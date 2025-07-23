«Крылатское» может принять даже ОИ-2080». Новая жизнь велотрассы после реконструкции

Погожее летнее утро 28 июля 1980 года. Перед последним видом в программе велоспорта на Олимпийских играх в Москве у сборной СССР уже было в активе два золота в командных гонках в велотреке и на шоссе, но до полного триумфа на домашнем турнире не хватало индивидуальной победы. Переполненная зрителями трасса в Крылатском жаждала долгожданного успеха и… получила его! 23-летний Сергей Сухорученков оказался быстрее всех и навсегда вписал своё имя в историю спорта.

С тех пор утекло много воды: сменялись чемпионы, обновлялись рекорды и на небосклоне велоспорта зажигались новые звёзды. Лишь одно оставалось неизменным. Велотрасса на Крылатских холмах — знаковое место для российских велосипедистов. За почти полувековую историю, помимо Олимпиады, она приняла десятки соревнований самого высокого уровня.

Кластер является единственным в мире, располагающимся в черте столичного мегаполиса. Именно через «Крылатское» можно проследить историю развития отечественного велосипедного спорта.

Соревнования по велоспорту на ОИ-1980 Фото: Юрий Сомов/РИА Новости

Построенная специально к Играм в Москве трасса была возведена по передовым технологиям тех лет. Однако даже такой опередивший своё время объект с годами нуждается в реконструкции. В конце июня в столице состоялась гонка «Крылатские холмы», приуроченная к модернизации трассы. 28 июня официально открылось Большое кольцо, а Малое было введено в эксплуатацию годом ранее. В честь данного события и 45-й годовщины ОИ в СССР «Чемпионат» подготовил специальный материал о том, как «Крылатское» стало Меккой отечественного велоспорта и какие новшества ждут велосипедистов теперь.

От деревенской окраины до мирового уровня

Сейчас в это сложно поверить, но в 1979-м на месте трассы в Крылатском находились небольшие сёла и каменоломня. Всё изменилось в преддверии домашней для СССР Олимпиады. Как известно, Москва не сразу строилась, та же участь ждала и новую велотрассу. Дело в том, что перед впервые принимавшей главный мировой спортивный старт страной встала сложная задача масштабного строительства олимпийских объектов. Проектировщикам было необходимо, с одной стороны, подобрать подходящую по ландшафту и протяжённости площадку для велотрассы. А с другой – разместить её в относительной близости от других сооружений Игр.

Групповая шоссейная гонка Кубка СССР в Крылатском Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости

Так выбор пал на Крылатское. Место возле одноимённого села отвечало всем подобным требованиям. Обширная территория района изобилует холмами и перепадами высот. Строители использовали уникальный ландшафт местности, попутно внося органичные изменения и насыпая искусственные склоны. В пойме появилась отвечающая всем международным стандартам трасса длиной 13,6 км. Множество подъёмов и поворотов разной степени сложности стали её отличительной чертой.

Около половины протяжённости трассы приходится на подъёмы и спуски с крутизной от 5 до 15 градусов, создавая условия для интенсивной работы спортсменов. При этом конфигурация осталась довольно быстрой, ведь скорость на ней доходила до 70 км/ч. Движение осуществлялось по часовой стрелке, а асфальтовое покрытие шириной до 7 м и километровая финишная (она же стартовая) прямая позволяли держать высокий темп и способствовали улучшению результатов.

Групповая шоссейная гонка Кубка СССР в Крылатском Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости

В результате объект полностью соответствовал высоким мировым стандартам и не одно десятилетие прослужил главным тренировочным и соревновательным пространством сразу для нескольких поколений велосипедистов.

Триумф на Олимпиаде-1980

Специально возведённая к старту Олимпиады-1980 трасса стала центром велоспорта на Играх. Там прошла бо́льшая часть соревнований: помимо трассы для шоссейных гонок, старты принимал находящийся поблизости велотрек. Советские спортсмены собрали внушительный медальный урожай и победили в общекомандном зачёте. Московские Игры стали последними, в которых в велоспорте принимали участие только мужчины, и на домашнем старте советские спортсмены выступили выше всяких похвал.

Сергей Сухорученков на трассе в Крылатском Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости

Спустя 20 лет после легендарного финиша Виктора Капитонова на Олимпиаде-1960 в Риме сборная Советского Союза мечтала получить нового олимпийского чемпиона в групповой шоссейной гонке. Расклады перед стартом благоволили хозяевам. Надежда нашей команды Сергей Сухорученков подошёл к Играм в статусе одного из фаворитов. Болельщики заряжали спортсменов своей энергией, а советские гонщики ещё и досконально изучили коварную трассу в Крылатском.

