«Всё идёт как надо». В какой форме российские пловцы подходят к чемпионату мира — 2025?

В Казани завершился финал Кубка России по плаванию. Последние три года этот летний старт был чуть ли не венцом сезона – последним для россиян на «большой» воде стартом, к которому все старались подводиться на пике формы. Но потепление в отношениях с World Aquatics серьёзно уменьшило значимость турнира. Теперь всё внимание – на мировые соревнования.

До начала плавательной программы чемпионата мира в Сингапуре ещё целый месяц, поэтому выдавать свой максимум на внутреннем турнире никто не спешил. Более того, не все будущие участники ЧМ-2025 вообще доехали до финала Кубка страны. Тем не менее это была последняя проверка сил, и аккуратные выводы по её итогам сделать вполне допустимо.

«Мы плывём под нагрузками», «не рассчитываем на хорошие секунды», «результат сейчас не главное» – примерно так начинались или заканчивались 99% интервью с пловцами во время финала Кубка России. Спортсмены, которые планируют участвовать в чемпионате мира в Сингапуре, разумно не настраивались на геройство за месяц до старта главного турнира года. Илья Бородин и вовсе выразил сомнение в необходимости такого старта в рамках последнего этапа подготовки к ЧМ. «Тренировочный старт, не скажу, что совсем не важный. Все старты важны. Но рассматривать его стоит как часть тренировочного процесса. Первый раз такое, чтобы перед чемпионатом мира, меньше чем за месяц до него, у нас были ещё какие-то соревнования. Необычно. Так что чисто на пробу выходим в бассейн, как оно будет», – сказал один из ведущих российских атлетов журналистам после заплыва.

Секунды у Бородина, как и у других лидеров российской команды, и правда не бог весть какие – с такими результатами в Сингапуре рассчитывать на медали будет тяжело. Однако быстрое время прямо сейчас могло бы даже насторожить, поскольку продержаться на высоком уровне до конца июля не то что трудно, а фактически невозможно. За пиком последовал бы закономерный регресс.

Илья Бородин Фото: РИА Новости

«Четыре недели – это как раз тот период, в который ещё есть возможность что-то скорректировать, внести вместе с тренерским штабом, личным тренером какие-то изменения. Сейчас мы видим, что некоторые спортсмены, особенно спринтеры, находятся в фазе загрузки, они не показали те секунды, на которые рассчитывали», – поясняет Сергей Фесиков, спортивный директор по плаванию при Федерации водных видов спорта России.

Фесиков пояснил, что изначально финал Кубка России стоял точно в даты чемпионата мира как условная его замена. Однако после того как удалось согласовать участие россиян в нейтральном статусе на приемлемых для нашей стороны условиях, календарь в срочном порядке стали перекраивать. Совсем отказываться от старта не стали, тренерский штаб настоял на конце июня как на оптимальной отсечке для своеобразной «открытой тренировки». Поэтому относиться к турниру стоит только так и никак иначе. И переживать, что та же Евгения Чикунова в Казани была далека от своих лучших кондиций, точно не стоит. Впереди у неё, как и у всей российской команды, сбор на озере Круглое, затем акклиматизационный сбор в Малайзии, и за это время она успеет вывести свой организм на необходимый уровень.

Евгения Чикунова Фото: РИА Новости

«Время нормальное, даже хорошее для текущей ситуации с тренировками, – говорила Евгения после ключевой для себя 200-метровки. – Конечно, когда привыкла к скоростям побыстрее, тяжело воспринимать потом такие секунды, говорить, что это нормальное время, но я плыву под нагрузкой. Не расстраиваемся, всё идёт как надо», – подчёркивала Чикунова.

Надо ли говорить, что даже под нагрузками Чикунова одержала три победы из трёх возможных. Впрочем, и реальной конкуренции в российском женском брассе уже давно нет. Не почувствовал серьёзного соперничества и лидер мужского брасса Кирилл Пригода, хотя и он явно сдерживал себя. Приятно удивила молодёжь – 20-летняя Алина Гайфутдинова едва не обновила рекорд России, Дарья Клепикова также плыла удивительно быстро для текущего момента. Глядя на успехи девочек, Фесиков даже аккуратно допустил шанс на медали в женских эстафетах в Сингапуре, хотя изначально наши котировки на командных стартах были куда более приземлёнными.

Климента Колесникова и Мирона Лифинцева в Казани не было, как и Андрея Минакова. Они решили вместо финала Кубка страны стартовать на турнире в Риме. В том числе по «политическим» причинам. Наконец-то бан снимают и с внутренних европейских стартов, и для россиян было важно показать хотя бы номинальное на них присутствие. Понятно, что по итогам этих стартов тоже не стоит торопиться с выводами. Колесников, к примеру, в итоговом протоколе и вовсе только 17-й. Настораживает? Совсем нет! Во-первых, он врезался в дорожку во время утренней сессии, а во-вторых, геройств мы ждём от Климента не в Италии, а в другой части света.

А вот Мирон Лифинцев в Риме обыграл двукратного победителя Олимпиады в Париже и хозяина бассейна Томаса Чеккона. Нам остаётся надеяться, что сказка 19-летнего парня из Выборга продолжится и в Сингапуре.

Скрещиваем пальцы и ждём – осталось недолго.