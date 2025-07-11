Разбираемся в сложившейся ситуации вместе со следственными органами. Не всё так однозначно, как кажется на первый взгляд.

Экстремальный забег в Хибинах закончился трагедией. Кто виноват в гибели двух человек?

Суровый ультрамарафон «Спортфест Хибины» в 2025 году мог пройти незамеченным широкой публикой, как это было в прошлые годы.

Но соревнования оказались в центре внимания из-за трагедии. Прямо по ходу забега погибли два человека. Что же случилось и кто виноват?

Что произошло?

«Спортфест Хибины» – спортивный фестиваль, который с 2019 года проводится в Кировске. В программу соревнований входят горный трейлраннинг, маунтинбайк, заплывы на сапах и многое другое. В рамках состязаний по трейлу предусмотрены разные дистанции: 6, 13, 17, 46, 68 и 108 км.

Многие любители экстремальных марафонов приезжают в Хибины, чтобы испытать себя. Всё дело в том, что из-за непредсказуемой погоды этот трейл считается одним из самых сложных в нашей стране. Учитывая этот факт, организаторы на длинные дистанции допускают лишь опытных спортсменов, у которых за спиной немало таких же крайне сложных забегов.

Увы, в этот раз это не спасло от трагедии. 6 июля во время соревнований на длинных дистанциях погибли два атлета. Об этом на своей странице в социальных сетях первым сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«В ходе проведения трейла «Хибины» произошла трагедия — по предварительным данным, в результате сложных погодных условий погибли два человека. От имени всех жителей региона выражаю глубокие соболезнования их родным и близким», – написал чиновник.

Позднее следственный комитет по Мурманской области раскрыл личности погибших. Ими оказались 62-летняя женщина из Санкт-Петербурга, бежавшая 46 км, и 47-летний мужчина из Москвы, выбравший дистанцию 68 км. По данным Mash, помимо погибших, есть ещё два пострадавших спортсмена. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести. МЧС региона же говорит только об одной пострадавшей – 42-летней местной спортсменке.

Причины трагедии

Следствие идёт, поэтому о точных причинах смерти двух человек говорить преждевременно. Местный СК пока сообщил только о том, что спортсмены погибли не в результате каких-либо травм, а от переохлаждения.

«Согласно предварительным выводам судебно-медицинских экспертиз, причиной смерти в обоих случаях стало общее переохлаждение организма», – говорится в заявлении следственного комитета.

Погода во время трейла в Хибинах действительно была, мягко говоря, не лучшей. Впрочем, непредсказуемые погодные условия – это одна из фишек забега в Хибинах. Организаторы, оценив прогноз, рассматривали вариант с отменой фестиваля, но всё же решили дать старт.

Участники во время забега в Хибинах Фото: Павел Сумрак, vk.com/psumrak

Стоит отметить, что в связи с непогодой были приняты меры: трассы упростили, сократили перепад высот с 3,5 до 1,4 км, на дистанцию отправили спасателей. Кроме того, всех участников дополнительно предупредили о сложных погодных условиях, предложив преодолеть меньшую дистанцию или перенести слоты на следующий год.

Забег начался 5 июля в 20:00. Вскоре температура воздуха опустилась до нуля, пошёл дождь, а на перевалах поднялся ледяной шторм. По словам многих участников соревнований, видимость стала минимальной, а земля и камни покрылись тонким слоем льда. Немало людей сходило с дистанции из-за переохлаждения. Их на ближайшие пункты отводили спасатели. Тех, кто уже не мог идти, эвакуировали на квадроциклах. Позже к месту событий стали подъезжать бригады скорой помощи, оказывавшие помощь пострадавшим.

О первых снятиях с забегов в чате трейла организаторы сообщили в 1:27. В том же чате в 3:34 появился пост об экстремальной ситуации на «единственном сохранённом перевале». Там одному из участников стало плохо. Уже через 20 минут организаторы остановили гонку, попросив атлетов, добравшихся до пункта питания «Хибины-79», ждать эвакуации. Как пишет «АиФ-Мурманск», в 4:55 организаторы узнали о гибели на дистанции двух человек.

В чате трейла спортсмены обсуждали, что в районе 35-го километра видели мужчину, лежавшего на земле без признаков жизни.

«Один мужчина погиб на 35-36-м километре – мы проверили, пульса у него не было, открытые глаза и замотанный в термоодеяло, очевидно, он замёрз, возможно, ещё и эпилепсия – была пена во рту», – рассказал один из очевидцев каналу «Дальний лес».

В 10 утра организаторы отменили все оставшиеся мероприятия «Спортфеста».

Кто виноват?

Следственный комитет завёл уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. По этой статье виновным может грозить до 10 лет лишения свободы. Также был задержан организатор «Спортфеста Хибины» Артём Долгополов.

«В порядке ст. 91 УПК РФ следователем СК задержан генеральный директор коммерческой организации, на которого была возложена обязанность по обеспечению мер безопасности для участников массового спортивного мероприятия – трейлового (кроссового) забега с элементами горного бега в Кировске, в ходе которого погибли два человека. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», – пояснила старший помощник руководителя следственного управления (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) СУ СК РФ по Мурманской области Алина Александрович «АиФ-Мурманск».

На контроль ситуацию взял и глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Но можно ли считать виноватыми организаторов? Это сложный вопрос.

На первый взгляд, они приняли необходимые меры, чтобы провести соревнования в сложных погодных условиях, и сообщили участникам соревнований об ожидающей их опасности. В степени достаточности этих мер и предупреждений, впрочем, будут разбираться компетентные органы.

Более того, перед стартом соревнований все спортсмены подписывали документ, в котором брали все риски и ответственность на себя.

«Отправляя заявку на участие, участники (или их законные представители) подтверждают, что снимают с организаторов любую уголовную и/или гражданскую ответственность в случае смерти, причинения ущерба здоровью, телесных повреждений, материального ущерба, полученных ими во время участия в соревновании», – говорится в положении соревнований.

Погодные условия во время трейла Фото: Олег Вознесенский, vk.com/seasadm

Могло ли получиться так, что погибшие переоценили свои физические возможности и оказались не готовы к суровым условиям? Могли ли организаторы своевременно оказать им медицинскую помощь? Почему именно эти люди не добрались до спасателей, как все остальные участники, нуждавшиеся в помощи? На все эти вопросы ответит следствие.

В нашем мире есть место и халатности, и трагической случайности. Иногда люди умирают даже во время крупнейших забегов в мировых столицах при идеальных погодных условиях. У каждого такого случая свои причины.

Несмотря на возникшую ситуацию, многие спортсмены не имеют претензий к организаторам турнира, а даже остались довольны проведённым в таких сложных погодных условиях стартом. В чатах атлеты утверждают, что на всех трассах была разметка, по маршруту дежурили спасатели, а перед выходом на дистанцию у всех проверяли необходимое оборудование. Единственное, что не устраивало спортсменов – отсутствие горячего питания на финише, которое было необходимо после такой гонки в сложнейших погодных условиях.