Самый быстрый человек планеты последних лет ярко вернулся на дорожку после травмы. На 10-м этапе Бриллиантовой лиги американец Ноа Лайлз устроил шоу, зарубившись с олимпийским чемпионом Летсилем Тебого. Но это было не единственное, чем порадовали соревнования в Монако!

Мощное возвращение!

Ноа Лайлз однозначно стал главным героем вечера в Монако. Американец не выступал с апреля из-за травмы лодыжки. Но и до повреждения олимпийский чемпион очень долго не бегал свои коронные дистанции – 100 и 200 м. На турнирах в США в феврале и апреле Лайлз поучаствовал в забегах на 60 и 400 м, а также в эстафете 4х100 м.

Так что в Монако к Ноа было приковано особое внимание – было абсолютно неясно, в какой форме спринтер. Интерес к персоне американца подогревало и возможное противостояние с олимпийским чемпионом на 200 м Летсилем Тебого. Ботсванец в летнем сезоне на этой дистанции выиграл два забега, в которых участвовал.

В Монако Лайлз дал огня! Буквально со старта забега он снял все вопросы о своём состоянии. Американец уверенно вышел из колодок и ни на шаг не отпускал от себя Тебого, который бежал на соседней дорожке. Почти всю дистанцию парни были бок о бок, но на финишном отрезке Ноа вырвался вперёд. Лайлз одержал победу, на своём первом старте сразу показав результат из 20 секунд – 19,88. Тебого стал вторым с 19,97.

«Это был отличный забег, я очень рад, что здоров. Это показывает, что я всё ещё в игре. Мне нравится атмосфера в Монако! Зрители были потрясающими и подарили нам много любви. Это всегда полезно перед первым стартом.

Я молюсь о том, чтобы такие моменты были, чтобы я мог быть здесь и заниматься любимым делом. Прихожу сюда и выкладываюсь по полной.

Я рисковал, когда возвращался в битве с Тебого. Но я не чувствовал большого давления и не вижу причин лишний раз переживать», – признался Лайлз.

Лучшие в мире

Блеснула в Монако и Фемке Бол. Нидерландская легкоатлетка одержала четвёртую победу подряд на 400 м с барьерами. Олимпийская чемпионка преодолела дистанцию за 51,95, впервые в этом году и в шестой раз в карьере выбежав из 52 секунд. Ближайшую соперницу Далайлу Мухаммад она опередила на 0,63 секунды. Кстати, время Фемке стало лучшим результатом сезона в мире!

Аналогичного достижения добился и Эммануэль Ваниони. Кениец выиграл забег на 800 м, показав 1.41,44. Ваниони был близок к рекорду Давида Рудиши (1.40,91), установленному в 2012 году. По крайней мере, первую часть дистанции Эммануэль прошёл по графику своего соотечественника.

Ещё одним обладателем лучшего результата сезона в мире стал Ву Сан Хёк. Южнокорейский прыгун в высоту уверенно взял 2,34 м, обставив всех своих соперников. Похоже, в отсутствие Джанмарко Тамбери и Мутаза Баршима Сан Хёк становится новым лидером дисциплины.

Суперспособности Эль-Баккали

Однако на этом крутые события в Монако не закончились. В женском забеге на 400 м судьбу победителя решил фотофиниш! Опытная Марилейди Паулино едва не проиграла юной Алии Батлер. Молодая американка догнала доминиканку на последних метрах дистанции, так что олимпийской чемпионке пришлось из последних сил отработать концовку забега. Победу в итоге удержала Паулино. Она опередила Батлер всего на 0,03 секунды.

Очень близки к фотофинишу были и мужчины в забеге на 3000 м с препятствиями. Суфьян Эль-Баккали шёл к своей второй победе на этапах Бриллиантовой лиги в этом сезоне, но на заключительном отрезке дистанции его догнал Рюдзи Миура. Марокканцу пришлось постараться, чтобы оторваться от японца. На финише парней разделили 0,3 секунды.

8.03,48 – лучший результат в карьере Рюдзи и национальный рекорд. Результат Миуры в Монако – настоящее чудо. В этом сезоне японец не бежал быстрее 8.10 и ни разу не попадал на подиум.

Что интересно, Эль-Баккали уже второй раз за последние несколько месяцев вытягивает к медалям тех, от кого этого не ждут. В Рабате Суфьян дотащил до серебра и рекордов немца Фредерика Рупперта, который в Монако занял лишь 14-е место. Похоже, у него есть суперспособность помогать соперникам.