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Велотрасса в Крылатском: история, Олимпиада-1980 в Москве, реконструкция и открытие арены

«Крылатское» может принять даже ОИ-2080». Новая жизнь велотрассы после реконструкции

Иван Бровар
Автор:
Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости
Соревнования в «Крылатском» в 1980 году
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От побед на Олимпиаде до масштабной модернизации.

Погожее летнее утро 28 июля 1980 года. Перед последним видом в программе велоспорта на Олимпийских играх в Москве у сборной СССР уже было в активе два золота в командных гонках в велотреке и на шоссе, но до полного триумфа на домашнем турнире не хватало индивидуальной победы. Переполненная зрителями трасса в Крылатском жаждала долгожданного успеха и… получила его! 23-летний Сергей Сухорученков оказался быстрее всех и навсегда вписал своё имя в историю спорта.

С тех пор утекло много воды: сменялись чемпионы, обновлялись рекорды и на небосклоне велоспорта зажигались новые звёзды. Лишь одно оставалось неизменным. Велотрасса на Крылатских холмах — знаковое место для российских велосипедистов. За почти полувековую историю, помимо Олимпиады, она приняла десятки соревнований самого высокого уровня.

Кластер является единственным в мире, располагающимся в черте столичного мегаполиса. Именно через «Крылатское» можно проследить историю развития отечественного велосипедного спорта.

Соревнования по велоспорту на ОИ-1980

Соревнования по велоспорту на ОИ-1980

Фото: Юрий Сомов/РИА Новости

Построенная специально к Играм в Москве трасса была возведена по передовым технологиям тех лет. Однако даже такой опередивший своё время объект с годами нуждается в реконструкции. В конце июня в столице состоялась гонка «Крылатские холмы», приуроченная к модернизации трассы. 28 июня официально открылось Большое кольцо, а Малое было введено в эксплуатацию годом ранее. В честь данного события и 45-й годовщины ОИ в СССР «Чемпионат» подготовил специальный материал о том, как «Крылатское» стало Меккой отечественного велоспорта и какие новшества ждут велосипедистов теперь.

От деревенской окраины до мирового уровня

Сейчас в это сложно поверить, но в 1979-м на месте трассы в Крылатском находились небольшие сёла и каменоломня. Всё изменилось в преддверии домашней для СССР Олимпиады. Как известно, Москва не сразу строилась, та же участь ждала и новую велотрассу. Дело в том, что перед впервые принимавшей главный мировой спортивный старт страной встала сложная задача масштабного строительства олимпийских объектов. Проектировщикам было необходимо, с одной стороны, подобрать подходящую по ландшафту и протяжённости площадку для велотрассы. А с другой – разместить её в относительной близости от других сооружений Игр.

Групповая шоссейная гонка Кубка СССР в Крылатском

Групповая шоссейная гонка Кубка СССР в Крылатском

Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости

Так выбор пал на Крылатское. Место возле одноимённого села отвечало всем подобным требованиям. Обширная территория района изобилует холмами и перепадами высот. Строители использовали уникальный ландшафт местности, попутно внося органичные изменения и насыпая искусственные склоны. В пойме появилась отвечающая всем международным стандартам трасса длиной 13,6 км. Множество подъёмов и поворотов разной степени сложности стали её отличительной чертой.

Около половины протяжённости трассы приходится на подъёмы и спуски с крутизной от 5 до 15 градусов, создавая условия для интенсивной работы спортсменов. При этом конфигурация осталась довольно быстрой, ведь скорость на ней доходила до 70 км/ч. Движение осуществлялось по часовой стрелке, а асфальтовое покрытие шириной до 7 м и километровая финишная (она же стартовая) прямая позволяли держать высокий темп и способствовали улучшению результатов.

Групповая шоссейная гонка Кубка СССР в Крылатском

Групповая шоссейная гонка Кубка СССР в Крылатском

Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости

В результате объект полностью соответствовал высоким мировым стандартам и не одно десятилетие прослужил главным тренировочным и соревновательным пространством сразу для нескольких поколений велосипедистов.

Триумф на Олимпиаде-1980

Специально возведённая к старту Олимпиады-1980 трасса стала центром велоспорта на Играх. Там прошла бо́льшая часть соревнований: помимо трассы для шоссейных гонок, старты принимал находящийся поблизости велотрек. Советские спортсмены собрали внушительный медальный урожай и победили в общекомандном зачёте. Московские Игры стали последними, в которых в велоспорте принимали участие только мужчины, и на домашнем старте советские спортсмены выступили выше всяких похвал.

Сергей Сухорученков на трассе в Крылатском

Сергей Сухорученков на трассе в Крылатском

Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости

Спустя 20 лет после легендарного финиша Виктора Капитонова на Олимпиаде-1960 в Риме сборная Советского Союза мечтала получить нового олимпийского чемпиона в групповой шоссейной гонке. Расклады перед стартом благоволили хозяевам. Надежда нашей команды Сергей Сухорученков подошёл к Играм в статусе одного из фаворитов. Болельщики заряжали спортсменов своей энергией, а советские гонщики ещё и досконально изучили коварную трассу в Крылатском.

