еду для одного господина?

В противоположность этому сын непобеждённого чемпиона Александр Алехин-младший утверждал, что отца настигла рука Москвы. Кстати, советские агенты, как и немецкие, и союзнические, жили в Эшториле вполне легально – официально Португалия поддерживала нейтралитет в войне.

Уже в конце 1980-х – начале 1990-х смерть Алехина подробно исследовал переехавший в Португалию гроссмейстер Кевин Спраггет. Он обнаружил немало странностей. На месте смерти и во время вскрытия тайной полицией, возможно, были совершены манипуляции. И не было ответа на вопрос: отчего вдруг чемпион категорически захотел завтракать не в ресторане, а в номере в полном одиночестве и вдруг подавился мясом? Рядом неряшливая гора грязной посуды и идеально расставленные шахматы.

Впрочем, находились и те, кто утверждал, что Александр Александрович категорически не любил пользоваться ножом и вилкой. А ведь он был предводителем дворянства, чемпионом мира, поэтому и любил поесть в одиночестве, наплевав на всякий этикет. Расследовавший дело полицейский не менял показаний: он был уверен, что человек просто подавился и умер.

Спраггет же, вопреки официальной версии, пришёл к выводу, что Александр Александрович умер за пределами номера, а потом, уже после смерти, была проведена инсценировка. По его теории, версия «подавился едой» была придумана, чтобы создать мирную иллюзию и избежать международного скандала, который бы возник, если бы стало понятно, что Алехин убит.

Александр Алехин Фото: Getty Images

Могла ли это быть месть высокопоставленных чинов НКВД, поддерживавших Вайнштейна и считавших, что матч Алехина с Ботвинником не должен состояться ни при каких условиях? Или, наоборот, его ликвидировали западные спецслужбы, чтобы не дать Советам с помпой обыграть в Москве сдающего чемпиона? Да и вообще, убили ли его или это действительно была естественная и самая нелепая смерть чемпиона в истории?

Похоже, правды мы уже никогда не узнаем.

К слову, похоронила Алехина португальская шахматная федерация. Больше было некому. Деньги на погребение искали судорожно, похороны состоялись на пять дней позже назначенной даты. И лишь через 10 лет его останки перевезли из Португалии на кладбище Монпарнас в Париже.

Однако самое главное – даже в Советском Союзе, несмотря на происхождение ушедшего чемпиона, несмотря на эмиграцию Александра Александровича и всю тяжелую историю его взаимоотношений с СССР, несмотря на игру в немецких турнирах и сеансах для офицеров Третьего рейха, имя Алехина было канонизировано и встроено в великий ряд отечественных чемпионов.

Безжалостное время понемногу стирает из памяти потомков сложные и неудобные моменты биографии Алехина. Но то, что он был шахматным гением и первым русским чемпионом, забыть невозможно.