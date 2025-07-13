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Вундеркинды в шахматах, самые юные гроссмейстеры, которые стали чемпионами: Магнус Карлсен, Сергей Карякин, Мишра, Гукеш и другие

В мировых шахматах мода на вундеркиндов. Каждый ли юный гений становится чемпионом?
Дмитрий Кряквин
Вундеркинды в шахматах
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Яркие примеры прошлого не могут не вдохновлять Романа Шогджиева и Фаустино Оро.

Люди постарше с турниров исчезают

За последние десятилетия шахматы в России и в мире стремительно помолодели. Подтвердить это могу на личном примере. Выезжая на турниры (а я ещё иногда выступаю в командных чемпионатах и Кубках России), понимаю, что средний возраст соперников составляет примерно 13-14 лет. Люди постарше с соревнований исчезают – работа, семья. Да и неприятно проигрывать и терять рейтинг во встречах с мотивированными маленькими пираньями, которых поголовно готовят лучшие тренеры страны.

У всех на устах успехи главных вундеркиндов нового поколения: «шахматный Месси» аргентинец Фаустино Оро и наш россиянин Роман Шогджиев уже в 10-летнем возрасте совсем не без успеха борются с опытными гроссмейстерами. Да о чём говорить, если нынешний чемпион мира индиец Гукеш Доммараджу побил все рекорды, став обладателем мировой короны в 18 лет.

Мы брали интервью у юного гения шахмат:
Большое интервью с юным гением шахмат из России. Как Рома Шогджиев удивляет весь мир?!
Эксклюзив
Большое интервью с юным гением шахмат из России. Как Рома Шогджиев удивляет весь мир?!

На нашем веку мы вряд ли увидим, что за мировой титул сражаются 15-летние: для этого нужны окрепшая нервная система и возмужавший организм. Но то, что в этом возрасте можно уже идти в элиту, – неоспоримо.

Этим летом юношеская сборная России впервые после паузы, обусловленной политическими причинами, примет участие в детской шахматной Олимпиаде для спортсменов в возрасте до 16 лет. И все четыре члена команды – Иван Землянский, Савва Ветохин, Артем Усков и Анна Шухман – гроссмейстеры, уже добившиеся заметных успехов даже на международной арене.

Иван Землянский

Иван Землянский

Фото: ruchess.ru

Единственный, кто не стал звездой

Но является ли тот факт, что игрок стал одним из самых молодых гроссмейстеров в истории и многообещающим вундеркиндом, гарантией, что он войдёт в мировую элиту? Пожалуй, что да; и шахматисты в этом демонстрируют поразительную стабильность. Мировым рекордсменом сейчас является Абхиманью Мишра – американец индийского происхождения, ставший гроссмейстером в 12 лет 4 месяца 25 дней. Время летит быстро – Мишра поставил рекорд четыре года назад, а сейчас его рейтинг 2600, и он уже вовсю сражается за медали взрослого чемпионата США.

Идём далее по списку шахматных вундеркиндов. Россиянин Сергей Карякин становился чемпионом мира по блицу и рапиду и сыграл самый упорный матч на первенство мира с непобедимым норвежцем Магнусом Карлсеном: скандинав сумел выцарапать победу только на тай-брейке. Гукеш Доммараджу (Индия), как вам известно, дорос до чемпиона мира. Жавохир Синдаров (Узбекистан) – на подступах к элите и уже выигрывал со всей командой всемирную Олимпиаду. Рамешбабу Прагнанандха, индийский товарищ Гукеша, сейчас является одним из реальных претендентов на звание чемпиона мира. То же самое можно сказать и про узбека Нодирбека Абдусатторова.

Юный Сергей Карякин

Юный Сергей Карякин

Фото: РИА Новости

Пожалуй, единственный в списке вундеркиндов-рекордсменов, кто так и не прорвался в элиту, – это индийский гроссмейстер Паримарджан Неги. Ему прочили славную карьеру, но он сначала поступил в университет в США, потом начал писать получившие большую популярность книги по шахматам и до высоких результатов на мировых турнирах добраться не смог.

