Стартует главный турнир года для российского спорта. Что нужно знать о водном ЧМ-2025?

С 11 июля по 3 августа в Сингапуре пройдёт чемпионат мира по водным видам спорта – главное событие года для всего российского спорта. В турнире такого размаха и в таком звёздном составе наши атлеты-олимпийцы не принимали участие ни разу с весны 2022 года. Теперь – можно!

Да, россияне будут выступать в нейтральном статусе. Но международная федерация World Aquatics выдвигает, пожалуй, самые мягкие требования, и наши спортсмены смогут выступить и в плавательных эстафетах, и в групповых соревнованиях по синхронному плаванию – такого больше нигде нет.

Наши не участвовали в чемпионатах мира по водным видам спорта в олимпийском бассейне целых шесть лет! Последний раз это было в Кванджу в 2019-м, откуда россияне увезли 12 золотых медалей. Рассчитывать на такой же успех сейчас не стоит. Но без золота наша команда не останется.

Итак, что нас ждёт в ближайший месяц?

ЧМ-2025 должен был пройти в России

В том самом 2019-м, когда сборная России последний раз участвовала в чемпионате мира по водным видам спорта, World Aquatics выбрала местом проведения ЧМ-2025 город Казань. Однако 9 февраля 2023 года турнир у российского города забрали. О причинах можно даже не говорить.

В итоге чемпионат мира получил Сингапур. Соревнования пройдут в трёх локациях: синхронное плавание объединили на одной арене с плаванием классическим, хайдайвинг – с плаванием на открытой воде, водное поло – с прыжками в воду.

Состав сборной России на водный ЧМ-2025

Российская команда отправит в Сингапур огромную делегацию, немногим уступающую досанкционным и доковидным временам – World Aquatics на нейтральные статусы не скупится. Разве что в водном поло наши не представлены, поскольку это командные соревнования, а МОК рекомендовал международным федерациям россиян до таких турниров не допускать. В хайдайвинге российских спортсменов тоже не будет.

Зато в прыжках с трамплина, плавании, плавании на открытой воде и синхронном плавании в составе команды – все сильнейшие. Можно, конечно, придраться – ну как все сильнейшие? Великие синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завершили карьеру, как и, например, пловец Антон Чупков. Прыгун в воду Евгений Кузнецов, капитан национальной команды, недавно получил травму. А пловцы Евгений Рылов и Юлия Ефимова не смогли выполнить квалификационные нормативы.

Всё так, но на смену звёздам прошлого приходят молодые лидеры, проявлявшие себя на мировой арене в течение последнего года. Евгения Чикунова и Климент Колесников – мировые рекордсмены, которых иностранные звёзды с нетерпением ждут в бассейне для сражения. Илья Бородин на своей коронной дистанции готов зарубиться с триумфатором Олимпиады-2024 Леоном Маршаном. Будет искать своё место под солнцем и главный герой ЧМ-2024 на короткой воде Мирон Лифинцев. А российская команда по синхронному плаванию, несмотря на смену поколений, по-прежнему в топе и будет бороться за медали чемпионата мира!

Полный состав сборной России на ЧМ-2025



Плавание



Женщины: Алина Гайфутдинова (100 м, спина), Софья Дьякова (400 и 800 м, вольный стиль), Дарья Зарубенкова (200 м, спина), Дарья Клепикова (100 м, вольный стиль), Ксения Мишарина (800 и 1500 м, вольный стиль), Мария Осетрова (50 м, баттерфляй), Милана Степанова (200 м, спина), Арина Суркова (50 м, баттерфляй), Дарья Трофимова (100 м, вольный стиль),



Мужчины: Михаил Антипов (100 м, баттерфляй), Илья Бородин (400 м, комплекс), Александр Жигалов (200 м, брасс), Иван Кожакин (50 м, брасс),



Открытая вода



Женщины: Маргарита Ершова, Полина Козякина, Ксения Мишарина, Екатерина Сорокина.



Мужчины: Денис Адеев, Савелий Лузин, Владислав Утробин.



Синхронное плавание



Соло: Татьяна Гайдай, Александр Мальцев.



Дуэты: Татьяна Гайдай, Майя Дорошко.



Смешанные дуэты: Александр Мальцев, Майя Гурбанбердиева, Олеся Платонова.



