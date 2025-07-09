Кошмар на «Тур де Франс»: мужчина напал на зрителей с ножом

Инцидент произошёл на финише четвёртого этапа в Руане. Была даже погоня, как в боевиках!

Едва-едва мир велогонок перестал беспокоиться о пропавших на «Тур де Франс» велосипедах, как во время «Большой петли» произошло ещё одно происшествие. На сей раз, кажется, намного более серьёзное.

У нападавшего проблемы с головой?

Мужчина со столовым ножом в руках напал на одного из зрителей во время четвёртого этапа, завершавшегося в Руане. Инцидент произошёл в момент, когда гонщикам оставалось два часа до финиша, сообщает RMC Sport. Пострадавшая указала на преступника сотрудникам спецподразделения полиции, и те бросились в погоню. Убегавший мужчина ударил холодным оружием полицейского, однако того спас бронежилет. Затем его коллега выстрелил нападавшему в ногу для того, чтобы его нейтрализовать.

Личность нападавшего уже установлена. Это 21-летний парень, который несколько недель назад сбежал из больницы. По данным СМИ, у него есть проблемы с психикой. Блюстители порядка уже возбудили в отношении него уголовное дело. А газета Le Parisien отметила, что нарушитель, лежа на асфальте, просил у полицейских обходиться с ним поаккуратнее.

Пока непонятно, что им двигало, но главное, что обошлось без жертв.

Погачар взошёл на трон

Несмотря на этот инцидент, соревнования во Франции продолжились.

По итогам пяти этапов лидерство в генеральной классификации захватил Тадей Погачар. Главный фаворит «Большой петли» надел жёлтую майку после индивидуальной гонки.

Тадей Погачар Фото: Dario Belingheri/Getty Images

В разделке на 33 км словенец стал вторым, проиграв победителю Ремко Эвенепулу 16 секунд. Третье место по итогам соревновательного дня досталось французскому гонщику Эдоардо Аффини (+33 секунды).

В общем зачёте Погачар в данный момент везёт Эвенепулу 42 секунды. В активе словенца также зелёная (за наибольшее число очков) и гороховая (как лучшему горному гонщику на данный момент) майки.

«Очень доволен тем, как прошла сегодняшняя гонка. У нас была сильная конкуренция. Отстать всего на 16 секунд от лучшего специалиста в разделке в мире – здорово. Я отыграл время у большинства своих соперников по генеральной классификации – немного уступил только Эвенепулу.

Это будет сложный «Тур де Франс». Мы уже проехали пять этапов, они были довольно быстрыми. Маршрут в этом году очень напряжённый. Нужно быть начеку всё время, каждый этап – нервный. Очень рад, что у меня жёлтая майка, но мы понимаем, что путь до Парижа может оказаться очень долгим. Сейчас главная задача – сохранить преимущество над соперниками в тотале, однако не обязательно удерживать майку. Буду сохранять спокойствие, контроль и веру в себя. Я не знаю, что может произойти завтра. Может быть, день подойдёт для отрыва и кто-то воспользуется этим, чтобы забрать лидерство», – приводит слова Погачара пресс-служба «Тур де Франс».

Ремко Эвенепул Фото: Dario Belingheri/Getty Images

Ремко Эвенепул будет следовать за Тадеем Погачаром по пятам, однако последние его высказывания намекают на то, что бороться с сильнейшим он пока не готов. С другой стороны, есть победа на пятом этапе – равных ему не было.

«Знал, что у меня есть хорошие шансы на победу, но всё зависело от ног. Я чувствовал, что не могу ехать быстрее, и план сработал. Ехал размеренно, чуть сильнее на подъёмах, чем на спусках. Прибавлял на каждой контрольной отсечке. Темп был идеально рассчитан, всё получилось, я очень доволен.

Тадей тоже провёл очень сильную разделку. Он проиграл примерно по полсекунды на каждом километре. Если сравнивать с Critérium du Dauphiné, он сделал большой шаг вперёд и показывает, что находится в отличной форме.

Я сделал всё, что мог, чтобы отыграть максимум времени и подняться в генеральной классификации. Ситуация чем-то похожа на прошлогоднюю. Все понимают, что нас ждёт на следующей неделе и на последующих этапах. Однажды я приеду, чтобы взять Тур, но в этом году пока ещё рановато», – приводит слова Эвенепула пресс-служба «Тур де Франс».

Шестой этап пройдёт по маршруту Бай — Вир-Норманди. Это один из самых сложных дней из-за протяжённости и холмистой местности. Все ли лидеры смогут преодолеть 201,5 км? Получится ли у Тадея Погачара упрочить преимущество? Вот два самых важных вопроса на данный момент.