Однако задача добыть золото всё равно казалась очень сложной. Конкуренция была сумасшедшей – на старт вышли более 100 спортсменов из 32 стран. Сложнейшая дистанция в 189 км предполагала 14 кругов по Крылатскому кольцу с перепадом высот до 50 м. Сама гонка полностью оправдала ожидания болельщиков, подарив настоящий велоспортивный триллер.

Сергей Сухорученков (СССР), Челсав Ланг (Польша), Юрий Баринов (СССР) Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости

Уже на третьем круге Сухорученков решился на смелый манёвр и ушёл в отрыв от основного пелотона. Большинство участников не поверили в то, что у советского спортсмена хватит сил держать такой темп всю дистанцию, и продолжили крутить педали в прежнем темпе. «Поверили» вырвавшемуся в лидеры атлету только двое – его партнёр по команде Юрий Баринов и поляк Чеслав Ланг.

Сам Сухорученков объяснил тактическое решение так:

Сергей Сухорученков Олимпийский чемпион Игр-1980 «Уходил в надежде, что кто-то ко мне потом подъедет. Впереди было 150 км – в одиночку не доехать. Но посчитал, что нужно начинать, иначе потом может не получиться – все делали ставку на концовку гонки. А когда мне тренеры сообщили, что сзади Юра Баринов, и спросили, буду ли его ждать, конечно, я согласился. Но Баринов оказался не один, а с поляком Чеславом Лангом, поэтому я был несколько разочарован такой компанией – вдвоем тащили соперника. Что делать в такой ситуации? Атаковать! Один в атаке, второй на подхвате. Втроем на финиш приезжать было нельзя. В итоге всё получилось».

Сухорученков сохранил лидерство до самого финиша и принёс сборной долгожданную победу, привезя оппонентам почти три минуты отрыва. Другая драма случилась в борьбе за серебро. Обладателя второго места определил только фотофиниш. Ланг лишь на мгновение опередил Баринова, впоследствие описавшего гонку таким образом: «Я рванул за Сухорученковым, а поляк сел мне на колесо. Фактически я сам привёз его к медали».

Соревнования по велоспорту на ОИ-1980 в «Крылатском» Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости

В велоспорте многое зависит от того, насколько хорошо спортсмен умеет приноровиться к трассе. Но как быть, если дистанция полна сложных поворотов и изматывающих подъёмов? Из простого объекта соревнований «Крылатское» стало его полноправным участником, напрямую влияющим на итоговое распределение мест на пьедестале почёта.

Анатолий Яркин (в центре) Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

Слово товарищу Сухорученкова и Баринова по команде, ставшему шестым в той гонке Анатолию Яркину:

Анатолий Яркин Олимпийский чемпион Игр-1980 «Здесь всегда ехалось быстро, но расслабляться нельзя ни на минуту. Ты не мог успокоиться, всегда был в напряжении, всю дистанцию приходилось перестраиваться и подстраиваться. Трасса была очень коварная и не прощала неподготовленности. Поэтому гонки получались особенно интересными. Резкий разгон и крутые повороты всегда отличали «Крылатское». Эта трасса — память для всех, тут ковались наши великие победы. Все мы заслужили такой объект, похожего на который нет нигде».

Помимо триумфа Сухорученкова, сборная СССР взяла золото в командной шоссейной гонке. Юрий Каширин, Олег Логвин, Сергей Шелпаков и Анатолий Яркин более чем на минуту опередили команду ГДР. Один из творцов той победы Юрий Каширин с теплотой вспоминает турнир: «На тот момент трасса была инновационной и очень качественной. Я принимал участие во многих соревнованиях в разных странах, однако такого ландшафта и конфигурации даже не могу припомнить».

Соревнования по велоспорту на ОИ-1980 в «Крылатском» Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости

История циклична, поэтому спустя 45 лет после олимпийской гонки Каширин снова проехал по уже реконструированной трассе. Вот как чемпион Игр-1980 оценивает качество обновлённого объекта:

Юрий Каширин Олимпийский чемпион Игр-1980 «Особенно отрадно, что сейчас «Крылатское» модернизировали. С точки зрения зрелищности и профессионального профиля это большой шаг вперёд. Я уже проехал по обновлённой дистанции и могу сказать, что это уровень чемпионата мира. Думаю, удовольствие получат не только гонщики, но и зрители. На стадионе всё видно, а в телетрансляции наверняка получится не менее яркая картинка. При должном использовании «Крылатское» может принять даже Олимпиаду-2080».

