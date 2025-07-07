Громкое преступление на «Тур де Франс»: у французской команды украли 11 велосипедов

Сумма ущерба – больше € 100 тыс. За инвентарём следил охранник, но он ничего не видел.

Во Франции стартовала главная многодневка сезона – «Тур де Франс». Громких спортивных сенсаций в начале «Большой петли» не случилось, но вести с соревнований попали в сводки криминальных новостей.

Одну из команд обокрали на кругленькую сумму!

Дверь вскрыта, но есть ли улики?

После первого этапа в расположении французской команды Cofidis заметили пропажу 11 велосипедов. Об этом её представители сообщили в социальных сетях.

Известно, что дверь грузовика-мастерской, где находился инвентарь, была взломана. В команде отметили, что предприняли необходимые меры безопасности, однако уберечься от неправомерных действий так и не удалось.

«Полицейские прибыли в отель утром, чтобы осмотреть место преступления и начать расследование. Команда Cofidis решительно осуждает этот акт вандализма и призывает виновных к гражданской сознательности и ответственности», – говорится в заявлении команды.

Команда Cofidis на «Тур де Франс» — 2025 Фото: Sirotti Stefano/Imago/ТАСС

Охранник был на своём посту в момент преступления, однако ничего не видел, а следов никаких не осталось, сообщает RMC Sport. Также известно, что кража могла произойти около 4:30 утра по местному времени в воскресенье. Среди пострадавших не только велосипедисты, но и журналисты, которые живут в отеле рядом. Их тоже обокрали. Сейчас ведётся расследование.

Команда продолжит выступать на «Тур де Франс»?

Cofidis лишилась велосипедов марки Look, каждый из которых стоит около € 13 тыс. Команда может понести финансовые потери суммарно более чем на € 140 тыс.

Впрочем, на участие французской команды в домашней веломногодневке это не повлияло. У гонщиков были запасные велосипеды. Лучшим из Cofidis в генеральной классификации после второго этапа является Эмануэль Бухман. Он идёт 14-м.

А кто лидирует на «Тур де Франс»?

Жёлтую майку после двух дней на себя надел нидерландский велогонщик Матье ван дер Пул, который выиграл второй этап. Он во второй раз в карьере победил на этапе «Тур де Франс» и во второй же раз стал лидером общего зачёта.

Матье ван дер Пул Фото: Mosa'ab Elshamy/AP/ТАСС

«Это было очень тяжело, особенно в финальной части. Труднее, чем я ожидал. У меня была большая мотивация, ведь прошло уже четыре года с момента моей первой победы на этапе «Тур де Франс». Пора было добывать вторую. Конечно, многие считали меня фаворитом, но, если посмотреть, кто был впереди на подъёмах, думаю, я отлично справился, чтобы остаться на месте.

Для команды это просто мечта – такие первые два дня, а всё, что будет дальше – просто бонус», – приводит слова ван дер Пула BBC Sport.

Второе место в генеральной классификации пока занимает Тадей Погачар, а третьим идёт Йонас Вингегор. Большие гонки на территории Франции продолжатся. Сегодня, 7 июля, состоится третий этап Валансьен – Дюнкерк. Интрига закручивается всё сильнее.