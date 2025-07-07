«Я отпустила прошлое». Честный разговор с Чикуновой – главной звездой российского плавания

Евгения готовится к дебюту на чемпионате мира. Не жалеет ли она о том, что не попала на ЧМ-2019 и не выступила на Олимпиаде в Париже?

Евгения Чикунова – спортсменка удивительной судьбы. С одной стороны, её можно уверенно называть звездой спорта и лучшей брассисткой планеты, ведь за ней мировые рекорды, у неё лучшее среднее время и как минимум на 200-метровке Чикуновой сейчас нет равных в мире. Но с другой – титулов, которые подтверждали бы этот статус на практике, у неё нет.

Высшее достижение в карьере Евгении прямо сейчас – медали чемпионата мира на короткой воде и чемпионата Европы. Выше – ничего нет.

Впервые на большой чемпионат мира Евгения могла поехать ещё в 2019 году, когда ей было 14. Но тогда при странных обстоятельствах она осталась вне заявки, хотя прошла отбор по спортивному принципу. В итоге ждать пришлось целых шесть лет, в Сингапуре Чикунова будет дебютировать на таком уровне.

До этого мешали то ковид, то отстранение россиян… Не было Чикуновой и на Олимпиаде в Париже, ведь она, как и большинство российских пловцов, отказалась от нейтрального статуса. Тогда Евгения плыла в Екатеринбурге и была быстрее своих соперниц заочно. В интервью «Чемпионату» Чикунова максимально честно рассказала, жалеет ли о каких-то решениях из своего драматичного прошлого и с каким настроем смотрит в будущее.

«Мне 20 лет, и я искренне верю, что главные победы у меня впереди»

– С каким настроением вы покидали Казань после финала Кубка России?

– Результаты рабочие. Готовилась к Кубку плодотворно, очень много работала и не загадывала результат, но при этом итоги меня радуют. Время хорошее, особенно если учитывать, что плавала под нагрузкой, не снижалась, были и причины… Учитывая обстоятельства, пока что всё идёт хорошо.

– Насколько в тренировочные планы перед чемпионатом мира в Сингапуре вписывался финал Кубка России? Не было мысли сняться с соревнований? Колесников и Лифинцев, к примеру, не приехали.

– Климент и Мирон плывут на другом старте. Мыслей сниматься не было, с удовольствием приехала простартоваться, рада была хотя бы на время вылезти из тренировочной рутины. Всё-таки я очень люблю соревнования, для меня это каждый раз как праздник, поэтому с удовольствием всегда приезжаю в свою любимую Казань и стартую здесь. Город уже стал практически родным.

– Вы довольны текущим уровнем конкуренции внутри страны? Достаточно её? При выходе на международный уровень будут совсем другие секунды и соперницы…

– Я уже привыкла плавать в таком режиме, но в любом случае рада конкуренции. Вижу, что у девочек растут результаты, поэтому верю и надеюсь, что совсем скоро буду плыть рука в руку с нашими девчонками.

– Раньше в этом плане плавать было интереснее? Когда была плотная конкуренция с Ефимовой, Темниковой, Годун…

– По Маше Темниковой я точно очень сильно скучаю, потому что наша постоянная борьба с ней на 200-метровке – это действительно было очень интересно и классно. К сожалению, время идёт. Но я очень надеюсь на подрастающее поколение.

– Чемпионат мира в Сингапуре будет для вас первым в карьере – отчасти из-за высокой конкуренции внутри страны. В 2019-м вы могли поехать на главный турнир сезона по спортивному принципу, но остались вне заявки. Как часто вспоминаете эту историю?

– Меня не взяли в Кванджу, что тут и говорить. Вспоминаю нечасто, было и было. В принципе, не расстраивалась по этому поводу, со временем поняла, что лучшим решением для меня было туда не ехать, а набраться опыта на юниорских стартах. С этой точки зрения всё было сделано правильно, однако сам факт, что я еду на ЧМ только спустя шесть лет после моего первого отбора, – удивительный.

– Вы рекордсменка мира, уже много лет в спорте высших достижений, при этом ЧМ в Сингапуре – первый в вашей карьере. Сюрреалистичная ситуация?

– С какой-то точки зрения – да, история удивительная. Но всё-таки мне лишь 20 лет, поэтому я искренне верю, что у меня всё впереди. Главные старты и главные победы в карьере – тоже.

«Все разговоры, могла я поехать в Париж или нет, – бессмысленные»

– Пока что главный старт в вашей карьере – Олимпиада в Токио. Постфактум какие уроки для себя из неё извлекли? Не хватило опыта, возможно, накрыли эмоции?

