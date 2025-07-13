В мировых шахматах мода на вундеркиндов. Каждый ли юный гений становится чемпионом?

Люди постарше с турниров исчезают

За последние десятилетия шахматы в России и в мире стремительно помолодели. Подтвердить это могу на личном примере. Выезжая на турниры (а я ещё иногда выступаю в командных чемпионатах и Кубках России), понимаю, что средний возраст соперников составляет примерно 13-14 лет. Люди постарше с соревнований исчезают – работа, семья. Да и неприятно проигрывать и терять рейтинг во встречах с мотивированными маленькими пираньями, которых поголовно готовят лучшие тренеры страны.

У всех на устах успехи главных вундеркиндов нового поколения: «шахматный Месси» аргентинец Фаустино Оро и наш россиянин Роман Шогджиев уже в 10-летнем возрасте совсем не без успеха борются с опытными гроссмейстерами. Да о чём говорить, если нынешний чемпион мира индиец Гукеш Доммараджу побил все рекорды, став обладателем мировой короны в 18 лет.

На нашем веку мы вряд ли увидим, что за мировой титул сражаются 15-летние: для этого нужны окрепшая нервная система и возмужавший организм. Но то, что в этом возрасте можно уже идти в элиту, – неоспоримо.

Этим летом юношеская сборная России впервые после паузы, обусловленной политическими причинами, примет участие в детской шахматной Олимпиаде для спортсменов в возрасте до 16 лет. И все четыре члена команды – Иван Землянский, Савва Ветохин, Артем Усков и Анна Шухман – гроссмейстеры, уже добившиеся заметных успехов даже на международной арене.

Иван Землянский Фото: ruchess.ru

Единственный, кто не стал звездой

Но является ли тот факт, что игрок стал одним из самых молодых гроссмейстеров в истории и многообещающим вундеркиндом, гарантией, что он войдёт в мировую элиту? Пожалуй, что да; и шахматисты в этом демонстрируют поразительную стабильность. Мировым рекордсменом сейчас является Абхиманью Мишра – американец индийского происхождения, ставший гроссмейстером в 12 лет 4 месяца 25 дней. Время летит быстро – Мишра поставил рекорд четыре года назад, а сейчас его рейтинг 2600, и он уже вовсю сражается за медали взрослого чемпионата США.

Идём далее по списку шахматных вундеркиндов. Россиянин Сергей Карякин становился чемпионом мира по блицу и рапиду и сыграл самый упорный матч на первенство мира с непобедимым норвежцем Магнусом Карлсеном: скандинав сумел выцарапать победу только на тай-брейке. Гукеш Доммараджу (Индия), как вам известно, дорос до чемпиона мира. Жавохир Синдаров (Узбекистан) – на подступах к элите и уже выигрывал со всей командой всемирную Олимпиаду. Рамешбабу Прагнанандха, индийский товарищ Гукеша, сейчас является одним из реальных претендентов на звание чемпиона мира. То же самое можно сказать и про узбека Нодирбека Абдусатторова.

Юный Сергей Карякин Фото: РИА Новости

Пожалуй, единственный в списке вундеркиндов-рекордсменов, кто так и не прорвался в элиту, – это индийский гроссмейстер Паримарджан Неги. Ему прочили славную карьеру, но он сначала поступил в университет в США, потом начал писать получившие большую популярность книги по шахматам и до высоких результатов на мировых турнирах добраться не смог.

Непобедимый чемпиона мира Магнус Карлсен в списке самых молодых гроссмейстеров в истории располагается на восьмом месте, следом за Неги. Дальше там сплошь звёзды: Вэй И (Китай), Рихард Раппорт (Венгрия), Теймур Раджабов (Азербайджан), Руслан Пономарёв (Украина), Уэсли Со (США), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Петер Леко (Венгрия), Хоу Ифань (Китай), Аниш Гири (Нидерланды) – все они были в числе юных гениев.

Можно вспомнить и вундеркиндов докомпьютерной эры: в совсем юном возрасте поражали современников и третий чемпион мира Хосе-Рауль Капабланка (Куба), и один из сильнейших игроков своего времени Самуэль Решевский (США). Самым молодым гроссмейстером своего времени был недавно ушедший из жизни 10-й чемпион мира, легенда советской эпохи Борис Спасский. Да и многие-многие другие звёздные шахматисты.

Что роднит Ниманна и Чигорина?

Но есть и встречный вопрос. А бывали ли в истории шахмат игроки, которые добились огромных успехов за доской, научившись играть поздно и не дававшие больших авансов ещё в младших классах школы?

Таких примеров, прямо скажем, немного. Копнуть придётся глубоко. Однако можно вспомнить, например, самого первого российского претендента на мировую корону – Михаила Ивановича Чигорина. Родители Чигорина рано умерли, он попал в Гатчинский сиротский институт, где воспитатель Шуман научил мальчика играть только в 16 лет. Год спустя Мишу отчислили: над ним и другими ребятами издевался надзиратель, а директор его покрывал, и в итоге Чигорин принял участие в бунте, в результате которого директор получил от молодёжи хорошую взбучку. Чигорин устроился работать писарем, но жил бедно и вынужден был играть на деньги в шахматы в кафе «Доминик», популярном месте встреч любителей чёрно-белой игры.

К удивлению старожилов кафе, Чигорин обыграл всех сначала там, а потом и вообще всех в Российской империи. Сирота дошёл до матча на первенство мира и дважды оспаривал мировую корону в битвах против первого чемпиона мира Вильгельма Стейница (США). Увы, тут Михаилу Ивановичу не хватило самой малости – во втором матче он мог сравнять счёт и после основного времени перевести матч в «овертайм», но зевнул досадный мат.

Однако Михаил Чигорин – это аж XIX век! В наше время из подобных случаев можно выделить разве что американца Ханса Ниманна. Совсем недавно известный гроссмейстер и тренер Беньямин Файнголд вспомнил, что Ханс в детстве играл не очень-то сильно и на сборах американской детской команды пытался решать задачи с помощью смартфона. Успехов у Ниманна в детских шахматах не было совсем, но это не помешало скандальному американскому ньюсмейкеру в наши дни выдвинуться на первые позиции и бороться с сильнейшими шахматами мира. Сейчас он уже входит в топ-20.

Так что если вы в 13 лет ещё не стали гроссмейстером, то отчаиваться рано. Однако, чтобы добраться до высот, нужно быть настоящим уникумом!