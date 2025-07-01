Россия утратила статус шахматной супердержавы. Среди сильнейших в мире наших больше нет

Ян Непомнящий выпал из топ-10 рейтинга ФИДЕ. А других звёзд в мужских шахматах у нас пока не появилось.

1 июля 2025 года Международная федерация шахмат (ФИДЕ) опубликовала новый мировой рейтинг-лист, в первой десятке которого впервые в истории не будет представителей нашей страны. Лучший из российских гроссмейстеров Ян Непомнящий выпал из десятки и оказался на 14-й строчке.

Да, именно неудачное выступление Яна привело к историческому провалу. Но катастрофа-то в другом. В том, что за Непомнящим никого нет.

Рейтинг-лист ФИДЕ на 1 июля 2025 года.

«Ужасный турнир, ужасная форма, ужасный результат. Много ошибок при подготовке и непозволительно много за доской. Много пищи для размышлений. Как говорил мой дед, за одного битого двух небитых дают», – написал Непомнящий в своих социальных сетях, комментируя выступление на турнире в Ташкенте.

В девяти классических партиях россиянин набрал только 3,5 очка, потерпев два поражения и семь раз сыграв вничью. Непомнящий потерял в классическом рейтинге 15 очков, и теперь в его активе 2742 балла.

Ян – единственный из российских гроссмейстеров, рейтинг которого превышает элитную отметку в 2700 баллов. А ведь когда Непомнящий бился за шахматную корону с китайцем Дином Лижэнем в марте 2023 года, его лайв-рейтинг достигал 2799 баллов! Но в итоге Ян в том противостоянии не смог завоевать титул, да и в рейтинге затем неизменно терял.

Очевидно, что лучший шахматист России в кризисе. Игра в классические шахматы у него не получается. В командном чемпионате мира в Лондоне, где команда Непомнящего стала чемпионом в блице, сам Ян играл весьма средне. Хотя, возможно, просто сказалась нервотрёпка с визой, которую Непомнящий получил в последний момент и не успел на турнир по рапиду.

Неудачи могут быть у любого шахматиста. Они все живые люди, а не роботы. Возможно, Непомнящий ещё сможет отобраться на турнир претендентов через Большую швейцарку или Кубок мира, списывать со счетов его раньше времени не надо. Но это всё – его личные успехи или неудачи. Ян в последние несколько лет тащит российские мужские шахматы в одиночку.

Если смотреть на ситуацию более глобально, то Россия в мужских шахматах потеряла статус супердержавы. Формально это случилось уже давно. Но теперь это оформлено официально. Да, у нас есть чемпион мира по быстрым шахматам Володар Мурзин, у нас есть чемпион мира среди молодёжи Алексей Гребнев, у нас есть самый молодой международный мастер в истории шахмат Роман Шогджиев. И есть ряд молодых и даже совсем юных шахматистов, которые в ближайшие годы могут ворваться в элиту.

А могут и не ворваться.

Всё зависит от того, насколько они готовы посвятить свою жизнь именно шахматам, насколько готовы работать, чтобы стать суперзвёздами, побеждать на турнирах самого высокого уровня и бороться за шахматную корону.

Пока же таких игроков у нас нет.