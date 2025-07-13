«В 90-е первый велик достал каким-то чудом». Как живёт главный ветеран российского BMX

Многие болельщики до сих пор не воспринимают BMX-фристайл как полноценный вид спорта, хотя он прошёл уже два олимпийских цикла, а сейчас вовсю идёт третий. Но даже когда само по себе отношение к BMX позитивное или нейтральное, избавиться от стереотипов, касающихся среднего возраста участников соревнований, трудно. В основном на соревнования самого высокого уровня приезжают довольно юные райдеры.

Но у любого правила есть исключение. В России, например, это Максим Новосёлов. Его легко приметить, посмотрев списки участников соревнований. На фоне ребят, родившихся в новом тысячелетии, спортсмен, заставший ещё Советский Союз, смотрится как настоящий инопланетянин.

Новосёлову скоро стукнет 36 лет. Он впервые попробовал BMX ещё в конце 90-х годов и до сих пор в деле. В беседе с «Чемпионатом» Новосёлов поделился своим секретом спортивной молодости, рассказал, как сочетать своё необычное увлечение с работой и семьёй (у Максима трое детей), а также вспомнил, как всё начиналось в российском BMX-фристайле.

«Интернета нормального не было — всему учились сами на своих ошибках»

– Максим, вас не обижает титул главного ветерана российского BMX?

– Абсолютно нет. Я же вижу стартовые протоколы и годы рождения своих соперников.

– С какими эмоциями к этому относитесь? Чувствуете себя вожатым в детском саду?

– Я рад, что пока ещё в состоянии кататься, да не просто кататься, а составлять хорошую конкуренцию, проходить в финал чемпионата страны.

– А как общаться? Совсем разные же поколения.

– Действительно, многих этих ребят я видел ещё совсем детьми на первых стартах, когда им было по 8-10 лет. Даже взять вот Ирека Ризаева, он сам уже в каком-то смысле ветеран спорта, взрослый, мастеровитый спортсмен, но даже его я помню в 12 лет, как он приезжал на соревнования. Я видел, как все эти ребята росли – и это интересно.

– Над вами не подшучивают?

– Нет, всё в порядке. Просто ребята сильно удивились, когда я внезапно решил принимать участие в официальных соревнованиях. Не так давно это делаю, только с 2022 года. До этого был только в коммерческих, неформальных стартах. А тут пришёл в официальную олимпийскую дисциплину.

– Вы ведь один из родоначальников движения BMX в России?

– В каком-то смысле – да, но если копнуть глубже – ещё и до нас были ребята, в 90-е качали. Первые большие мероприятия были, помню, в 1998-1999 годах, я тогда ещё мелким был, пришёл активно со второй волной. Однако она уже была более массовой.

– Что в 90-е могло привести молодого человека в BMX? Тогда ведь никто практически и не знал о таком виде спорта, да он и спортом в привычном смысле ещё не был.

– Я попал в BMX случайно. Одноклассник начал кататься, а мы много времени вместе проводили, катались вместе по району, но у меня был обычный горный велик. Начали запрыгивать на бордюры, как-то креативить. Потом где-то в газете или журнале он прочитал, что есть такой велик – BMX, каким-то чудом его достал, начал кататься, и это выглядело здорово. А я ещё три года после этого с ним рядом катался на обычном горном, потом тоже смог свой первый BMX найти. И мы начали вместе придумывать трюки.

– Именно сами придумывали, не изучали уже существующие?

– Мало у кого и где можно было научиться. Интернета тогда нормального не было, максимум – диал-ап модем, а это не то, как сейчас зайти на видеосервис какой-то. Поэтому сами учились, самые базовые трюки по полгода изучали методом проб и ошибок. Всё своим опытом и шишками.

Максим Новосёлов Фото: Из личного архива спортсмена

– Много травм было, пока учились?

– Вообще, за всю мою карьеру было две реально серьёзных травмы. Рваная передняя крестообразная связка – классика для BMX – и плечо. Две операции.

