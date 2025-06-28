«Бой до самого Парижа». Всё, что нужно знать о главной веломногодневке 2025 года

С 5 по 27 июля всё внимание поклонников велоспорта будет приковано к легендарной веломногодневке «Тур де Франс», которая состоится в 112-й раз. Впервые за последние пять лет она будет проходить только во Франции.

Что ещё интересного ждёт её участников и болельщиков?

Календарь «Тур де Франс»

В этом году в расписании веломногодневки 21 этап. Из них – семь равнинных, по шесть – среднегорных и горных, а также две индивидуальные гонки.

Старт будет дан в Лилле. Первая индивидуалка пройдёт уже на пятом этапе в Кане, вторая – на 13-м, по маршруту Луданвьель – Пейрагюд. А общая протяжённость тура в этом году равна 3338,8 км.

Финал многодневки вновь состоится на Елисейских полях. В прошлом году, напомним, «Тур де Франс» заканчивался в Ницце из-за летней Олимпиады.

Карта «Тур де Франс» Фото: letour.fr

Главная интрига: Погачар против Вингегора

На турнир заявлено 23 команды и 184 велогонщика.

Главным фаворитом однозначно является действующий победитель веломногодневки словенец Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates XRG. В прошлом году его преимущество на финише составило 6.17. Это была его третья в карьере победа на данном гранд-туре. Если повезёт и на этот раз, то Погачар сравняется с британцем Крисом Фрумом по числу побед в генеральной классификации.

Известно, что поддерживать его на дистанции будут партнёры по команде победитель «Джиро-2025» Адам Йейтс и Жуан Алмейда.

«С нетерпением жду начала тура. Повезло, что в этом году у меня была близкая к идеальной подготовка. Всё прошло очень гладко, особенно после выхода из высотного лагеря с товарищами. Атмосфера у нас сейчас потрясающая, и это придаёт мне много уверенности.

Конечно, вы никогда не сможете быть полностью готовы к событиям вроде «Тур де Франс». Это непредсказуемо, и это делает его таким особенным. Ожидаю очень высокого уровня от всех других лучших гонщиков. Первые несколько дней должны быть действительно захватывающими для болельщиков, а последняя неделя станет очень тяжёлой. Это будет большой бой до самого Парижа, но я готов отдать всё. Трудно поверить, что это уже мой шестой тур. Время летит», – приводит слова Погачара Cycling weekly.

Тадей Погачар Фото: Vincent Kalut/Zuma/ТАСС

Второе место в 2024-м занял Йонас Вингегор (Visma – Lease a Bike). В этом году датчанин заявил, что хочет взять реванш, а гонка во Франции для него – главный старт сезона. В общем, он и Погачар – главные фавориты тура. Вся заруба будет происходить между ними как очно, так и заочно.

«Это гонка значит для меня больше всех. Её величие уникально в мире велоспорта. «Тур» всегда даёт мне особое чувство, поэтому я с нетерпением жду его. Сделаю всё возможное, чтобы быть в начале в наилучшей форме», — приводит слова Вингегора пресс-служба Visma – Lease a Bike.

Йонас Вингегор Фото: Vincent Kalut/Zuma/ТАСС

Среди тех, кто реально может вмешаться в борьбу Погачара и Вингегора за жёлтую майку лидера, есть и 25-летний бельгиец Ремко Эвенепул. (Soudal Quick-Step). Год назад он стал сильнейшим в молодёжной классификации и проиграл Погачару чуть больше девяти минут. Это было третье место в общем зачёте и его лучший результат в карьере на гранд-турах. Лидер команды Red Bull – BORA – Hansgrohe Примож Роглич также подошёл к старту во всеоружии. За его спиной уже несколько побед на гранд-турах, однако пока нет заветного успеха во Франции. Для этого Рогличу нужно очень постараться.

Выступят ли россияне на «Тур де Франс»?

В одну команду со словенцем Рогличем заявлен сильнейший российский шоссейный велогонщик Александр Власов. Его лучший результат на «Тур де Франс» – пятое место. В 2022 году он уступил более 15 минут Вингегору. К гонкам во Франции Власов подошёл в неплохой форме. Совсем недавно он выиграл горную классификацию Тура Швейцарии — 2025.

За команду UAE Team Emirates XRG на гранд-туре выступит Павел Сиваков. Да, в последние годы он представляет Францию, но до 2 марта 2022 года он защищал цвета российского флага, пока заявку о его переходе не удовлетворил Международный союз велосипедистов (UCI).

Где можно смотреть трансляции «Тур де Франс»?

В России официальные трансляции будет вести сервис Okko.

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