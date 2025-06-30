Честный разговор с Сергеем Карякиным про российские и мировые шахматы. Что с ними не так?

С 25 по 30 июня в Москве проходит традиционный уже международный турнир «Шахматные звёзды» с участием ведущих гроссмейстеров из России и гостей из-за границы. Этот турнир приобретает особое значение в условиях ограничений, наложенных на нашу страну в спорте, ведь соревнований высочайшего уровня в России теперь проводится немного.

Одним из участников турнира стал гроссмейстер Сергей Карякин. На «Шахматных звёздах» у него есть возможность выступать под флагом России, поэтому он играет, причём весьма успешно. Интервью было записано после первого дня блица, который Карякин завершил на втором месте, уступив только Владиславу Артемьеву. После окончания игрового дня Карякин пообщался с «Чемпионатом» на самые разные шахматные темы.

Поговорили про кризис в российских шахматах, про юного Ивана Землянского, про Гукеша в сравнении с Карлсеном и даже про то, что нужно делать, чтобы шахматы в современном мире оставались популярными.

«Считать очки надо после турнира»

– Сергей, первый день блица вы завершили на втором месте. У зрителей есть ощущение, что вы разыгрались. А сами как свою игру оцените?

– В первый день блица действительно многое получалось. Это не может не радовать, потому что я чувствовал творческий кризис, когда играл в быстрые шахматы. А теперь удалось раскрепоститься, несмотря на то что в первой партии против Теймура Раджабова я в выигрышной позиции очень обидно зевнул фигуру, и мы сыграли вничью. Тем не менее мне удалось сохранить концентрацию и начать побеждать. Впереди ещё целый игровой день, будет много событий, однако первый день блица меня порадовал.

– Когда вы понимаете, что боретесь за призовые места, наверное, и настроение получше, и играть поприятнее?

– Конечно, это отдельный стимул. Когда понимаешь, что борешься за призы, это совершенно другое настроение, другая мотивация. Но, как говорят шахматисты, считать очки надо после турнира. Пока смотреть в таблицу рано.

– «Шахматные звёзды» в этом году на новой площадке – в павильоне «Азербайджан» на ВДНХ. Не шутили с Теймуром Раджабовым, что у него преимущество своего поля?

– Нет, это не обсуждали (улыбается). Если говорить глобально, здорово, что появляются всё новые и новые площадки. «Шахматные звёзды» охватили фактически все топовые локации: «Лужники», Москва-Сити, теперь вот ВДНХ, отдельно можно сказать про «Крокус», где турнир проводился. Год от года «Шахматные звёзды» развиваются, и это, я считаю, очень важно.

Сергей Карякин Фото: РИА Новости

«В российских шахматах есть кризис»

– После недавней неудачи Яна Непомнящего на турнире в Ташкенте выяснилось, что впервые в истории существования рейтинга ФИДЕ в топ-10 не будет российских шахматистов. Что думаете?

– На самом деле, я очень давно говорил, что в российских шахматах есть кризис. Многие связывали это с тем, что я баллотировался на пост президента Федерации шахмат России, думали, что я как-то интерпретирую факты в свою пользу. Но факты – вещь упрямая. Кризис российских шахмат, по крайней мере, на топ-уровне, действительно существует. Помимо того, что никого из россиян не будет в топ-10 мирового рейтинга, можно отметить и то, что пока никто из россиян не отобрался на турнир претендентов. И отберётся ли – вопрос.

Здесь можно сказать и о том, что вырос общий уровень конкуренции, но и в России, по моим ощущениям, постепенно уходит то поколение, которое было в топе, в котором были я, Ян Непомнящий, чуть ранее – Владимир Крамник, другие сильные шахматисты. Ян очень достойно сражается, показывает высочайшие результаты, однако глобально – нужны новые таланты. Должна появиться новая плеяда шахматистов, которые смогут эффективно заменить наше поколение. Пока в достаточном количестве таких ребят не вижу, хотя, конечно, отдельные таланты есть. Например, Иван Землянский.

– Что нужно Землянскому, да и другим талантливым ребятам, чтобы прорваться на самый верх и стать новым Гукешем?

– Это вопрос количества и качества тренировок. Для того чтобы достичь таких высочайших результатов, нужно буквально жить шахматами, тренироваться, работать на сборах и больше ничем другим не заниматься. Должна быть комплексная работа, включающая и спонсорскую поддержку. Я надеюсь, что юные таланты из России рано или поздно себя проявят. Пока они не пробились на самый верх, но надеюсь, что это дело ближайших нескольких лет.

– Вы же сами были рекордсменом – самым юным гроссмейстером мира. Когда тебе 12 лет и ты уже ставишь рекорды, давит ли на тебя ожидание каких-то экстраординарных результатов и в будущем?

– Сильно об этом не думаешь. Но, конечно, были ожидания и от родителей, и от тренера. Были очевидны талант и потенциал. Все старались его реализовать, и каждая неудача очень болезненно воспринималась. Однако даже после поражений я чувствовал, что всё в моих руках, нужно просто продолжать работать.

Помню, была история. Мне было тогда 14 лет, я неудачно сыграл на одном турнире, и бабушка мне сказала, мол, если в шахматах не получается, может быть, стоит ещё где-то себя попробовать. Наверное, это очень сильно меня мотивировало, потому что буквально через пару месяцев я стал олимпийским чемпионом и вошёл в топ-100 мирового рейтинга (улыбается).

– А были в вашей карьере какие-то другие тяжёлые моменты и болезненные поражения? Про матч с Карлсеном-то знают все. Но выясняется, что слова бабушки порой могут оставить и более глубокий след.

