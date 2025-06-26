«Хотим, чтобы в нардах чемпион мира был из России». Интервью с Ацамазом Арсаговым

Несмотря на непростую политическую обстановку и санкции, наложенные на многих наших спортсменов, в целом ряде видов спорта Россия по-прежнему остаётся в авангарде и задаёт тренды. Один из них – нарды. С недавнего времени это официально признанный вид спорта в нашей стране, и развивается он по самым высоким, олимпийским стандартам.

Спортивный директор Федерации нард России (ФНР) Ацамаз Арсагов рассказал, почему наша страна в этой игре впереди планеты всей и что нужно сделать, чтобы россиянин завоевал звание чемпиона мира в нардах.

«Мы впереди планеты всей»

– Ацамаз, начнём с самого острого вопроса, интересующего российских поклонников спорта в последние годы: какова международная обстановка в нардах? Могут ли наши спортсмены выступать на мировой арене?

– Если вкратце, то мы принимаем участие в международных соревнованиях и в большинстве случаев под нашим российским флагом. Ограничения на использование национальной символики есть в отдельных командных турнирах под эгидой некоторых федераций, и туда мы не ездим. Одна из трёх крупных международных федераций разрешает нам играть с флагом.

– В нардах – как в боксе: несколько федераций?

– Да, но нужно понимать, что федерации нард в мире – это просто общественные организации, которые особо не регламентируются, поскольку нарды на данный момент – не олимпийский вид спорта. И только в России нарды сейчас находятся под эгидой официальной федерации – в этом смысле мы впереди планеты всей. Больше нигде в нашем виде спорта нет организации, аккредитованной и развивающей нарды как профессиональный спорт. Например, в Грузии или в Армении есть национальные федерации, но они работают, скажем так, не по всем канонам.

– А что именно вы имеете в виду под канонами?

– Прежде всего это унификация правил. У нас проводятся официальные всероссийские соревнования по нардам, по результатам которых присваиваются спортивные разряды, а скоро будут присваиваться и звания. Это полностью официальная история. У нас пять основных дисциплин. Есть две более широкие: короткие и длинные нарды. И там, и там есть блиц, примерно как в шахматах. Плюс есть дисциплина короткие нарды – пары.

Турнир по нардам в России Фото: Пресс-служба ФНР

Второе – спортивная составляющая. ФНР взяла на себя обязательства по развитию всех спортивных соревнований по нардам в России, также мы можем формировать национальную команду страны и делегировать её на международные турниры. Федерация решает весь комплекс вопросов, с этим связанный. По регламентам, которые существуют и в других видах спорта.

Третье – работа с молодой аудиторией. Мы активно вовлекаем подрастающее поколение, студентов, организуем детские и юношеские турниры. Запустили школу нард для разного уровня подготовки и возраста.

– Кстати, что нужно сделать, чтобы попасть в сборную России по нардам?

– Первый состав сборной России был сформирован по итогам чемпионата и Кубка России, которые состоялись в конце 2024 года. В состав вошли по два призёра чемпионата и победители Кубка России в каждой дисциплине.

– А какие самые крутые международные турниры в нардах?

– Есть чемпионат мира. Он уже более 50 лет проводится в Монте-Карло, но сложно сказать, насколько его можно считать официальным. Также более-менее регулярно проводятся чемпионат Европы и командные Кубки мира. Вообще, наша задача – развивать нарды не только в России. Мы хотим стать соучредителями международной федерации, чтобы использовать свой, уже богатый и позитивный опыт максимально эффективного проведения турниров.

– И, наверное, чтобы проблем с санкциями не испытывать?

– Да, и это тоже. Сейчас много историй с ограничениями – сами знаете. Кстати, мы первыми разработали полноценные правила нашего вида спорта. Раньше были скромные бумаги, в которых что-то было прописано, что-то – нет. А ФНР сделала серьёзный, всеобъемлющий документ на 90 страниц – такого в мире не было. Безусловно, мы ориентировались на международные стандарты, однако составили всё более профессионально. И это не наша собственная оценка, а коллег.