Группа: Анна Андрианова, Анастасия Бахтырева, Дарья Гелошвили, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Елизавета Смирнова, Эвелина Симонова, Агния Тулупова, Анастасия Шмидт.



Прыжки в воду



Женщины: Екатерина Беляева (вышка 10 м), Кристина Ильиных (трамплин 3 м), Александра Кедрина (вышка 10 м), Анна Конаныхина (вышка 10 м), Елизавета Кузина (трамплин 3 м), Юлия Тимошинина (вышка 10 м), Виктория Фролова (трамплин 1 м).



Мужчины: Александр Бондарь (вышка 10 м), Егор Лапин (трамплин 1 м), Илья Молчанов (трамплин 3 м), Руслан Терновой (вышка 10 м), Геннадий Фокин (трамплин 3 м), Алина Гайфутдинова (100 м, спина), Софья Дьякова (400 и 800 м, вольный стиль), Дарья Зарубенкова (200 м, спина), Дарья Клепикова (100 м, вольный стиль), Ксения Мишарина (800 и 1500 м, вольный стиль), Мария Осетрова (50 м, баттерфляй), Милана Степанова (200 м, спина), Арина Суркова (50 м, баттерфляй), Дарья Трофимова (100 м, вольный стиль), Евгения Чикунова (100 и 200 м, брасс); Александра Кузнецова, Дарья Сурушкина (обе – только в составе эстафет).Михаил Антипов (100 м, баттерфляй), Илья Бородин (400 м, комплекс), Александр Жигалов (200 м, брасс), Иван Кожакин (50 м, брасс), Климент Колесников (50 м, вольный стиль, 50 и 100 м, спина), Олег Костин (50 м, баттерфляй), Егор Корнев (50 и 100 м, вольный стиль), Андрей Минаков (100 м, баттерфляй и вольный стиль), Мирон Лифинцев (100 м, спина), Кирилл Пригода (50, 100, 200 м, брасс), Дмитрий Савенко (200 м, спина), Павел Самусенко (50 м, спина), Данил Семьянинов (100 м, брасс), Максим Ступин (400 м, комплекс), Егор Юрченко (50 м, баттерфляй); Владислав Гринёв, Иван Гирёв, Василий Кукушкин (все – только в составе эстафет).Маргарита Ершова, Полина Козякина, Ксения Мишарина, Екатерина Сорокина.Денис Адеев, Савелий Лузин, Владислав Утробин.Татьяна Гайдай, Александр Мальцев.Татьяна Гайдай, Майя Дорошко.Александр Мальцев, Майя Гурбанбердиева, Олеся Платонова.Анна Андрианова, Анастасия Бахтырева, Дарья Гелошвили, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Елизавета Смирнова, Эвелина Симонова, Агния Тулупова, Анастасия Шмидт.Екатерина Беляева (вышка 10 м), Кристина Ильиных (трамплин 3 м), Александра Кедрина (вышка 10 м), Анна Конаныхина (вышка 10 м), Елизавета Кузина (трамплин 3 м), Юлия Тимошинина (вышка 10 м), Виктория Фролова (трамплин 1 м).Александр Бондарь (вышка 10 м), Егор Лапин (трамплин 1 м), Илья Молчанов (трамплин 3 м), Руслан Терновой (вышка 10 м), Геннадий Фокин (трамплин 3 м), Никита Шлейхер (трамплин 3 м и вышка 10 м).

Расписание ЧМ-2025 по водным видам спорта

Турнир стартует 11 июля матчами в водном поло и завершится 3 августа финалами в плавании и мужских прыжках в воду с 10-метровой вышки. Всего будет разыграно 77 комплектов наград.

Водное поло – с 11 по 25 июля, два комплекта наград.

Плавание на открытой воде – с 15 по 20 июля, 7 комплектов наград.

Синхронное плавание – с 18 по 25 июля, 11 комплектов наград.

Хайдайвинг – с 24 по 27 июля, два комплекта наград.

Прыжки в воду – с 26 июля по 3 августа, 13 комплектов наград.

Плавание – с 27 июля по 3 августа, 42 комплекта наград.

Медальные шансы сборной России «Чемпионат» оценивает скромно – пять золотых, четыре серебряные и пять бронзовых наград – и будет рад, если этот прогноз окажется в итоге очень сильно заниженным.