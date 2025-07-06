Кенийские бегуньи установили невероятные мировые рекорды. Они затмили даже Дюплантиса!

Беатрис Чебет и Фаит Кипьегон побили прежние достижения на дистанциях 5000 и 1500 м.

Организаторы девятого этапа Бриллиантовой лиги по лёгкой атлетике в Юджине (США) собрали звёздный состав участников и получили максимальную отдачу. Два выдающихся мировых рекорда, ряд высочайших результатов и победы в последних попытках и на последних метрах – на турнире было всё.

Чебет — абсолютная рекордсменка

Двукратная олимпийская чемпионка Беатрис Чебет стала первой в истории женщиной, которая пробежала дистанцию 5000 м быстрее 14 минут. В прошлом году кенийка также в Юджине установила мировое достижение на дистанции вдвое длиннее, а сейчас разгромила теперь уже экс-рекордсменку эфиопку Гудаф Цегай.

Пейсеры отлично выполнили свою работу, разогнав фаворитов на нужный темп, и после 2000 м сошли. К этому моменту в числе лидеров остались только три спортсменки – Чебет, Цегай и кенийка Агнес Нгетич. Они поддерживали высокий темп до последнего круга, а за 200 м до финиша Чебет сделала мощнейшее ускорение и показала результат 13.58,06 – это на 2,15 секунды быстрее, чем прежний рекорд Цегай.

Эфиопка такого темпа не выдержала и проиграла финиш ещё и Нгетич, которая с результатом 14.01,29 стала третьей в истории на стадионной пятёрке. Чебет теперь принадлежат рекорды на двух самых длинных дистанциях – 5000 и 10 000 м.

Кипьегон — в космосе

Чуть более чем через час после феноменального забега Чебет её соотечественница, многократная чемпионка мира и олимпийская чемпионка Фаит Кипьегон побила собственный мировой рекорд на дистанции 1500 м.

Всего полторы недели назад кенийка предприняла попытку выбежать из четырёх минут на миле в специальном забеге. Результат в любом случае не был бы официально ратифицирован, так как по ходу всей дистанции её сопровождали мужчины-пейсмейкеры, а сама Кипьегон бежала в комбинезоне, не ратифицированном World Athletics.

В Юджине Кипьегон разогнали пейсеры-женщины, бежала она в нормальном комбинезоне и стала первой в истории, кто выбежал из 3.49,00! Теперь новый мировой рекорд – 3.48,68, на 0,38 секунды быстрее прежнего достижения, установленного Фаит в прошлом году в Париже. Конечно, результаты Чебет и Кипьегон ещё должны пройти процедуру ратификации, но это просто космос.

Интересно, что Кипьегон последние 200 м пробежала с таким же результатом, как и Чебет.

Дюплантис — без рекорда

Швед Арман Дюплантис привычно одержал очередную победу в прыжках с шестом, но непривычно для себя преодолев планку на высоте 6,00 м лишь со второй попытки. Он штурмовал высоту 6,29 м, однако мировой рекорд на этот раз устоял.

На женской 100-метровке настоящую битву устроили лидер мирового сезона американка Мелисса Джефферсон-Вуден и олимпийская чемпионка Жюльен Альфред из Сент-Люсии. Со встречным ветром 1,5 м/с спортсменки показали выдающийся бег: Джефферсон-Вуден прервала победную серию Альфред – 10,75 секунды против 10,77 секунды. Результат американки – лучший в истории с таким встречным ветром. Чемпионка мира Ша’Карри Ричардсон из США стала худшей в забеге с результатом 11,19.

Олимпийский чемпион из Ботсваны Летсиль Тебого, до этого проводивший сезон ни шатко ни валко, на своей коронной дистанции 200 м выдал отличные 19,76 секунды и показал, что к чемпионату мира он подойдёт в полном порядке.

Уинфред Яви из Бахрейна показала третий результат в истории в беге на 3000 м с препятствиями – 8.45,22. Впервые в истории в одном забеге сразу пять спортсменок выбежали из девяти минут, это высочайший уровень конкуренции.

Также впервые в истории сразу пять участников в толкании ядра метнули снаряд за 22 метра. В этой лютой рубке победу одержал двукратный чемпион мира американец Джо Ковач – 22,48 м.

Перформанс дня

Даже на фоне мировых рекордов кенийских бегуний, рекордов Бриллиантовой лиги и россыпи континентальных и личных рекордов выделяются в женских прыжках в длину и мужском забеге на милю.

Олимпийская чемпионка американка Тара Дэвис-Вудхолл в последней попытке сумела опередить немку Малайку Михамбо, улетев на 7,07 м – это повторение её же лучшего результата в сезоне. После этого прыжка Тара выплеснула перед домашними трибунами все эмоции с криками и прыжками. Михамбо, кстати, от своей последней попытки отказалась – то ли в себя не верила, то ли в американку.

Нилс Ларос на финише Фото: Ali Gradischer/Getty Images

Молодой нидерландец Нилс Ларос на финишной прямой мили выдал невероятное ускорение, вырвавшись из плотного пелотона и опередив лидировавшего весь забег американца Яреда Нагьюза на одну сотую секунды! Нагьюз и француз Азеддин Хабз, в итоге ставший третьим, открыли внутреннюю бровку, чем Ларос и воспользовался. С результатом 3.45,94 он стал новым рекордсменом Нидерландов.

Следующий этап Бриллиантовой лиги пройдёт 10 июля в Швейцарии.