Садулаев в России снова вынес всех! Но на чемпионат мира его всё равно могут не пустить

В Москве завершился чемпионат России – 2025 по вольной борьбе. Спортсмены определили сильнейших на заполненной «ВТБ-Арене». Тысячи зрителей увидели и триумф признанных лидеров, и яркую борьбу до последней секунды. Без преувеличения главный борцовский турнир этого лета выдался очень насыщенным и интересным. Тем более что главным призом победителям была путёвка на ЧМ-2025. В Загреб поедут сильнейшие.

Садулаев в полном порядке

Никаких вопросов не возникло по поводу формы двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева, который завоевал седьмое золото ЧР в своей карьере. В родном весе (до 97) ему просто не было равных. В финальной схватке Русский танк одолел серебряного призёра европейского чемпионата Магомеда Курбанова со счётом 2:1.

Абдулрашид Садулаев борется с Магомедом Курбановым Фото: wrestrus.ru

Но поедет ли Садулаев на чемпионат мира в Хорватию? Вопрос пока риторический. Здесь нужно брать в расчёт историю отказов во въезде в европейские страны, который россиянин получил за последние годы.

У самого спортсмена же есть только положительный ответ:

«Я не попал на чемпионат мира. Надеюсь, что всё уладится и мне откроют визу. Дай бог, чтобы я поборолся на чемпионате мира. Думаю, шансы есть, не будем забегать вперёд», – приводит слова Садулаева ТАСС.

Также был силён и Заур Угуев. Олимпийский чемпион Токио пока выступает в весе до 61 кг и там не подпускает к трону никого. На этот раз в финале досталось Муслиму Метханову, которого Заур переехал со счётом 5:0.

На чемпионате России Угуев победил в восьмой раз в карьере, причём уже в шестой раз подряд. Теперь россиянин ждёт встречи с действующим чемпионом мира из Японии 21-летним Масаносуке Оно. Это он неожиданно выбил Угуева на старте ЧМ-2024. Будет ли реванш?

Битва опыта и молодости

Вероятно, самая ожидаемая схватка на турнире случилась в весовой категории до 86 кг. По итогам жеребьёвки по разные стороны турнирной сетки оказались бронзовый призёр ОИ Артур Найфонов и действующий чемпион России Ибрагим Кадиев. Фанаты ждали встречи лидеров веса с особым трепетом.

Ибрагим Кадиев Фото: wrestrus.ru

Спортсмены не подкачали: дошли до финала и встретились лицом к лицу. Победителем стал 21-летний Кадиев, который был сильнее — 5:5. Но за счёт последнего качественного действия дагестанского вольника.

Похоже, вопрос с лидером в этой весовой категории разрешился. Чемпион мира по юниорам почти наверняка поедет на первый чемпионат мира на взрослом уровне.

В весе до 74 кг Россию на ЧМ-2025 может представить Имам Ганишов, который завоевал золото на чемпионате России. Буквально на последней секунде схватки он вырвал победу у Магомы Дибиргаджиева: Имам уступал 2:1 за мгновение до конца встречи и отказался от челленджа и пересмотра спорного момента. А после этого успел совершить четырёхбалльный бросок, который и принёс ему победу на соревнованиях.

Имам Ганишов Фото: wrestrus.ru

А теперь слово за лидером этого веса – олимпийским чемпионом Заурбеком Сидаковым, который восстанавливается после травмы, полученной на недавнем чемпионате Европы. Успеет ли он к ЧМ-2025? Если да, то, скорее всего, его ждёт прикидка именно с Ганишовым.

Сюрприз из Тывы

В весовой категории до 79 кг всё было ожидаемо: лидерство здесь в последние годы удерживает Ахмед Усманов. Он же и уверенно провёл финал на чемпионате России.

Также среди победителей были Муса Мехтиханов (до 57 кг), Ибрагим Ибрагимов (до 65 кг), Аманула Гаджимагомедов (до 92 кг) и Абдулла Курбанов (до 125 кг). И все они – представители дагестанской школы борьбы. Вообще, из Дагестана на турнире выступили больше 100 вольников!

Однако перфекционисты точно не будут довольны! Ведь одна из 10 золотых медалей уедет не в Дагестан, а в Тыву. Впервые за 23 года представитель этой республики поднялся на вершину пьедестала чемпионата России.

Сайын Казырык Фото: wrestrus.ru

В финале весовой категории до 70 кг сильнейшим стал Сайын Казырык. А до решающей стадии там не смог добраться чемпион мира Давид Баев. И это, пожалуй, главная сенсация чемпионата.

Впереди у борцов напряжённое лето. 13 сентября в Хорватии состоится чемпионат мира, и подготовка к нему уже началась.