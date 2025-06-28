Вот что такое чемпионский характер! «Ухта» впервые завоевала золото Суперлиги

Финал футзальной Суперлиги в этом сезоне – это что-то невероятное!

«Ухта» первые в истории взяла титул, обыграв в «золотом» матче «Газпром-Югра» — 4:1. Про чемпионский характер ухтинцев можно снимать кино!

Сложнейшая серия

«Ухта» ещё в прошлом сезоне была близка к первому чемпионству в истории. Вот только в равной серии всё-таки уступила «Газпрому-Югра». В этом году ухтинцы вновь встретились с югорчанами, а значит, получили шанс на реванш.

Первые два матча серии получились равными и богатыми на голы (1-1). Две следующие встречи остались за «Ухтой» (3-1). Причём в обоих матчах команда играла в непривычном для себя стиле – вторым номером.

Каждая следующая встреча могла стать для ухтинцев чемпионской. Вот только одержать важнейшую победу они никак не могли. У «Ухты» перестало вообще что-либо получаться. Вадим Яшин говорил, что команда перегорела. «Газпром-Югра» воспользовался упадком сил соперника и сравнял счёт в серии (3-3). Югорчане буквально уничтожили ухтинцев в обоих матчах – 7:2 и 4:0.

При такой игре подопечных Владимира Колесникова казалось, что шансов на чемпионство у «Ухты» больше нет. Уж слишком хорош был «Газпром-Югра». В пользу югорчан говорили и статистика, и чемпионский опыт.

Однако ухтинцы совершили чудо.

Напряжённая схватка

«Золотой» матч точно отразил в себе всё противостояние серии. Первый тайм завершился с нулевым счётом, хотя обе команды беспрерывно били по воротам друг друга. Вторая половина встречи началась с быстрого гола «Ухты»: отличился Дмитрий Хусаинов. Футболист отметил гол поцелуем в губы от любимой и в лоб – от Йована Лазаревича. Сербский форвард, пропускающий матч, решил повторить легендарный момент Лорана Блана и Фабьена Бартеза.

Потом была череда опаснейших моментов и видеоповторов, но забить никому не удавалось. «Ухте» это было только на руку, а «Газпром-Югра» находился на грани поражения. Ситуация вынудила югорчан пойти на риск: выпустить на площадку шестого полевого игрока. И эта тактика сработала. За две минуты до конца тайма Павел Карпов сравнял счёт и перевёл игру в овертайм – 1:1.

Чемпионский натиск

Дополнительное время проходило в жёсткой борьбе. Команды неустанно атаковали друг друга, опасно простреливая по воротам. Однако забить в этой равной и напряжённой дуэли снова получалось у «Ухты».

Вперёд ухтинцы вышли уже в середине первой пятиминутки. После розыгрыша штрафного отметился Фелипе Парадински – 2:1. На старте второго овертайма красивый гол забил Тьяго Гитта. Голкипер «Ухты» со своей половины забросил мяч в пустые ворота соперника – 3:1. Точку в матче поставил Лукас Педала, реализовавший 10-метровый, который арбитры назначили после шестого фола югорчан – 4:1. «Газпром-Югра», конечно, весь овертайм пытался исправить ситуацию, но уж слишком уверенно Гитта играл в воротах.

«Я чувствую большую радость»

Тренер чемпионов, разумеется, был очень доволен.

«Я чувствую большую радость от того, что нам удалось это сделать. Серия разделилась на два отрезка. В первой части мы выглядели получше «Газпрома» и уверенно повели 3-1. А потом у нас случился эмоциональный спад, «Газпром» же, наоборот, смог добавить. Нам было очень тяжело в пятом-шестом матче, на последнюю игру мы даже не выходили фаворитами. Я благодарен ребятам за то, что они собрались, нашли внутренние резервы.

Большое спасибо соперникам, они очень опытная команда, и по ходу серии нам было очень тяжело. Серия получилась очень интенсивной, команды играли агрессивно. Было тактически тяжело как-то контролировать мяч на площадке. В итоге всё пришло к тому, что обе команды в серии максимально упростили игру. Сводили всё до каких-то эпизодов, где нужно было не ошибиться, не потерять концентрацию и реализовать свои моменты. Нам это сегодня удалось», – признался Вадим Яшин.

«Ухта» в последнем матче действительно преобразилась. Несмотря на череду неудач, явный упадок сил и эмоциональное истощение, ухтинцы добились своего – довели серию до победы, несмотря ни на что. По сути, именно в «золотой» игре они показали, что такое чемпионский характер.