– Планируются ли какие-то международные турниры в России?

– Конечно! Не буду сильно забегать вперёд, но хотелось бы в будущем принять в России и Кубок мира, и чемпионат мира. Кстати, первый шаг здесь уже мы сделали, организовали и провели дебютный сезон Старт Интернешнл на «Старт ТВ», который завершился крупным представительным турниром с участием игроков топ-уровня из разных стран мира в Москве. К нам приехал в том числе и чемпион мира Масаюки Мотизуки из Японии, который и победил в итоге, подтвердив, что на данный момент он действительно лучший в нашем виде спорта по качеству игры.

Ацамаз Арсагов и Масаюки Мотизуки Фото: Пресс-служба ФНР

«Мы ориентируемся на молодёжь»

– Если говорить о делах внутренних, то что сейчас происходит в российских нардах? Мне известно, что прошёл первый официальный чемпионат.

– Уже два! Первый – в октябре 2024-го в Санкт-Петербурге. Второй – в мае 2025-го в Сочи. И если во время первого турнира мы проводили соревнования по всем дисциплинам одновременно, то в этот раз решили разделить: в Сочи был турнир по коротким нардам, а осенью в Казани определятся чемпионы России по длинным нардам. Ещё у нас большое количество всероссийских турниров – порядка семи-восьми уже проведено, и в планах на 2025 год – ещё столько же. Соревнования идут практически нон-стоп, примерно по одному турниру в месяц.

Федерация помогла с запуском и профессиональной спортивной лиги, которая в этом году организует четыре отборочных турнира и финальный, которые ориентированы на профессионалов, с большими вступительными взносами. С учётом того, что ещё и федерация поддерживает, получается очень солидный призовой фонд. Разумеется, это привлекает самых сильных игроков, которые выступают в лиге.

– В шахматах сейчас всё больше онлайн-турниров. А в нардах это есть?

– Конечно! Мы начали проводить дистанционные соревнования. Создали платформу ФНР в интернете, где мы ежемесячно проводим и Кубок ФНР, и различные региональные турниры. Это сейчас очень востребованная история. Пример шахмат в этом смысле очень хороший. Они – наш старший партнёр, много лет развиваются, но мы в некоторых аспектах уже их даже опережаем.

Генеральный секретарь ФНР Татьяна Комарова и Ацамаз Арсагов Фото: Пресс-служба ФНР

– В каких, например?

– Потенциальная аудитория игроков в нарды в России не меньше, чем у шахмат. Мы оценивали, что тех, кто так или иначе играет в нарды, в нашей стране порядка 15 млн. Поэтому задача – из большого количества любителей игры в нарды сформировать сообщество спортсменов. В нём уже около 5 тысяч человек, почти 300 получили спортивные разряды, 35 из них – кандидаты в мастера спорта – это те, кто сумели добиться наилучших результатов.

– Вы уже говорили, что активно привлекаете молодёжь. Как именно?

– Во-первых, у нас есть «Студенческая спортивная лига нард». Работаем с высшими учебными заведениями по всей стране, будут проводиться и первенства вузов, и межвузовский чемпионат. Что касается нард в школах, то у нас есть заметные подвижки в этом направлении. Хотим, чтобы нарды были одной из дисциплин дополнительного образования. Как те же шахматы. А вообще, вы правы, мы ориентируемся на молодёжь. Планируем, что к осени 2025 года детские категории в нардах тоже будут внесены в официальный перечень министерства спорта и мы сможем проводить не только взрослые, но и официальные детские и юношеские турниры, первенство России.

– Что такое «Школа нард»? Как она работает?

– Мы привлекли ряд известных игроков, которые могут преподавать нарды. И даём им возможность на нашей площадке заявить о себе. Каждый желающий может выбрать преподавателя и начать заниматься.

– Это доступно всем желающим? Бесплатно?

