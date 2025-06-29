31-летний Руслан Козуб попал в страшную аварию. Спасти его не удалось.

«Очнулся в скорой. Всё». Чемпион России по мотокроссу погиб во время соревнований

На чемпионате России по мотокроссу с колясками в Свердловской области произошла трагедия. В результате аварии погиб мотогонщик.

Руслан Козуб выступал в паре с Александром Пупышевым, который на тот момент был за рулём. Напарник Козуба не справился с управлением, и мотоцикл вылетел с трассы. Об этом сообщил E1.RU со ссылкой на ГИБДД.

Подробности трагедии

Столкновение экипажей произошло во время квалификационного заезда в классе 750 см³. Козубу оперативно оказали помощь на трассе, однако спасти его жизнь так и не удалось.

Пупышев был госпитализирован с переломом ключицы и травмой лёгкого. Уже после случившегося он попытался вспомнить то, что произошло.

«Помню, по трассе ехали. Очнулся в скорой. Всё. В скорой спросил, они просто ответили, что забрали с трассы.

Руслан всегда помогал, любому. Отзывчивый, хороший человек. Добрый. Всегда позвонишь – приедет, со всем поможет. Спортсмен. Мы много лет вместе работаем – восемь-девять лет, два раза чемпионами России становились», – приводит слова Пупышева E1.RU.

Руслан Козуб Фото: mfr.ru

У Руслана Козуба остались жена и трое детей. Старшая дочь пошла в первый класс, а младшему ребёнку около года. Александр говорит, что сейчас им крайне важна помощь неравнодушных людей.

«Суровое напоминание о рисках»

С обращением выступил глава Федерации мотоциклетного спорта России Александр Джеус. Он отметил, что соревнования были сразу остановлены.

«Нет слов, чтобы выразить всю глубину скорби и потрясения. Руслан был частью нашей большой мотоциклетной семьи. Его уход – невосполнимая утрата для всех, кто его знал, для его родных и близких, для его команды и для всего российского мотоспорта.

Этот трагический день – суровое напоминание о рисках, которые неотделимы от мотоциклетного спорта, особенно в таких сложных дисциплинах, как мотокросс с колясками. Мы отдаём себе отчёт в смелости и самоотдаче наших спортсменов, выходящих на старт.

Федерация сделает всё возможное, чтобы помочь семье Руслана в это невыносимо тяжёлое время, а также семье Александра Пупышева. Мы обязаны извлечь максимальные уроки из этой трагедии», — приводит текст обращения Джеуса пресс-служба федерации.

Сейчас в федерации будут думать над тем, как помочь пострадавшим. А также сотрудничать со следствием для выяснения причин и обстоятельств инцидента.