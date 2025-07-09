«Наш спорт часто сравнивают с фигурным катанием». Интервью с лучшей BMX-райдершей России

В первой половине лета 2025-го в Казани прошёл чемпионат России по велоспорту в дисциплине BMX-фристайл. Некогда гиковая история для молодёжи сейчас полностью встроена в мировое олимпийское движение. Впервые BMX был представлен на Играх в Токио в 2021-м, затем медали в BMX-фристайл-парке разыграли и в Париже в 2024-м.

В Токио в качестве запасной ездила и Екатерина Круглова, самая опытная и титулованная BMX-райдерша России. Она несколько раз становилась чемпионкой страны, была четвёртой на чемпионате мира, а сейчас надеется вернуться на международную арену и вновь бороться за самые высокие награды.

В беседе с «Чемпионатом» Круглова рассказала, почему её вид спорта часто сравнивают с фигурным катанием, поделилась своим негодованием по вопросам судейства и объяснила, почему её родители долго не могли со спокойной душой принять любимое занятие своей дочери.

«Девушек у нас немного, и с каждым годом всё больше отсеивается»

– Екатерина, в прошлом году чемпионат России проходил в крытом парке, в этом году – на открытом воздухе. Что для вас предпочтительнее?

– Мне морально в крытом зале было легче кататься. Нет внешних факторов, которые могут повлиять на результат и помешать катанию. Как это в итоге и случилось – многие девушки и парни не смогли показать всё, что наработали.

– Когда приходится бороться не только с собой и с соперниками, в соревнования включается фактор внезапности?

– Это тяжело, всё отдаётся порой на волю случая. Либо против ветра ехать, либо прыгать и надеяться, что тебя не сдует и всё сработает. Идёшь ва-банк, едешь свою попытку и надеешься, что всё пройдёт хорошо, при том что не всё зависит от тебя. Это неприятно.

– У парней были паузы по 5-10 минут в ожидании следующей попытки, когда сойдут порывы ветра. Как было у вас?

– У нас было полегче, ветер шёл по чуть-чуть, и мы в целом более-менее спокойно проехали все свои заезды, не было каких-то длительных перерывов.

– Собой полностью довольны?

– Плюс-минус да.

– Как оцените уровень женского BMX в России? У мужчин можно смело говорить о буме в этом виде спорта, а как у девушек?

– У девушек пока так не скажешь… Не знаю, трудно оценивать. Если честно, в лучшем случае мы зайдём в полуфиналы на чемпионате мира. Пока всё непонятно, нет как таковых международных стартов, физически всё трудно сравнивать. Кто знает, может, нас на самом деле и классно бы оценили.

– В целом вы довольны уровнем конкуренции? Всего девять человек заявились на чемпионат страны…

– К сожалению, да, девушек у нас катается немного, и каждый год есть ощущение, что всё больше девочек отсеивается. Не видят смысла, не видят мотивации. Негативный тренд.

– На Олимпиаде в Токио была яркая девушка Елизавета Посадских. Не в курсе что с ней сейчас?

– Она начала жить обычной жизнью, можно сказать. Забросила спорт, кажется, открыла свой тату-салон.

– Что вас в таком случае столько лет удерживает в BMX?

– Не знаю, тянет… Сама часто задаюсь этим вопросом.

«Возраст даёт о себе знать – кататься становится страшнее и тяжелее»

– Дверь на международные соревнования потихоньку приоткрывается. Планируете получать нейтральный статус?

– Я в процессе. Для меня в этом году изначально главным стартом был чемпионат России, а чемпионат мира и чемпионат Европы в любом случае будут только осенью. Поэтому решила сначала разобраться с главным домашним стартом и потом уже думать, что к чему.

– В чём были изначальные сложности с оформлением нейтрального статуса? Насколько я понимаю, ребята из велошоссе вообще не прекращали выступать на международной арене, хотя это одна и та же федерация…

– Мне трудно сказать насчёт других дисциплин, но нам сначала запрещали, потом разрешали… Столько непонятного! Сначала та сторона думала, допускать нас или нет, потом у нас думали, как правильно сделать… Сразу сказали, что на чемпионаты мира и Европы не поедем. Со стартами уровнем ниже – говорили, что есть вопросы, есть шанс, что допустят. В результате сейчас более-менее всё устаканилось: нужно получать нейтральный статус и можно спокойно выступать на всех крупных соревнованиях.