«Рад, что сын в итоге выбрал брейк-данс, а не BMX. Это спокойнее»

– В 2017-м BMX стал олимпийским видом спорта, за несколько лет до Игр в Токио. Сильно удивились этой новости?

– Скорее, обрадовались, нежели удивились. Наконец-то нас перестанут считать фриками, будут уважать, принимать! Только в 2017-м и провели первый полноценный чемпионат России, я решил тогда попробовать поучаствовать. Не всё вышло, был шестым, и дальше я катался уже по коммерческим стартам. На чемпионат России снова поехал только в 2022-м.

– Почему вы пропускали официальные старты?

– Я работаю, у меня семья, трое детей. Занятость не позволяла участвовать. А потом случился коронавирус, нас перевели на удалённую работу, в итоге всё так и оставили. Появилось больше времени, возможностей совмещать спорт с работой стало больше, вот я и стал выезжать активно на соревнования.

– Как относится семья к тому, что отец семейства проводит время в скейт-парке? Ещё и рискует своим здоровьем.

– Жене и детям очень нравится моё занятие, они меня поддерживают. Жена часто выезжает со мной на мероприятия, когда есть такая возможность. Отец вот долгое время был против, но в конце концов и он смирился.

Максим Новосёлов Фото: Егор Алеев/ТАСС

– На принятие ушло почти 30 лет?

– Спустя почти 20 лет как я в BMX, всё так. На самом деле я могу его понять, он переживал за меня. Всего несколько раз он был на моих соревнованиях. Мне и самому теперь как отцу тяжело видеть, как рискует твой ребёнок. Младшего сына привозил в скейт-парк, вижу, что падает, и сразу сердце останавливается. Поэтому я очень рад тому, что он в итоге не занимается BMX, а выбрал брейк-данс. Это поспокойнее.

– Остальные дети также не стали заниматься BMX?

– Дочка не заинтересовалась, у старшего сына тоже другие увлечения. В шахматный кружок ходит – тут я точно спокоен за него.

– Насколько вырос уровень российского BMX за эти годы? Вы видели как самые зачатки, так и сегодняшний бум.

– Очень сильно подрос, причём я сказал бы в целом про всё наше движение в мире: оно становится более профессиональным. В России несколько лет назад нас представляли спортсмены другого поколения, Ирек Ризаев, Константин Андреев, Александр Никулин. Они выезжали и смотрелись очень здорово, особенно Ирек с Костей были реально лучшими в мире в какой-то момент.

Сейчас ребят такого уровня у нас не двое или трое, я соберу здесь пять-шесть человек уровня мировой элиты, жаль только, что мы их долго не видели на международных стартах. Возможность такая у молодёжи появилась только в этом году, зато результат сразу же получился отличный. Так что уровень растёт.

– Отсутствие международных стартов не помешало поступательному развитию? Особенно в субъективном виде спорта, где важно показываться на глаза судьям.

– Лучше, конечно, это спросить у ребят из основы сборной, но, разумеется, опыт международных стартов важен, он помогает прогрессировать. Сейчас ребята вернулись с Кубка мира и сразу показали хороший уровень, чему научились, чему-то у них учатся. Это и культурный обмен в том числе, взаимный.

«Раньше у нас была андеграундная тусовка, а сейчас половина ушла в профессионалы»

– Насколько повлияла на развитие BMX в стране инфраструктура? Современные скейт-парки не сравнить с теми, на которых вы начинали в 90-е и нулевые.

– Инфраструктура – это база. Если нет площадки, на которой ты будешь тренироваться, оттачивать свои навыки – ничего и не получится. Парк «Урам» в Казани – не просто лучший в стране, он, на мой взгляд, один из лучших вообще в мире скейт-парков. И, конечно, в таких условиях можно воспитать настоящих крутых спортсменов.

– При этом одним казанским «Урамом» всё же не ограничивается, крупные скейт-парки строят по всей России.