Юрий Каширин Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

Новая жизнь «Крылатского»

За годы эксплуатации трасса в Крылатском ни разу не реконструировалась. Покрытие заметно износилось, объект находился в запустении и постепенно угасал. Чтобы спасти историческое место, было решено провести обширную модернизацию. «Очень важно, что ключевые этапы глобальной реконструкции легендарной велотрассы в Крылатском мы завершили накануне годовщины Олимпиады-1980. Велотрасса в Крылатском — по-настоящему знаковый исторический и спортивный объект, который очень важен для нынешних и будущих поколений», — поделилась первый заместитель начальника Управления координации деятельности Комплекса градостроительной политики и строительства Мария Дерунова.

Участники велогонки «Крылатские холмы» Фото: Пресс-служба Градостроительного комплекса

В ходе работ были подняты архивные данные и чертежи, чтобы полностью соблюсти всю геометрию и конфигурацию трассы с уклонами и виражами. Для полного воссоздания трассы строители использовали лазерное сканирование и не забыли об экологии. Процесс рециклинга уникален тем, что проходит с минимальным количеством отходов. Снимается только верхняя часть асфальта, а вся остальная часть и бетонное покрытие перерабатываются в специальной машине с добавлением ингредиентов, которые дают возможность мощно уплотнить основание, а также сделать поверхность более мягкой.

Мария Дерунова 1-й заместитель начальника Управления координации деятельности Комплекса Градостроительной политики «В первую очередь занялись заменой покрытия велотрассы. Для этого была проделана огромная работа: сперва было проведено лазерное сканирование старого покрытия, после этого старый проект наложили на современное изображение трассы — это позволило выявить все погрешности, неточности, провалы. Это все помогло провести реконструкцию максимально точно и качественно. Очень важно, что уникальный ландшафт сохранен. И теперь велосипедисты вновь могут безопасно развивать максимальные скорости, а значит — ставить рекорды. Также при планировании работ были учтены рекомендации спортсменов – представителей велосообществ, профессиональных велосипедистов и любителей».

Участники велогонки «Крылатские холмы» Фото: Пресс-служба Градостроительного комплекса

Особенностью конструирования новой трассы является бесшовное нанесение покрытия. Таким образом, преодолев гоночную полосу, нельзя заметить ни одного стыка. Велосипедисты, не выезжая на дорогу, могут проводить соревнования с максимальной безопасностью и скоростью. А новое освещение позволяет кататься даже поздним вечером. «Очень радует, что современные велосипедисты, профессионалы и любители, не просто тренируются в «Крылатском», но и получают удовольствие. Таким образом живёт наследие великой трассы», — считает Мария Дерунова.

Теперь объект снова доступен для любителей и профессионалов. На Малом кольце восстановили покрытие с учётом оригинального олимпийского проекта, нанесли новую разметку и установили освещение. На Большом велокольце — обновили асфальт с технологией фрезерования и рециклинга основания, чтобы спортсмены получали максимум эффекта и удовольствия от тренировок.

УЧАСТНИКИ ВЕЛОГОНКИ «КРЫЛАТСКИЕ ХОЛМЫ» Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

Не мог не опробовать трассу и культовая для отечественного велоспорта личность Вячеслав Екимов. Трёхкратный олимпийский чемпион оценил качество асфальта и особенно отметил сходство с дистанцией прошлого:

Вячеслав Екимов Трёхкратный олимпийский чемпион «Повороты сохранили конфигурацию, которая была в оригинале. Ехать стало ещё быстрее, так что тормозить, по крайней мере профессионалам, точно не придётся. Эта трасса будет интересна для всех, тем более уверенность в покрытии добавляет уверенности самому велосипедисту»

Участники велогонки «Крылатские холмы» Фото: Пресс-служба Градостроительного комплекса

Президент Федерации велоспорта России Юрий Кучерявый уверен, что обновлённая трасса уже готова к соревнованиям самого высокого уровня вплоть до чемпионата мира.

Масштабная реконструкция «Крылатского» — большой шаг в истории российского велоспорта. Восстановление трассы не только отдаёт дань уважения легендарному прошлому спортивного объекта, но и дарит надежду на светлое будущее. Как и в жизни, в велоспорте, чтобы сохранить равновесие, необходимо продолжать двигаться. И эта модернизация — движение в правильном направлении.