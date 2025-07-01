«Многие были рады видеть нас на Олимпиаде». Велогонщик Сырица — о Париже и своём будущем

Один из сильнейших спринтеров страны предположил, сколько времени должно пройти, чтобы в России появился свой Погачар или Эвенепул.

В Казани на прошлых выходных прошёл чемпионат России по велоспорту на шоссе в олимпийских дисциплинах. Соревнования впервые организовывали в Татарстане, во многом благодаря энтузиазму самого известного велогонщика республики Ильнура Закарина, который после завершения карьеры вернулся с Кипра на родину и теперь развивает велоспорт в родном регионе.

Среди участников ЧР были известные велогонщики Гранд-тура, в том числе небольшой российский десант на Олимпиаде в Париже: Тамара Дронова, Алёна Иванченко и Глеб Сырица. Сырица достаточно успешно выступил в Казани. Учитывая, что его основная специализация – спринт, второе место в гонке с раздельным стартом и четвёртое в групповой – заметный успех. А после завершения соревнований Глеб поделился с «Чемпионатом» своими эмоциями от чемпионата страны, а также рассказал, как повлияла на его жизнь поездка на Олимпийские игры и что ему дал тот парижский опыт.

«Работали на общий результат, не обидно, что остался четвёртым»

– Глеб, какие у вас остались эмоции от чемпионата России? С какими эмоциями покидаете Казань?

– Эмоции положительные. Организация соревнований была на очень высоком уровне, интересная трасса. Так что я всем доволен.

– Вам больше понравилась городская трасса в Казани или Иннополис, где ничего не отвлекало?

– Наверное, больше понравилось в Казани, в городе. Атмосфера, болельщики, красивые виды вокруг.

Глеб Сырица Фото: Tomas Sisk/Zuma/ТАСС

– Если говорить именно про групповую гонку, не было желания попробовать догнать лидеров, побороться за призовую тройку?

– У нас был план на гонку, лидером от нашей команды пошёл Лев Гонов. И когда он уже был в отрыве, наша задача была сделать всё для того, чтобы он так в отрыве и спокойно доехал.

– То есть командный результат ставился выше, чем личный?

– Всё так. У нас был на случай чего план Б. Если пелотон всё-таки съедает отрыв и на финиш доезжает большая группа, то лидером в таком случае становлюсь я. Но выгоднее для нашей команды было, чтобы отрыв доехал до финиша.

– И всё-таки у вас четвёртое место – не обидно?

– Нисколько. Самое главное – мой сокомандник первый. Работали на общий результат, выиграли командой.

– Как в целом оцените для себя текущий сезон?

– Положительно. Пока что проехали только половину, но первой частью сезона я более-менее доволен.

– Какими видите свои дальнейшие планы? Какие старты будут для вас ключевыми?

– Всё зависит от планов команды. Как скажут – так и будем делать.

Глеб Сырица Фото: Tomas Sisk/Zuma/ТАСС

– К «Тур де Франс» готовитесь?

– Я лично – нет, не буду выступать в этой гонке. Это не моё решение – всё зависит от решения команды. Я в принципе пока не вижу и не знаю, где буду выступать дальше, конкретных планов нет.

«Лет через семь-десять сможем конкурировать с мировыми лидерами»

– Согласны с тем, что вы сделали большой шаг вперёд после участия в Олимпиаде в Париже? Вас узнают, ощущаете личное «олимпийское наследие»?

– Честно – нет. Будто бы ничего не изменилось после Парижа.

– Что вам в таком случае дал олимпийский опыт?

– Наверное, научил переживать неудачи. Не самый хороший опыт, но в любом случае полезный. Обязательно пригодится в будущем. Конечно, хотелось большего, результат неудовлетворительный, мне даже не удалось финишировать. Но это большой жизненный опыт, увидеть своими глазами Олимпиаду – это запомнится.

– Глядя на вас, люди стали меньше бояться нейтрального статуса. Это запишете себе в наследие?

– Да я и раньше не боялся, это ерунда, вообще ничего страшного. Больше скажу, многие коллеги по пелотону были рады нас там видеть. Подходили и говорили, мол, хорошо, что вы здесь с нами.

– То есть встречали доброжелательно?

– Как минимум спокойно, как всех. Даже больше положительного было восприятия, ни с какими эксцессами, к счастью, я не сталкивался.

– Удалось познакомиться со спортсменами из других видов спорта в олимпийской деревне?

– С товарищами по сборной пообщался, с теннисистками нашими пообщались, с Миррой Андреевой и Дианой Шнайдер. Очень рад за них, что им удалось выйти в финал, взять медаль. Это был большой успех для них.

– На матчах Андреевой и Шнайдер не присутствовали?

– Нет, не получилось. Только пообщались с ними в деревне атлетов, я пожелал им удачи.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер на ОИ в Париже Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– В Париже обе гонки взял Ремко Эвенепул. Справедливо ли считать его лидером мирового велоспорта?

– Безусловно, это феномен. Выиграть и групповую гонку, и разделку – это просто вау. Он очень сильный парень, но мне сложно объективно оценивать его способности, так как мы в разных специализациях. Он больше горняк, многодневщик и раздельщик, а я пока больше смотрю в сторону спринта. Но как к спортсмену я отношусь к нему с огромным уважением, к тому же он бывший футболист, что ещё больше удивляет.

– Есть шанс, что и в России появится свой Погачар или Эвенепул?

– Да, конечно, почему нет? Дай бог! Очень надеюсь, что с каждым годом будут всё больше вкладываться и развивать наш вид спорта в России, как здесь, на чемпионате России в Казани. Честно скажу, что очень доволен и приятно удивлён организацией этого турнира. Классные трассы, большое внимание, много зрителей – всё на очень высоком уровне. Хочется, чтобы всё продвигалось дальше, даже если не будет легко и быстро. Это не год, не два и не три, но если не останавливаться и продолжать работать в этом направлении лет ещё семь-десять, то всё у нас будет в велоспорте на мировом уровне. Сможем конкурировать с мировыми лидерами.

– У вас есть личная спортивная мечта? Например, победа на престижной многодневке или участие в Олимпиаде в Лос-Анджелесе.

– Само собой, у каждого спортсмена как одна из целей есть Олимпиада. Причём не просто участие, я уже тем более туда ездил, а медаль. Хочется побороться за медаль Олимпиады. Если представится возможность – буду счастлив. Но также мне бы хотелось показать себя, выиграть какую-нибудь гонку-монумент. Например, Париж – Рубе. Само собой, было бы здорово одержать победу и на этапе Гранд-тура, кто бы этого не хотел?