– Тяжело вспоминать ту Олимпиаду, потому что результаты для меня 16-летней были действительно неплохие, очень быстрые секунды. Даже в оценках мирового плавания я плыла быстро, особенно с учётом возраста. Не повезло, не получилось заполучить хотя бы бронзу, очень ждала медаль. Конечно, во всём виню только себя, касание…

Опыта тогда и правда где-то не хватило, коснулась не очень удачно, не доработала финиш. При этом всё равно всегда с теплотой в душе вспоминаю Токио, потому что это и правда был для меня жизненный перелом, Олимпиада стала толчком к моей уверенности в себе, очень помогла мне в дальнейшем, я поняла, что такое большие международные старты. Как и лига ISL – это был важный для меня опыт. Научилась справляться с эмоциями, верить в себя.

Евгения Чикунова Фото: РИА Новости

– С какими эмоциями смотрели на международные старты в период изоляции российских спортсменов? В частности на Олимпиаду в Париже?

– А я и не смотрела. Почти не смотрела никакие трансляции, в принципе не смотрю их обычно, слежу только за протоколами, итогами. Что поделать… От меня в той ситуации ничего практически не зависело тогда, я не могла на это повлиять.

– Как вы относились к сравнениям ваших секунд на Кубке России в Екатеринбурге с секундами чемпионов Парижа?

– Конечно, всем очевидно, что хоть у нас и объективный вид спорта, есть секундомер, время, всё это можно измерить в единой плоскости, но это не баллы выставлять и тому подобное… Однако в любом случае важно понимать, что это, во-первых, разный уровень соревнований и уровень давления, а во-вторых, другая конкуренция, другой бассейн, вода… Очень много факторов, исходя из которых складываются тот или иной заплыв, итоговое время, всё это может отложиться и повлиять на результат. Поэтому так напрямую сравнивать в подобном ключе как минимум неточно. Но таковы были правила игры, не я их выбирала. Был установлен регламент, я по нему выиграла. Вот и всё.

– Мыслей, что стоило как-то всё переиграть и поехать в Париж, не было?

– Нет, отнюдь. В этом и прелесть того, что время не останавливается. Я не вижу в принципе смысла оборачиваться назад и грустить из-за каких-то своих решений. Потому что смотрю только вперёд. Для меня важно будущее, а не прошлое.

– Татьяна Смит – объективно олимпийская чемпионка Парижа-2024?

– Конечно, а почему нет?

– Если сравнивать секунды, то вы в Екатеринбурге были сильнее, вас поэтому и назвали «победителем олимпийской чемпионки».

– Нет, погодите, Таня в любом случае олимпийская чемпионка, и это факт. Это объективно, нет смысла так сравнивать мой результат с её результатом. Я никогда не думала в таком ключе, что точно бы её победила, что вообще было бы, если бы я поехала в Париж, никто не знает. Добралась бы я до Игр вообще или нет. Меня в принципе могли бы и не допустить.

Критерии меня на тот момент не устраивали, да и не знали мы, дадут мне допуск до соревнований или нет. А это для меня лишние нервы. Пришлось бы сидеть на иголках. Все эти разговоры, могла бы я поехать или нет, надо было ехать или нет, — они все в принципе для меня пустые и бессмысленные. Всё это прошлое, я его отпустила.

«Переболеть ковидом – это вообще не шутка, перед Будапештом я выпала на месяц»

– На данный момент критерии по нейтральному статусу вас устраивают? С какими мыслями готовились к ЧМ по короткой воде в Будапеште?

– Мы осенью увидели изменения в критериях. Что важно – можно выступать в эстафетах. Видно, что потихоньку критерии меняются для нас в лучшую сторону. Конечно, хотелось бы, чтобы тенденция не прекращалась, чтобы всё так и развивалось дальше, потихоньку снимались запреты. Как видим, это происходит, сняли запрет на общение со СМИ.

Остались правила, которые запрещают говорить на определённые темы, есть регламент, но сам факт, что мы, как и все остальные спортсмены, можем спокойно общаться с журналистами, уже радует. Это большой успех, и такие новости воодушевляют.

Евгения Чикунова Фото: РИА Новости

– Ждёте теперь коллег в водном поло и снятия запретов на заявки полных команд в синхронном плавании?