– Могу сказать, что самый тяжёлый момент для меня однозначно был в 2014 году. Я приехал на чемпионат России, будучи лидером рейтинга. Предполагалось, что буду бороться за первое место или хотя бы за призы, а в итоге стал последним. То был худший турнир в моей жизни. Однако, с другой стороны, это стало для меня супермотивацией. Следующие два года были лучшими в моей карьере: я выиграл Кубок мира, турнир претендентов, вышел на матч с Карлсеном. Все помнят про тот матч, но мало кто знает, что ему предшествовало последнее место на чемпионате России.

«Или все играют с флагом, или никто»

– Сергей, на самом деле очень здорово по-прежнему видеть вас за доской, однако в последнее время это нечастое зрелище. Можно ли сказать, что вы остаётесь действующим спортсменом? Тренируетесь ли? Планируете ли выступать на каких-то турнирах, кроме «Шахматных звёзд»?

– Тренировок стало гораздо меньше, никого обманывать здесь не буду. Времени на них не хватает. Но всё равно, когда разыгрываюсь, есть ощущение, что отдельные игровые отрезки, партии могу проводить на высоком качественном уровне. Это всё, повторюсь, только вопрос тренировок.

А что касается турниров, то я бы с удовольствием принимал участие в чемпионате мире по быстрым шахматам и блицу, в Кубке мира, если бы была возможность выступать на этих соревнованиях под флагом России.

Сергей Карякин Фото: РИА Новости

– Пару месяцев назад на фоне потепления отношений между Россией и США в разных видах спорта заговорили о возможном проведении товарищеских матчей двух стран. Есть ощущение, что и в шахматах это было бы интересно.

– Это была бы прекрасная идея. Но в политике очень часто всё меняется. Мы можем планировать, а через пару месяцев общая ситуация сильно изменится. Впрочем, в олимпийской хартии написано, что спорт должен быть вне политики, и если бы все споры и разногласия решались за шахматной доской, то это был бы мир моей мечты. Я, конечно, за любой честный спорт и конкуренцию. Если идея провести подобное мероприятие возникнет, буду рад принять в нём участие в любом качестве – как организатор или как игрок.

– Но в соответствии с вашей позицией, то есть только с флагом?

– Условия должны быть равными для всех. Или все играют с флагом, или никто.

– Как относитесь к спортсменам, которые выступают под нейтральным флагом? Есть же среди них и те, кто прославляет российский спорт, становится чемпионом мира. Например, Мирон Лифинцев, Инал Тасоев.

– Каждый сам должен принимать решение. У меня нет ни приветствия, ни осуждения. Тот, кто считает для себя допустимым выступать без флага, пусть едет. Это его решение. Лично для меня важно представлять свою страну.

«Возможно, Гукеш опередит Карлсена»

– Владимир Борисович Крамник на днях отмечал свой юбилей. Как относитесь к его деятельности после завершения спортивной карьеры?

– Я считаю, что Владимир Борисович проделывает огромную работу, которую до него фактически никто не делал так масштабно. Конечно, могут быть отдельные перегибы. Может быть, где-то кого-то он и зря подозревает. С другой стороны, про многих он говорит абсолютно верно. Как говорят, не ошибается тот, кто ничего не делает. Но в целом это очень полезная работа.

– Магнус Карлсен – сильнейший шахматист мира прямо сейчас?

– Да, однозначно.

– Гукеш с ним не сравнится?

– Гукеш – талантливый парень. Но ещё когда он стал чемпионом мира, я говорил, что это какой-то парадокс: человек завоевал титул, и близко не подобравшись к своему оптимальному уровню игры. На самом деле, его шахматный потенциал намного выше. Я думаю, что в будущем, возможно, Гукеш опередит Карлсена, просто потому что он моложе. Однако на данный момент этого не произошло, Магнус Карлсен по-прежнему сильнее.

– У Гукеша есть шанс закрепиться на вершине, как думаете?

– Тех, кто может бросить ему вызов, достаточно много. Каруана, Накамура, шахматисты из Индии, да многие могут. Но в любом случае, если матч за титул проходит без сильнейшего шахматиста мира, у меня нет большого интереса к этому, хотя раньше каждый такой матч, конечно, был эпическим событием.

– Вы действительно считаете, что Накамура может стать чемпионом мира?

– Он номер два-три в мире. Но после Карлсена, надо подчеркнуть. А без Карлсена у него, конечно, есть шансы. Единственное – у него есть зацикленность на блице, на его стримах. Это всё тоже круто, он возвёл всё это до невероятного уровня, однако сочетать такую деятельность с классическими шахматами непросто. Хотя, несмотря на всё это, он продолжает показывать стабильные результаты и находится в мировом топ-3.

– К слову, о «классике». Всё чаще возникает ощущение, что шахматы начинают отставать от современного мира, где главное зрелище – 10-секундные короткие видео. Что делать, чтобы сохранить интерес к игре? Как её нужно преобразовывать, чтобы она оставалась популярной?

– Это очень серьёзный вопрос. Мы даже во время турнира сейчас тратили немало времени на его обсуждение с коллегами. Сколько людей – столько и мнений. Есть мнение, с которым я согласен, что «классика» всё равно должна быть. Когда лучшие шахматисты мира играют в «классику», они выступают на пределе своих возможностей, показывают самую качественную игру. С другой стороны, есть люди, которые считают, что нужно оставлять только быстрые шахматы и блиц. Это будет зрелищно, но тогда мы убьём качество игры.

Наверное, должен быть баланс. «Классика» – это как Большой театр, опера или классическая музыка. Однако по телевизору в современном мире можно будет показать только быстрые шахматы и блиц – своего рода «поп-музыку».