Екатерина Круглова Фото: РИА Новости

– То есть сейчас перспектива выступлений на международной арене отчётлива?

– Я на это надеюсь, очень хочется куда-нибудь съездить. Для начала хотя бы на Кубок мира, поездить, посмотреть на всех, кто до чего дошёл. Цели и планы есть, будем работать.

– Глобальная цель – Лос-Анджелес-2028?

– Думаю над этим. Очень хотелось поехать в Париж, я была в Японии и просматривала варианты, как мне отобраться, но в итоге вообще без шансов было. И я реально понимаю, что в Лос-Анджелесе в плане борьбы за награды вариантов нет. Есть очень сильное подрастающее поколение, уже сейчас вижу, кто из молодёжи может забрать золотую медаль.

– Даже отобраться на следующую Олимпиаду не получится?

– Отобраться можно, но вот за медаль побороться – очень тяжело.

– Вы были на Играх в Токио. Что вам дал этот опыт?

– Я была запасной, однако всё равно было здорово, это запомнится. Особый жизненный опыт. В этом плане было бы здорово поехать на Олимпиаду, хотя бы ради всей этой атмосферы… Но и за медали хочется побороться, не просто туристом ехать.

Сейчас поеду на международные старты, увижу, на что я способна на текущий момент, что будет дальше. Так или иначе, возраст потихоньку даёт о себе знать, страшнее становится кататься, местами тяжелее. Иногда уже даже не вижу смысла в этом всём. Хочу сейчас посмотреть на себя на мировой арене, как и что получится. И в теории уже отобраться в Лос-Анджелес.

– В чём была основная сложность с отбором на Игры в Париж? В 2023-м появились серьёзные поблажки в плане допуска.

– Они появились очень поздно, и не могу сказать, что нам это помогло. У нас отбор идёт по рейтингу за последние два года. Набралось четыре-пять мероприятий, повлиявших на отбор, на которые мы не могли попасть. Банально не успевали физически. Даже просто поехать, чтобы отобраться, не могли.

– При этом по своему состоянию вы чувствовали, что были способны бороться в Париже за подиум?

– Вполне, настрой был самый боевой. Вернее, как, возможно, не на подиум, там никто не знает, как бы всё сложилось, конечно. Но достойный результат точно бы был, я бы не поехала туристом.

– Если посмотреть на итоговые результаты Парижа-2024, вам было под силу их превзойти?

– Не знаю, не могу сказать заочно. Когда просто сидишь, ждёшь и понимаешь, что никуда особо не поедешь, нет никаких зарубежных соревнований и ты не можешь сравнить свой опыт с результатами других спортсменок, мотивация понемногу, но улетучивается. И дальше становится сложно судить. Если бы были открыты все пути и мы постоянно ездили, может, и был бы шанс побороться за высокие места. Когда же я смотрела заезды из Парижа, то думала, что ничего этого бы не вывезла.

«Родители переживали, когда я в очередной раз возвращалась с синяками»

– Раньше мало кто воспринимал BMX всерьёз, сейчас ситуация изменилась?

– Он стал олимпийским совсем недавно, только в 2017 году. До этого был жёсткий андеграунд без чётких правил и какой-то системы, в целом это было даже трудно назвать спортом в привычном понимании этого слова. Все как хотели, так и катались, никаких соревнований не было, только какие-то коммерческие истории. Потом начались потихоньку официальные мероприятия, и всё пошло-поехало.

– Какая была для вас основная мотивация прийти в BMX?

– Я начала кататься на велосипеде, мне понравилось, как ребята делают разные трюки, решила тоже попробовать. Я пришла из дисциплины «стрит», бо́льшую часть времени каталась в стрите. Где-то в 2017 или 2018 году решила для себя попробовать парк, съездила на первый чемпионат России. И то меня скорее друзья заставили: давай съездим, посмотрим. И дальше всё как-то пошло-поехало, мне показалось, что это прикольно, можно участвовать. Пошли уже и международные соревнования разного уровня и масштаба, много раз выезжала на турниры, грубо говоря, втянулась.

