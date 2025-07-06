«Не теряем ни секунды!» Как российские синхронистки готовятся к чемпионату мира — 2025

Буквально через пару недель российские синхронистки начнут своё выступление на чемпионате мира по водным видам спорта – 2025 в Сингапуре. В соответствии с действующими правилами международной федерации наши спортсменки будут выступать под нейтральным флагом, но, разумеется, все зрители и соперницы будут знать, откуда они.

Россиянки – по-прежнему в числе фаворитов соревнований, даже несмотря на то, что команда сильно обновилась и для многих спортсменок чемпионат мира в Сингапуре – первый на высочайшем уровне. О том, как команда готовится к турниру, рассказала Екатерина Коссова, на которой, пожалуй, лежит максимальная ответственность. Ведь именно она в команде исполняет наиболее яркие и любимые зрителями акробатические элементы.

«Для меня это очень волнительно»

– Екатерина, какие эмоции вы испытываете перед дебютным чемпионатом мира в своей карьере?

– Конечно, чувствуется большая ответственность. Для меня это очень волнительно, но в то же время интересно. Хочется выдать максимально качественный результат.

– Как поменялась ваша жизнь перед Сингапуром? Может быть, готовитесь по-другому, больше нервничаете?

– Сейчас мы приехали на финальные сборы в Бурятию. Хотим заранее сменить часовой пояс и максимально сконцентрироваться на тренировочном процессе. Поэтому, да, на сон влияние есть. Однако у нас ещё есть время, чтобы войти в этот особый режим. В принципе, расписание такое же, как и на «Озере Круглое». Отличие только в повышенной интенсивности тренировок.

– Какое настроение в команде сейчас?

– Чувствуется, что все предельно собраны и настроены на максимально качественную работу. В перерывах между тренировками мы собираемся, смотрим видео, анализируем ошибки. Помогаем друг другу их исправить.

– Это какой-то специальный разбор, собираетесь вместе и анализируете?

– По-разному бывает. Либо в раздевалке, либо в номере. Если не хватает времени, то разбираем ошибки и в автобусе. Не теряем ни секунды!

«Программы — одни из самых сложных»

– Расскажите о программах, которые везёте в Сингапур.

– Мы везём то, что уже всем знакомо. Это техническая группа «Танец с саблями» из балета «Гаянэ». Вторая группа – акробатическая. Она называется «Рио-Рита». Мы постараемся на соревнованиях воплотить сюжеты наших программ и передать эмоции.

– Какая из программ для вас выглядит наиболее сложной?

– В каждой программе есть свои сложности. Не могу выделить ни одну из них, но отмечу, что они являются одними из самых сложных за мою карьеру.

– В чём же загвоздка?

– У нас усложнились элементы из-за новых правил. Связки стали длиннее по задержке дыхания, поддержки в акробатической программе стали сложнее.

Российские синхронистки во время выступления Фото: РИА Новости

– Насколько я знаю, у вас ведущая роль в команде – вы выполняете акробатические элементы. Как строится ваша персональная подготовка и чем она отличается от подготовки ваших партнёрш?

– С нами работает специалист по акробатике – Измайлов Роман Игоревич. Моя подготовка в зале направлена на совершенствование каждой фазы поддержек. Например, работаю над имитацией отталкивания от решётки или делаю упражнения на координацию или баланс. Так, чтобы удалось воплотить сложные акробатические элементы в условиях усталости. Мы всей командой делаем много силовых упражнений в зале.

– Нет страха, что вы вдруг не сможете переварить эти нагрузки?

– У нас же на стартах адреналин появляется. Вот с помощью него и на эмоциях мы выполняем программы.

– Главных соперниц в лицо знаете? Кто они?

– Соперниц знаем. Пока нас не было, мы следили за всеми международными соревнованиями.

«Мой выходной на 90% состоит из сна»

– Что-нибудь знаете о бассейне в Сингапуре? Какая там вода?

– Пока никакого представления не имеем. Придётся с нуля погружаться. В Сингапур мы прибудем примерно за неделю до старта. Успеем наладить режим, а значит, акклиматизация пройдёт успешно.

– Были ли вы сами в Сингапуре когда-нибудь? Чего ожидаете от города?

– Нет, не бывала, но очень интересно туда приехать. Увидеть что-то не только из окна автобуса и отеля (улыбается). Я вообще человек, который любит путешествия. Чем больше мест мне удастся посетить, тем лучше.

– Сколько часов в день вы тренируетесь?

– В среднем – по восемь часов в день. Это с перерывами, конечно. Бывает и дольше. По времени особо изменений не было, однако поменялась интенсивность. Наверное, тренировки стали более выматывающими и напряжёнными.

– У вас вообще свободное время сейчас есть? Как его проводите?

– Его крайне мало. В основном это сон, массаж, баня. Мой выходной на 90% состоит из сна. Сплю я много (смеётся).

– Как питаетесь на сборах? Что вам предлагают?

– Стараюсь придерживаться правильного питания. В основном это рыба, мясо и овощи. База. Нет такого, чтобы мы ели блюда высокой кухни.

Российские синхронистки во время выступления Фото: РИА Новости

– Что больше всего любите и что вам не нравится?

– В последнее время нам на базе стали готовить сёмгу на пару. Её можно назвать любимым блюдом.

– Знаете, чем будут кормить в Сингапуре?

– Мы сначала приедем туда, посмотрим, что будут предлагать, и решим, как питаться. Есть план «Б» на этот счёт.

«Мне важно выглядеть красиво в жизни»

– Чем вы увлекаетесь, помимо спорта?

– Люблю сёрфинг. Пока что не удалось себя попробовать в открытом океане, но это в будущих планах. Сейчас у меня только искусственные волны в Москве.

– Как далеко готовы заплыть в океане с доской для сёрфа?

– Не пойду далеко на экстремальных волнах (смеётся).

– Что читаете или смотрите прямо сейчас? Чем питаете свой мозг?

– В последнее время увлекаюсь книгами о психологии. Какую-то одну выделить не могу. Также изучаю языки. Сейчас у меня большой уклон в сторону английского, который нужен всегда и везде. А ещё нравится испанский язык, однако на него мало времени. Учу потихоньку.

– У вас такая профессия, что должны краситься и выглядеть сногсшибательно на стартах. Не устаёте ли от косметики на соревнованиях?

– Мы же не так часто красимся, чтобы устать. Но вообще мне важно выглядеть красиво в жизни. И если выбирать между образами девочки и спортсменки, я предпочту то, в чём мне будет удобно и комфортно. К красивой одежде тоже тянет, я люблю наряжаться.

– Как настраиваетесь перед стартом? Отключаете телефон, чтобы остаться наедине с самой собой, или какой-то плейлист включаете?

– У меня есть персональные ритуалы, да и в команде есть свои штучки, но мы их не афишируем. Они у нас личные. Будем верить, что помогут (улыбается).