Непобедимый чемпиона мира Магнус Карлсен в списке самых молодых гроссмейстеров в истории располагается на восьмом месте, следом за Неги. Дальше там сплошь звёзды: Вэй И (Китай), Рихард Раппорт (Венгрия), Теймур Раджабов (Азербайджан), Руслан Пономарёв (Украина), Уэсли Со (США), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Петер Леко (Венгрия), Хоу Ифань (Китай), Аниш Гири (Нидерланды) – все они были в числе юных гениев.

Почему Гукеш стал чемпионом так рано?
Гений информационной эпохи. Почему именно Гукеш стал чемпионом мира по шахматам?
Гений информационной эпохи. Почему именно Гукеш стал чемпионом мира по шахматам?

Можно вспомнить и вундеркиндов докомпьютерной эры: в совсем юном возрасте поражали современников и третий чемпион мира Хосе-Рауль Капабланка (Куба), и один из сильнейших игроков своего времени Самуэль Решевский (США). Самым молодым гроссмейстером своего времени был недавно ушедший из жизни 10-й чемпион мира, легенда советской эпохи Борис Спасский. Да и многие-многие другие звёздные шахматисты.

Что роднит Ниманна и Чигорина?

Но есть и встречный вопрос. А бывали ли в истории шахмат игроки, которые добились огромных успехов за доской, научившись играть поздно и не дававшие больших авансов ещё в младших классах школы?

Таких примеров, прямо скажем, немного. Копнуть придётся глубоко. Однако можно вспомнить, например, самого первого российского претендента на мировую корону – Михаила Ивановича Чигорина. Родители Чигорина рано умерли, он попал в Гатчинский сиротский институт, где воспитатель Шуман научил мальчика играть только в 16 лет. Год спустя Мишу отчислили: над ним и другими ребятами издевался надзиратель, а директор его покрывал, и в итоге Чигорин принял участие в бунте, в результате которого директор получил от молодёжи хорошую взбучку. Чигорин устроился работать писарем, но жил бедно и вынужден был играть на деньги в шахматы в кафе «Доминик», популярном месте встреч любителей чёрно-белой игры.

Первая трагедия русских шахмат:
Шахматист Чигорин мог стать первым русским чемпионом мира. Но зевнул мат в матче за титул
Шахматист Чигорин мог стать первым русским чемпионом мира. Но зевнул мат в матче за титул

К удивлению старожилов кафе, Чигорин обыграл всех сначала там, а потом и вообще всех в Российской империи. Сирота дошёл до матча на первенство мира и дважды оспаривал мировую корону в битвах против первого чемпиона мира Вильгельма Стейница (США). Увы, тут Михаилу Ивановичу не хватило самой малости – во втором матче он мог сравнять счёт и после основного времени перевести матч в «овертайм», но зевнул досадный мат.

Однако Михаил Чигорин – это аж XIX век! В наше время из подобных случаев можно выделить разве что американца Ханса Ниманна. Совсем недавно известный гроссмейстер и тренер Беньямин Файнголд вспомнил, что Ханс в детстве играл не очень-то сильно и на сборах американской детской команды пытался решать задачи с помощью смартфона. Успехов у Ниманна в детских шахматах не было совсем, но это не помешало скандальному американскому ньюсмейкеру в наши дни выдвинуться на первые позиции и бороться с сильнейшими шахматами мира. Сейчас он уже входит в топ-20.

Так что если вы в 13 лет ещё не стали гроссмейстером, то отчаиваться рано. Однако, чтобы добраться до высот, нужно быть настоящим уникумом!

Даже Карлсен не справляется с молодёжью:
15-летний россиянин неожиданно обыграл Магнуса Карлсена! Как это случилось?
15-летний россиянин неожиданно обыграл Магнуса Карлсена! Как это случилось?
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