– Разумеется. Как и в целом изменений положения и в других видах спорта, новых допусков. Мы видим положительную тенденцию, хочется верить, что она будет продолжаться и дальше в таком ключе, и совсем скоро ситуация будет ещё лучше. В целом, конечно, надо признать, что пловцы во многом везунчики, такой степени открытости для поездок на международные старты больше нет практически ни в одном другом виде спорта.

Спасибо нашей федерации, очень классно, что мы можем выступать наравне со всеми. Это заслуга и руководства нашей федерации, и взвешенной, разумной позиции международной федерации водных видов.

– Перед Будапештом вы серьёзно заболели, и это сказалось на результате. Каким было ваше эмоциональное состояние до и после турнира? Расстроились из-за результатов? Многие рассчитывали на победу…

– Не знаю, если честно, кто там на что рассчитывал за меня. Я прекрасно понимала, в каком состоянии, и ехала, чтобы хотя бы побороться за медаль. Хоть какую-то. Переболеть коронавирусом – это вообще не шутка, я выпала в сумме осенью почти на месяц… Так что летела с мыслью, что медаль – это в любом случае будет огромный успех. У меня это получилось, взяла серебро. И лучше исхода быть не могло.

– Мыслей сниматься из-за проблем со здоровьем не было?

– Нет, я в любом случае хотела побороться. Видела, что нам идут навстречу со стороны международной федерации, хотелось попробовать вновь, что такое международный старт. Я летела в Будапешт, уже думая про Сингапур, понимала, что, раз пошло потепление, значит, могут допустить и до ЧМ в Сингапуре. И мне не хотелось, чтобы Сингапур стал с ходу первым международным стартом для меня за долгое время. Хотелось вспомнить эти ощущения, чуть-чуть набраться опыта в Будапеште.

– То есть для всей сборной Будапешт в каком-то смысле стал соревновательной тренировкой перед Сингапуром?

– Прямо тренировкой я бы, конечно, чемпионат мира, пусть и на короткой воде, не назвала. Но в каком-то смысле вы правы, это был важный старт в плане опыта, который мне был нужен и в контексте будущих соревнований.

«Не думаю ни о какой медали и ничего не загадываю заранее – чревато»

– Все, кто разбирается в плавании, понимают, что вы сильнейшая брассистка мира последних лет. При этом у вас до сих пор нет серьёзных титулов, кроме звания рекордсменки мира. Не давит в этом плане Сингапур, где вроде бы нужно доказать свой статус делом?

– Нет, никак не давит. Я стараюсь обо всём этом не думать и не накручивать себя. Поеду с пониманием, на что могу рассчитывать и что нужно просто сделать своё дело. Хорошо сделать свою работу, показать себя. Выдать максимум, на который я буду способна в этот день. На этом всё. Буду стараться, а там уже как выйдет. Для меня самое главное, чтобы я сама понимала, что выдала всё, что на большее рассчитывать не могла.

– Давайте честно, расчёт только на золото?

– Я бы так не сказала. В принципе не думаю сейчас ни о какой медали, не думаю о том, какое время я бы хотела показать в Сингапуре. Ни о чём этом не думаю, не загадываю заранее. Потому что чревато.

– Какую дистанцию видите для себя сейчас приоритетной?

– 200 м. Это моя основная дистанция, ключевой расчёт именно на неё.

– Думаете о возможных соперницах в Сингапуре?

– Видела время, понимаю, что многие хорошо готовы. Появляются и новые фамилии, которые прибавляют в скорости. Тем интереснее будет смотреть за этим всем. Если говорить про конкретных людей, то, конечно, это Кейт Дугласс, ещё одна американка Алекс Уолш и британка Анагард Эванс. Соперниц много, хороших спортсменок много, поэтому конкуренция на чемпионате мира ожидается крайне серьёзная.

– Хорошо, а если всё-таки выделить кого-то конкретно? Кто главная соперница?

– Американка Кейт Дугласс. Мне кажется, что будет так. Скорее всего, именно она подойдёт к Сингапуру в лучшей форме, предварительно это так выглядит, однако большие старты часто приносят большие сюрпризы. Возможно всё.

– Как оцените на текущий момент свою личную готовность к турниру?

– Если судить по Казани, то, по ощущениям, конечно, я далеко от пика, всё-таки под нагрузкой, не разгружалась — как плавала большой объём работы, так и продолжала плавать вплоть до первых дней старта.

Верим и надеемся, что пик будет в Сингапуре. Но в целом форма нормальная, тренировочная. Рабочая. Результат хороший, посмотрим, что будет дальше. Будем работать, а что ещё остаётся?