Однако задача добыть золото всё равно казалась очень сложной. Конкуренция была сумасшедшей – на старт вышли более 100 спортсменов из 32 стран. Сложнейшая дистанция в 189 км предполагала 14 кругов по Крылатскому кольцу с перепадом высот до 50 м. Сама гонка полностью оправдала ожидания болельщиков, подарив настоящий велоспортивный триллер.

Сергей Сухорученков (СССР), Челсав Ланг (Польша), Юрий Баринов (СССР)

Сергей Сухорученков (СССР), Челсав Ланг (Польша), Юрий Баринов (СССР)

Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости

Уже на третьем круге Сухорученков решился на смелый манёвр и ушёл в отрыв от основного пелотона. Большинство участников не поверили в то, что у советского спортсмена хватит сил держать такой темп всю дистанцию, и продолжили крутить педали в прежнем темпе. «Поверили» вырвавшемуся в лидеры атлету только двое – его партнёр по команде Юрий Баринов и поляк Чеслав Ланг.

Сам Сухорученков объяснил тактическое решение так:

Сергей Сухорученков
Сергей Сухорученков
Олимпийский чемпион Игр-1980

«Уходил в надежде, что кто-то ко мне потом подъедет. Впереди было 150 км – в одиночку не доехать. Но посчитал, что нужно начинать, иначе потом может не получиться – все делали ставку на концовку гонки. А когда мне тренеры сообщили, что сзади Юра Баринов, и спросили, буду ли его ждать, конечно, я согласился. Но Баринов оказался не один, а с поляком Чеславом Лангом, поэтому я был несколько разочарован такой компанией – вдвоем тащили соперника. Что делать в такой ситуации? Атаковать! Один в атаке, второй на подхвате. Втроем на финиш приезжать было нельзя. В итоге всё получилось».

Сухорученков сохранил лидерство до самого финиша и принёс сборной долгожданную победу, привезя оппонентам почти три минуты отрыва. Другая драма случилась в борьбе за серебро. Обладателя второго места определил только фотофиниш. Ланг лишь на мгновение опередил Баринова, впоследствие описавшего гонку таким образом: «Я рванул за Сухорученковым, а поляк сел мне на колесо. Фактически я сам привёз его к медали».

Соревнования по велоспорту на ОИ-1980 в «Крылатском»

Соревнования по велоспорту на ОИ-1980 в «Крылатском»

Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости

В велоспорте многое зависит от того, насколько хорошо спортсмен умеет приноровиться к трассе. Но как быть, если дистанция полна сложных поворотов и изматывающих подъёмов? Из простого объекта соревнований «Крылатское» стало его полноправным участником, напрямую влияющим на итоговое распределение мест на пьедестале почёта.

Анатолий Яркин (в центре)

Анатолий Яркин (в центре)

Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

Слово товарищу Сухорученкова и Баринова по команде, ставшему шестым в той гонке Анатолию Яркину:

Анатолий Яркин
Анатолий Яркин
Олимпийский чемпион Игр-1980

«Здесь всегда ехалось быстро, но расслабляться нельзя ни на минуту. Ты не мог успокоиться, всегда был в напряжении, всю дистанцию приходилось перестраиваться и подстраиваться. Трасса была очень коварная и не прощала неподготовленности. Поэтому гонки получались особенно интересными. Резкий разгон и крутые повороты всегда отличали «Крылатское». Эта трасса — память для всех, тут ковались наши великие победы. Все мы заслужили такой объект, похожего на который нет нигде».

Помимо триумфа Сухорученкова, сборная СССР взяла золото в командной шоссейной гонке. Юрий Каширин, Олег Логвин, Сергей Шелпаков и Анатолий Яркин более чем на минуту опередили команду ГДР. Один из творцов той победы Юрий Каширин с теплотой вспоминает турнир: «На тот момент трасса была инновационной и очень качественной. Я принимал участие во многих соревнованиях в разных странах, однако такого ландшафта и конфигурации даже не могу припомнить».

Соревнования по велоспорту на ОИ-1980 в «Крылатском»

Соревнования по велоспорту на ОИ-1980 в «Крылатском»

Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости

История циклична, поэтому спустя 45 лет после олимпийской гонки Каширин снова проехал по уже реконструированной трассе. Вот как чемпион Игр-1980 оценивает качество обновлённого объекта:

Юрий Каширин
Юрий Каширин
Олимпийский чемпион Игр-1980

«Особенно отрадно, что сейчас «Крылатское» модернизировали. С точки зрения зрелищности и профессионального профиля это большой шаг вперёд. Я уже проехал по обновлённой дистанции и могу сказать, что это уровень чемпионата мира. Думаю, удовольствие получат не только гонщики, но и зрители. На стадионе всё видно, а в телетрансляции наверняка получится не менее яркая картинка. При должном использовании «Крылатское» может принять даже Олимпиаду-2080».