– Разумеется, много хороших скейт-парков разного масштаба, в Москве много скейт-парков, я даже уже и не во всех был. Когда я только начинал кататься, я знал про все скейт-парки в России, на каждом успел прокатиться, их было-то – по пальцам двух рук посчитать. Помню, в 2010-м в Красноярске построили большой скейт-парк, и мы туда поехали с товарищем на целый месяц, чтобы кататься и тренироваться. Потому что жил я тогда в Санкт-Петербурге, и таких возможностей для реализации себя у нас не было. У нас не было ничего, а сейчас я даже в родном городе не знаю, где и что уже построить успели.

– Само появление большого скейт-парка мотивирует развиваться и изучать новые виды спорта, ведь так?

– Конечно, молодёжь катается на самокатах, великах, скейтбордах, развивается, активно проводит время. Это здорово.

– Как в целом изменился BMX за последние годы, когда оформился в полноценную олимпийскую дисциплину?

– Произошло разделение BMX-комьюнити. Раньше всё было камерно, была у нас андеграундная тусовка, уличная культура, и многим именно это нравилось. А когда нас признали олимпийским видом спорта, часть людей ушла в профессиональный спорт, они живут как спортсмены, правильно питаются, следят за своим распорядком дня, вся их жизнь направлена на результат: тренажёрный зал, выверенные тренировки. А часть ребят так и осталась, грубо говоря, на улице, они всё так же катаются на BMX, но, скорее, в своё удовольствие, на соревнованиях без жёстких правил.

На самом деле результаты у них тоже очень высокие, трюки крутые, однако дисциплина немного другая. Стрит едва ли признают олимпийским видом. Прыгать на перила, например, в принципе не особенно приветствуется городскими властями ни одной страны мира. А это часть культуры, часть движения, когда для тебя весь город – скейт-парк. Но придумывают что-то новое, мне вот, например, нравится движуха с земляными трамплинами в лесу.

– В будущем подобное перерождение ждёт и мировой скейтборд? Он чётко ассоциируется с уличным движением, но теперь есть и на Олимпиаде.

– Конечно, это в принципе происходит уже сейчас, уличная культура оформляется в нечто большее, профессиональное, параллельно олимпийское движение становится более неформальным.

– Единственное, в скейтбординге нужно срочно браться за возрастной ценз – возраст призёров Олимпиады у девушек не может не пугать.

– Дети в скейтбординге представляют серьёзную конкуренцию возрастным спортсменам, однако по-хорошему это нужно как-то ограничивать. Когда за олимпийское золото бьются в 13 лет, это не очень здоровая история, но не мне, наверное, комментировать скейтборд. Знаю, что в BMX дети также крутые трюки учатся делать, катаются здорово, однако у них другие велосипеды, меньше колёса. А чтобы участвовать на взрослых стартах, нужен большой велосипед на 20-х колёсах. Поэтому за счёт технических нюансов происходит естественное разделение, в отличие от скейтборда. Хотя, как мне кажется, даже выпусти на взрослые старты детей на маленьких великах, опытные спортсмены всё равно проедут сильнее.

– А как добиться большего понимания сути BMX для обычного зрителя? Та же судейская система – со стороны трудно понять, что происходит.

– На мой взгляд, всё сейчас довольно удобно и прозрачно. Можно, конечно, поднимать таблички какие-то судьям, как в прыжках в воду делают, да и в фигурном катании раньше так тоже делали. Но и это лишнее, баллы и так видно на экранах мониторов. Может, стоит как-то над механикой оценки соревнований поработать.

Чемпионат России по BMX-фристайлу в Казани Фото: Егор Алеев/ТАСС

Бывают, конечно, спорные моменты, совсем от них в субъективной дисциплине не уйти, однако в целом всё нормально, и недавний чемпионат России в Казани прошёл спокойно, всё очевидно. Единственное, обидно за Ирека Ризаева, такой казус с колёсами, он ехал по настрою, по ощущениям на свою победную попытку… Но это тоже спорт, часть спорта.

Фокус в другом. Чтобы спорт развивался, нужны площадки, спортшколы, тренеры, оборудование. В Москве, например, с этим проблем нет: приводи ребёнка, ему дадут велосипед, будет результат – будешь кататься по всей стране, а потом – и по миру. Это основа всего. Рад, что у детей этого поколения есть такие возможности, которых не было у нас.