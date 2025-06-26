Странный финал ЧР-2025 по борьбе. Девушки решили определить чемпионку без схватки?

25 и 26 июня в Москве проходил чемпионат России – 2025 по женской борьбе. С точки зрения спорта ничего невероятного там не произошло, и этот старт мог бы оказаться вне внимания СМИ, если бы не один спорный инцидент.

Девушки решили определить судьбу золота без борьбы.

Публика негодовала

В финале весовой категории до 62 кг сошлись две представительницы Северной Осетии Амина Танделова и Алина Касабиева. Сильнейшую они решили выявить не в честном поединке на ковре, а с помощью игры в «камень, ножницы, бумага».

Подобную вольность быстро пресёк судья, который подвёл девушек к главному арбитру. Тот попросил всё же начать борьбу, сообщает «Матч ТВ». Зрители в этот момент недоумевали. Они точно на это не рассчитывали.

Победу в итоге одержала Амина Танделова. Счёт – 5:4.

Амина Танделова Фото: Uww.org

Неординарное решение спортсменок может быть вызвано тем, что чемпионат России во многом определяет состав команды на грядущий ЧМ-2025. Скорее всего, и Касабиева, и Танделова подумали, что не хотят лишать друг друга возможности ехать на турнир года. Но в большом спорте такое не прокатывает: все дружеские отношения должны остаться за пределами ковра.

Ситуацию точно будут разбирать в Федерации борьбы России. С таким заявлением выступил её глава Михаил Мамиашвили.

«Во‑первых, это глупость. Во‑вторых, это показывает их отношение. Если не хочешь бороться, лучше вообще не приходи. Должна же быть спортивная составляющая, соответствующий настрой, желание победить. Мне для себя трудно их действия объяснить, у меня в голове не укладывается такой поступок, если они действительно это сделали.

Будем ли проводить разбирательства по итогам этого инцидента? Конечно, зачем такие вещи было устраивать?» – приводит слова Мамиашвили «Матч ТВ».

В биатлоне такое уже было

Впрочем, подобное в нашем спорте происходит не впервые.

Прошлой осенью Карим Халили и Даниил Серохвостов преподнесли сюрприз любителям биатлона. В начале сезона в финале масс-старта Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в финишном створе сыграли в «камень, ножницы, бумага». Удача была на стороне Халили.

Ребята заранее договорились, что если на финише они будут биться друг с другом, то решат судьбу золота именно с помощью этой игры.

Несмотря на то что МЛКБ – турнир коммерческий, не все оценили поступок парней позитивно. Даже руководство лиги решило пересмотреть регламент, чтобы в будущем подобные вольности не повторялись.

От спортсменов всё-таки ждут борьбы на трассе. Или на ковре.