Юрий Каширин

Юрий Каширин

Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

Новая жизнь «Крылатского»

За годы эксплуатации трасса в Крылатском ни разу не реконструировалась. Покрытие заметно износилось, объект находился в запустении и постепенно угасал. Чтобы спасти историческое место, было решено провести обширную модернизацию. «Очень важно, что ключевые этапы глобальной реконструкции легендарной велотрассы в Крылатском мы завершили накануне годовщины Олимпиады-1980. Велотрасса в Крылатском — по-настоящему знаковый исторический и спортивный объект, который очень важен для нынешних и будущих поколений», — поделилась первый заместитель начальника Управления координации деятельности Комплекса градостроительной политики и строительства Мария Дерунова.

Участники велогонки «Крылатские холмы»

Участники велогонки «Крылатские холмы»

Фото: Пресс-служба Градостроительного комплекса

В ходе работ были подняты архивные данные и чертежи, чтобы полностью соблюсти всю геометрию и конфигурацию трассы с уклонами и виражами. Для полного воссоздания трассы строители использовали лазерное сканирование и не забыли об экологии. Процесс рециклинга уникален тем, что проходит с минимальным количеством отходов. Снимается только верхняя часть асфальта, а вся остальная часть и бетонное покрытие перерабатываются в специальной машине с добавлением ингредиентов, которые дают возможность мощно уплотнить основание, а также сделать поверхность более мягкой.

Мария Дерунова
Мария Дерунова
1-й заместитель начальника Управления координации деятельности Комплекса Градостроительной политики

«В первую очередь занялись заменой покрытия велотрассы. Для этого была проделана огромная работа: сперва было проведено лазерное сканирование старого покрытия, после этого старый проект наложили на современное изображение трассы — это позволило выявить все погрешности, неточности, провалы. Это все помогло провести реконструкцию максимально точно и качественно. Очень важно, что уникальный ландшафт сохранен. И теперь велосипедисты вновь могут безопасно развивать максимальные скорости, а значит — ставить рекорды. Также при планировании работ были учтены рекомендации спортсменов – представителей велосообществ, профессиональных велосипедистов и любителей».

Участники велогонки «Крылатские холмы»

Участники велогонки «Крылатские холмы»

Фото: Пресс-служба Градостроительного комплекса

Особенностью конструирования новой трассы является бесшовное нанесение покрытия. Таким образом, преодолев гоночную полосу, нельзя заметить ни одного стыка. Велосипедисты, не выезжая на дорогу, могут проводить соревнования с максимальной безопасностью и скоростью. А новое освещение позволяет кататься даже поздним вечером. «Очень радует, что современные велосипедисты, профессионалы и любители, не просто тренируются в «Крылатском», но и получают удовольствие. Таким образом живёт наследие великой трассы», — считает Мария Дерунова.

Теперь объект снова доступен для любителей и профессионалов. На Малом кольце восстановили покрытие с учётом оригинального олимпийского проекта, нанесли новую разметку и установили освещение. На Большом велокольце — обновили асфальт с технологией фрезерования и рециклинга основания, чтобы спортсмены получали максимум эффекта и удовольствия от тренировок.

УЧАСТНИКИ ВЕЛОГОНКИ «КРЫЛАТСКИЕ ХОЛМЫ»

УЧАСТНИКИ ВЕЛОГОНКИ «КРЫЛАТСКИЕ ХОЛМЫ»

Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

Не мог не опробовать трассу и культовая для отечественного велоспорта личность Вячеслав Екимов. Трёхкратный олимпийский чемпион оценил качество асфальта и особенно отметил сходство с дистанцией прошлого:

Вячеслав Екимов
Вячеслав Екимов
Трёхкратный олимпийский чемпион

«Повороты сохранили конфигурацию, которая была в оригинале. Ехать стало ещё быстрее, так что тормозить, по крайней мере профессионалам, точно не придётся. Эта трасса будет интересна для всех, тем более уверенность в покрытии добавляет уверенности самому велосипедисту»

Участники велогонки «Крылатские холмы»

Участники велогонки «Крылатские холмы»

Фото: Пресс-служба Градостроительного комплекса

Президент Федерации велоспорта России Юрий Кучерявый уверен, что обновлённая трасса уже готова к соревнованиям самого высокого уровня вплоть до чемпионата мира.

Масштабная реконструкция «Крылатского» — большой шаг в истории российского велоспорта. Восстановление трассы не только отдаёт дань уважения легендарному прошлому спортивного объекта, но и дарит надежду на светлое будущее. Как и в жизни, в велоспорте, чтобы сохранить равновесие, необходимо продолжать двигаться. И эта модернизация — движение в правильном направлении.

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