– Если мы говорим о тех, кто хочет научиться играть профессионально, то они связываются с преподавателями и обговаривают условия совместной работы. Но у нас будет и специальная история для базового обучения игре для начинающих – это, конечно, бесплатно.

Участники детского турнира по нардам Фото: Пресс-служба ФНР

– Нарды предоставляют отличную возможность заниматься спортом людям с ограниченными возможностями здоровья. Насколько мне известно, ваша федерация работает и над организацией специальных турниров?

– Да, есть отдельная комиссия по этому вопросу. Мы планируем, что это направление будет активно развиваться. Уже сейчас у нас среди игроков есть много людей с нарушениями слуха, двигательных функций. Пока они принимают участие в соревнованиях на общих основаниях, однако планируется, что для них будут проводиться и отдельные турниры.

«Призовой фонд — до 5-6 млн»

– Вы сказали, что в России огромное количество людей, которые где-то и когда-то играли в нарды. Но как их можно привлечь к спортивной их составляющей? Сделать спортсменами или хотя бы зрителями?

– Нарды уникальны тем, что в них очень просто научиться играть. Однако при этом научиться играть на высоком уровне – намного сложнее. Если мы говорим о базовом уровне, об обучении детей, то это очень полезная игра для развития математического и логического мышления. Но чтобы стать профессионалом, нужны серьёзная аналитическая работа и самосовершенствование. У нас есть отличный опыт работы с телеканалом «Старт ТВ». Был проведён специальный турнир, во время матчей вёлся анализ, разбирались позиции, анализировались ходы. То есть зрители в прямом эфире могли видеть, насколько качественно сыграл тот или иной спортсмен, с помощью программы прямо в режиме реального времени. Можно сказать, это было настоящее онлайн-обучение. Конечно, такие телевизионные проекты – это, скорее, шоу-формат, но при этом там серьёзные призы разыгрываются.

– В нардах вообще, как оказалось, достаточно солидные призовые.

– Да, в коротких нардах в этом году призовой фонд у нас был 5 млн рублей. Это при том, что игроки не делали взносы, всё за счёт организаторов. Примерно такие же цифры достигаются в профессиональной лиге. На всероссийских соревнованиях федерация гарантирует призовой фонд около 1,5-2 млн рублей, но за счёт взносов сумма вырастает до 5-6 млн. В шахматах есть считаное количество турниров с таким призовым фондом, а у нас они проходят на регулярной основе.

Призёры чемпионата России — 2025 по нардам Фото: Пресс-служба ФНР

– Я слышал, что готовится к показу фильм о нардах. Так ли это?

– Действительно, осенью планируется выход документального фильма о том, как зародилась и развивалась наша федерация нард, как мы работаем. За два года уже проделан такой большой путь, на который многим другим нужны десятки лет. Фильм как раз о том, как всё это стало возможным. Конечно, акцент в фильме на спортсменах – это главные люди в любом виде спорта, для которых всё и делается.

– Какие цели ставит перед собой Федерация нард России? Какие результаты вы сможете назвать успехом, скажем, через 5-10 лет?

– Давайте я смело помечтаю (улыбается). Тем более что мечты воплощаются в жизнь, когда ты много работаешь. Наша цель – чтобы в ближайшие годы как можно больше детей и юношей стали учиться играть в нарды в школах. Если хотя бы в 100 школах России будет кружок по нардам, это хороший результат для нас. Постепенно появится аудитория в среде студентов, а из этой молодёжи и будут регулярно появляться лучшие спортсмены. Сейчас в каждой дисциплине, есть, допустим, по 100 сильных игроков. А будут – тысячи. И из них самые лучшие получат возможность выступать на международных соревнованиях и побеждать на чемпионатах мира. Пока у нас никто не забирался на самую вершину, только Сергей Ерохин становился вторым. Хочется, чтобы чемпионом мира стал игрок из России. И я не побоюсь сказать, что если мы будем и дальше двигаться такими же темпами, то эта мечта может скоро стать реальностью.