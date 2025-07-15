«Туристами не будем». Фесиков – о медальном плане наших пловцов на главный турнир года

16 июля на чемпионате мира по водным видам спорта – 2025 в Сингапуре начнётся розыгрыш медалей в тех видах, где в нейтральном статусе участвуют российские пловцы – сначала на открытой воде, а затем в бассейне. «Чемпионат» связался со спортивным директором Федерации водных видов спорта России и попросил ответить на несколько вопросов.

«С чего-то мы должны начинать»

– Сергей, были какие-то сложности с формированием состава в Сингапур, спорные вопросы?

– Всё в плановом режиме, все мероприятия в работе. Команда в плавании на открытой воде после сбора в Малайзии, адаптации к временной зоне и климату уже перебралась в Сингапур. Отбор на открытой воде прошёл во время чемпионата России в Ростове-на-Дону. У нас были прописаны чёткие критерии, согласно которым мы собрали для Сингапура самый боевой состав. Исключение – Александр Степанов, который поедет на Всемирные студенческие игры и будет покорять бассейн. Надеемся, что он предстанет на этих соревнованиях в лучшей форме и покажет отличные результаты.

Не буду кривить душой, в открытой воде у нас был большой застой. Сейчас в Сингапур отправился молодой состав. Появляются юные дарования, в том числе Ксения Мишарина. Она будет участвовать в новой дисциплине – нокаут-спринте на 3 км. В планах её участие и в эстафете. Ну а затем у неё впереди длинные дистанции в бассейне.

Для нашей команды на открытой воде ЧМ-2025 будет хорошим срезом, первым опытом выступления на международных стартах, где нас не было более трёх с половиной лет. С чего-то мы должны начинать, иметь точку отсчёта. А затем уже проводить чёткий анализ и принимать решение, куда двигаться.

Что касается плавания в бассейне, команда была сформирована ещё в апреле по окончании чемпионата России в Казани. Мы следовали чётким нормативам, которые были приняты тренерским штабом сборной и тренерском советом. В состав вошли 30 человек, которые готовились согласно чёткому плану и на Тенерифе, и в Турции, и в Кабардинке. 15 июля наша сборная по плаванию вылетает в Малайзию, где пройдёт заключительный этап подготовки. Там команда пробудет девять дней, после чего переедет в Сингапур уже на место проведения турнира.

– В каких эстафетах сборная России будет принимать участие?

– Во всех, кроме мужской и женской эстафет 4х200 м вольным стилем. При определении составов будем ориентироваться на текущую форму спортсменов и их состояние.

– Нормативы отбора, установленные на чемпионате России, были строже, чем нормативы World Aquatics. С чем это связано?

– Перед нами стоят амбициозные задачи, в том числе и повышение конкуренции внутри сборной. Мы смотрим, как работают и идут вперёд команды из других стран, как неизменно растёт уровень мирового плавания. И мы должны мотивировать своих спортсменов на очень высокие результаты. Они должны понимать, что соревноваться придётся с сильнейшими в мире.

Мы не собираемся ездить на подобные турниры туристами. Нам необходимо к Олимпиаде-2028 собрать такую команду, в которой будут настоящие мировые топы на своих дистанциях. Потому и были определены такие нормативы. Мы, по сути, исходили из 10-12-го результатов в мире, то есть это даже не финал прошлого чемпионата мира. Мы вместе с тренерским штабом хотим, чтобы все спортсмены понимали зону ответственности. Если выезжать на международные старты, нужно ориентироваться как минимум на финал.

«Мы хотим медали всех достоинств»

– Вы сказали про отсутствие эстафет 4х200 м вольным стилем. С этим связано отсутствие в команде Анны Егоровой, которая после ЧР-2025 эмоционально выпустила пар?

– Я уже давал на эту тему комментарии. Понимаю Анну и её позицию. Но мы с тренерским штабом видим, что на этой дистанции у нас пока недостаточно конкуренции, чтобы даже на попадание в финал чемпионата мира рассчитывать. Девочки очень старались на чемпионате России, однако пока это не тот уровень. Будем смотреть, как Аня будет прогрессировать в своих результатах, чтобы выступать на уровне мировых лидеров. Нам будет в радость видеть спортсменку на последующих стартах в составе команды. Аня Егорова остаётся в обойме, поскольку такая спортсменка нам очень интересна. Скажу, что мы предлагали Ане пройти отбор на ЧМ-2025 на открытой воде, но она сказала, что настроена специализироваться на бассейне. Уверен, мы с ней найдём общий язык. Ждём от неё результатов, которые будут двигать вперёд не только её саму, но и всю команду. У нас главенствует спортивный принцип, а не «крик души». Критерии отбора были обозначены для всех, и делать исключения для кого-то – просто неправильно. У нас даже выездной тренерский штаб формировался с учётом критериев и чёткого понимания лидерских позиций внутри сборной.

– Со Степановым не разговаривали, чтобы он тоже на ЧМ-2025 выступил вместо Универсиады?

– По критериям на дистанции в бассейне он не отобрался. На открытой воде за явным преимуществом выиграл обе дистанции. Мы сели вместе с ним и Андреем Шишиным (главным тренером сборной. – Прим. «Чемпионата») и приняли совместное взвешенное решение о его участии во Всемирных студенческих играх. Сам спортсмен очень хочет реализовать свой потенциал именно в бассейне. Это абсолютно нормальный шаг. Если открытая вода внутри страны для него – понятная история, то на «мире» совершенно другие скорости и другой уровень конкуренции. Чтобы Саше бороться на открытой воде за высокие места, ему нужны побольше опыта стартов на международном уровне и соответствующая подготовка.

– Возможны ли внезапные замены в случае форс-мажора – травм или болезней? Ведь у нас на некоторых дистанциях и по три человека с нормативами.

– Технические заявки отправлены. Я скажу так: мы готовы к любым ситуациям, но очень надеемся, что никаких замен не будет.

– Перед крупными турнирами у федерации по любому виду спорта есть медальный план. Можете хотя бы примерно озвучить то, что ждёте в плавании?

– Давайте не будем загадывать. Мы больше трёх лет не были на международных стартах в длинных бассейнах. Да, был прекрасный Будапешт-2024, и нынешний состав на 85% состоит из тех спортсменов, кто выступал в Венгрии. Но короткая вода – другая история. У нас есть примерные ожидания. Мы хотим медали всех достоинств и примерно понимаем, на что именно рассчитывать. Однако прямо сейчас мы не хотим грузить этим спортсменов, поскольку слишком долго не выступали на таком уровне. Для нас Сингапур – своеобразная проба пера после возвращения. Пусть ребята просто реализуют свой потенциал.

У нас есть лидеры мирового рейтинга, есть рекордсмены мира, на которых мы очень рассчитываем. Если они покажут свои результаты, то и места займут соответствующие. У нас есть эстафеты и личные виды, где внутри страны высочайший уровень конкуренции. Я имею в виду плавание на спине. Это даёт надежду на то, что в такой конкуренции ребята и на мировом уровне будут выглядеть очень достойно.

– Если, условно, по итогам ЧМ-2025 будет только одно золото, федерация останется довольна?

– Любой итоговый результат станет точкой отсчёта. Возможные медали на таких крупных турнирах – повод для радости. С другой стороны, это и повод для раздумий. Давайте пожелаем успеха нашей сборной и поболеем за команду – наша поддержка в Сингапуре им точно пригодится.