– Вы сталкивались, по крайней мере, в первое время с недоумением, предрассудками? Не самый привычный ведь вид спорта, особенно для девушки.

– Родители, на самом деле, долго не могли моё увлечение до конца принять, переживали, особенно когда я очередной раз с глубокими ссадинами возвращалась, с порезами, синяками. Но в целом они меня поддерживают, видят, что мне это нравится, наступила стадия принятия.

В итоге и с велосипедом помогли, и на международные соревнования помогали поехать, вместе со мной даже ездили, болели за меня, с их стороны была полная поддержка. Поэтому я обитала в спокойной среде.

Екатерина Круглова Фото: Егор Алеев/ТАСС

– Какие-то тяжёлые травмы у вас были?

– Действительно тяжёлых не было, разве что банальные подвороты голеностопа, кистей. Такого, чтобы на какой-то большой срок выпасть – нет.

– Своим близким вы бы посоветовали идти в BMX?

– Не уверена. По приколу покататься для себя, набраться кайфа в хорошем смысле, адреналина – классно, почему нет? Но сам спорт – это уже тяжёлая история, на неё нужны не только физические возможности, но и ментальное, моральное здоровье. Он неплохо сжирает все ресурсы организма.

«Смотрю попытку, думаю, что он должен выиграть! А не получается»

– С чем вы бы сравнили BMX из других видов спорта?

– Нас часто с фигурным катанием сравнивают. В этом и правда что-то есть, у нас ведь своего рода фигурное катание на велосипедах, к тому же на фоне часто играет музыка. Едем и выполняем трюки, прыжки, их оценивают судьи. И как в фигурном катании, изменили судейскую систему, так же пора её менять и в BMX. Об этом ходят разговоры, есть варианты, как её можно модернизировать, у меня тоже есть на этот счёт мысли и идеи. Парни сейчас едут очень сильно и очень мощно, и они не понимают, как их можно сравнивать друг с другом.

– То есть текущая система несовершенна?

– Это субъективный вид спорта, бич всех таких дисциплин, поэтому практически на каждом старте есть вопросы к судейству. Не всегда справедливые, но есть. В том числе и у меня они бывают.

– Что можно сделать для повышения объективности? Популярная идея – привлечь нейросети.

– Почему бы и нет? Может, как-то получится более честно, вернее, непредвзято считать количество оборотов в полёте, сравнивать траекторию трюка с эталонной, высоту, пролёт, высчитывать каждый нюанс.

Если будет считать компьютер по объективным данным, то точно не будет никаких любимчиков, закулисных игр, как проехал – так проехал, неважно кто ты, какое у тебя реноме, как к тебе относятся, ждут ли от тебя рекордов, не ждут… Это, к слову, не только наших внутренних соревнований касается, на мировой арене не меньше конфликтов, связанных с судейством.

– Вы для себя всегда понимаете логику судейских решений?

– Честно? Нет. Не раз у меня были вопросы.

– Есть процедура апелляции? Она работает?

– Я подавала несколько раз, ничего не менялось, мне даже ничего не говорили. Поэтому я даже не знаю, её вообще рассматривали как-то или нет. Вопросы к судейству и его объективности в нашем виде спорта остаются.

Больше всего напрягает то, что сегодня один взгляд на оценку, завтра – второй, послезавтра – третий… Нет какой-то системности, понимания, как тренироваться, к чему готовиться. Каждый раз сидишь и думаешь, как проехать попытку, чтобы всё было хорошо.

– Когда вы смотрели соревнования по телевизору, ту же Олимпиаду, у вас всегда совпадали личные оценки с судейским взглядом?

– Не всегда, возникали сомнения. Бывало такое, что смотрю попытку, всё нравится, сидишь и думаешь – вот он точно должен выиграть! А так не получается. Как рассчитывается всё, почему, зачем… Нет, так-то всё по делу, есть критерии оценки, всё прописано, но личные ощущения, несмотря на большой опыт, далеко не всегда соотносятся в реальности со взглядами судей. Что тут говорить про обычных зрителей. Им, наверное, ещё труднее понять, что у нас происходит.