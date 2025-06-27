Огненная развязка в российском футзале! Кто станет чемпионом — «Газпром-Югра» или «Ухта»?

В субботу, 28 марта, в российском футзале состоится долгожданная развязка сезона. В «золотом» матче за чемпионство поборются «Ухта» и «Газпром-Югра». Интересно, что при любом исходе нас ждёт история красивого камбэка. У какой из команд больше шансов на чемпионское возвращение?

В этом году «Ухта» и «Газпром-Югра» выдали действительно мощную серию. Первые две игры были настоящим голевым безумием: 16 засчитанных мячей и ещё четыре отменённых. Команды показывали равный футбол, поэтому неудивительно, что каждая одержала по одной победе (1-1).

Казалось, что подобное будет продолжаться до конца серии, но ухтинцы сумели удивить. Благодаря нетипичной игре вторым номером парни Вадима Яшина победили в третьем и четвёртом матчах и повели в серии – 3-1. Причём за две этих игры команда пропустила лишь два мяча в концовках!

«Ухте» оставалась одна победа до первого чемпионства в истории, вот только одержать её пока так и не получилось. «Газпром-Югра» понял, что отступать некуда, и по-настоящему разыгрался. В следующих двух встречах югорчане просто уничтожали соперника – 7:2 и 4:0. Если бы не прекрасная работа вратарей ухтинцев, то пропущенных мячей могло быть и больше.

В итоге лишь в третий раз в истории Суперлиги финальная серия перешла в седьмой матч. Любопытно, что «Газпром-Югра» участвовал в обоих предыдущих семиматчевых дуэлях. В 2015 году югорчане выиграли решающую встречу и стали чемпионами, а в 2016-м – уступили титул «Динамо».

Что интересно, в обоих случаях победу забирала та команда, которая выигрывала первый матч, а перед этим проходила плей-офф без поражений. Прямо сейчас эти «достижения» есть у «Газпрома-Югра».

МФК «Газпром-Югра» Фото: mfcukhta.ru

Конечно, это забавное совпадение, которое никак не повлияет на исход встречи. Значительно больше югорчанам может помочь солидный чемпионский опыт. Команда из Югорска за всю историю побеждала в чемпионате России четыре раза. Причём два титула были добыты за последние четыре года. «Ухта» же планирует завоевать лишь первые в своей истории золотые медали.

Как будто бы и текущая форма команд – в пользу «Газпрома-Югра». Парни Владимира Колесникова сейчас на кураже. Последние игры доказали, что они нащупали слабые места соперника. Они знают, как справиться с Гуиттой и остановить ухтинцев в атаке. На старте шестой встречи, когда в ворота вышел Кирилл Щурок, югорчанам было посложнее, но и тут они справились.

«Ухте» же перед седьмой игрой морально непросто. Всё-таки упустить чемпионство в двух матчах подряд – непростая история. Да и к тому же перед «золотой» встречей ухтинцы понесли потери. Из-за красных карточек не сыграют Максим Емельянов и Владислав Мусин-Пушкин, а из-за перебора «горчичников» – Йован Лазаревич. Конечно, скамейка у ухтинцев довольно длинная, однако всё равно отсутствие этих игроков будет ощущаться.

В любом случае оба тренера нацелены только на победу.

«За счёт чего мы отыгрались в серии, я потом расскажу, после седьмой игры. Если брать в общем, ничего не изменилось, даже когда мы уступали 1-3. Информация до ребят доходила, что ничего не потеряно, нам так же надо выиграть четыре игры, чтобы стать чемпионами. Немножко времени нам не хватало, чтобы зайти в первые четыре игры. Команда сейчас в хорошем тонусе, и очень важно будет сейчас подойти к седьмой игре с таким же настроем и так же ментально правильно войти в игру», – пояснил Владимир Колесников.

МФК «Ухта» Фото: mfcukhta.ru

«Нашему сопернику удалось прибавить функционально после первой части серии. Мы, наоборот, немножко просели. Где-то просели и в головах, да и функционально тоже. Я думаю, что как-то поменяемся, что-то предпримем, но резерв уже ограничен. Ну, не хотелось бы седьмой «золотой» матч дома проигрывать. Что-нибудь придумаем», – говорил Вадим Яшин.

Какими бы ни были расклады перед финалом, всё решит один матч. А в одной конкретной футбольной встрече, как известно, может случиться всё что угодно. Тем более что соперники равны по силам и достойны друг друга.

Так что включаем трансляцию – и смотрим классный финал!

Суперлига . Финал Суперлига . Финал 28 июня 2025, суббота. 14:00 МСК Ухта Ухта Не начался Газпром-Югра Югорск Кто победит в основное время? П1 X П2

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