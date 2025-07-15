Гонку завершил один из главных помощников словенца. И теперь у Вингегора больше шансов захватить лидерство.

Расклады по «Тур де Франс» после первой половины. Хватит ли у Погачара сил для победы?

Первая половина большого сражения велогонщиков под названием «Тур де Франс» – 2025 уже позади. Пока гоночные дни проходят под контролем двух команд: UAE Team Emirates и Visma – Lease a Bike. Главные разборки между ними ещё впереди, но общий характер противостояния уже понятен.

Тадей Погачар рассчитывает на победу, однако ему приходится отбиваться от соперников и проблем в своей команде. Выстоит ли?

Неожиданный лидер

По итогам 10 этапов «Большой петли» лидерство в генеральной классификации захватил ирландец Бен Хили (EF Education-EasyPost). Тадей Погачар занимает второе место, отставая от лидера на 29 секунд, а Йонас Вингегор идёт четвёртым (+1.46). Не выпал из борьбы за высокие места и ещё один фаворит бельгиец Ремко Эвенепул (+1,29).

Лидерство Хили – неожиданность. Но на последнем перед перерывом этапе, который прошёл в День взятия Бастилии, ему помогли соперники.

«Всё пошло не по плану. Мы были удивлены, что команда UAE Team Emirates позволила такой большой группе уехать в отрыв, и воспользовались этим, отправив туда сразу четырёх гонщиков. Хочу сказать огромное спасибо своим товарищам по команде — Нильсону Паулессу, Алексу Бодену и Гарри Суини, потому что без них завоевание жёлтой майки было бы невозможно.

Бен Хили на «Тур де Франс» — 2025 Фото: Tim de Waele/Getty Images

В какой-то момент этап стал борьбой с самим собой. Я понимал, что рискую, выкладываясь так сильно и так долго, но как часто выпадает такой шанс? Было довольно нервозно ждать эти четыре минуты, чтобы узнать, досталась ли мне жёлтая майка», – приводит слова Хили пресс-служба многодневки.

10-й этап по маршруту Энеза — Мон-Дор Пюи-де-Санси, похоже, стал одним из ключевых в этом году. Фавориты «дёргали» друг друга и проверяли силы. Погачар заявлял, что его раздражали нападки соперников, и он был вынужден атаковать сам. Да и вообще, словенец рад, что избавился от майки лидера на ближайшее время. Мол, зачем ему этот груз? Успеет ещё отыграться.

Сход Алмейды – катастрофа?

Другой ключевой момент гранд-тура, кажется, произошёл во время седьмого холмистого этапа. В числе пострадавших в результате массового завала оказался Жоау Алмейда – настоящая поддержка и опора Погачара.

У португальца диагностировали перелом ребра, он также получил ссадины. Несмотря на это, Жоау не сдался и проехал следующий этап, но девятый день стал для него последним. И это большой удар для Тадея Погачара.

Жоау Алмейда Фото: Tim de Waele/Getty Images

Почему? А потому, что теперь команда словенца значительно ослабла. Один из её сильнейших доместиков (гонщиков, работающих на капитана команды) остался вне игры и лидеру не поможет. Алмейда и в прошлом году помогал Погачару, причём стал четвёртым в тотале. Сейчас эксперты уже рассматривали Жоау как одного из претендентов на топ-3.

В обойме помощников словенца остались Адам Йейтс, Павел Сиваков, Марк Солер, Нильс Политт, Тим Велленс и Джонатан Нарваэс. По сути, из мощных специалистов-горняков заявить о себе может только Йейтс. Да, Погачар может рассчитывать на какую-то поддержку от товарищей, но, скорее всего, такую работу, как Алмейда, никто из них не проделает.

Вингегор в выгодном положении

И теперь предпочтительнее выглядит Visma с Вингегором. Там все в строю.

Чего стоят только Ваут ван Арт и Саймон Йейтс (победитель недавнего «Джиро»). В команде датчанина есть также Сепп Кус, который на протяжении долгого времени помогает Вингегору. И американец накануне 10-го этапа заявил, что их капитан уже готов включить режим «турбо».

В числе помощников также Эдоардо Аффини, Виктор Кампенартс, Тиш Бенот и Маттео Йоргенсон, которые должны защитить Вингегора от ветра на равнинных участках, во время плотной борьбы. Они умеют сдерживать темп пелотона.

Впереди ещё 11 этапов «Тур де Франс». И мы, скорее всего, увидим любопытную тактическую борьбу, в которой многое будет зависеть именно от Йонаса Вингегора и его партнёров по команде. Кажется, сейчас у них есть ещё и небольшое психологическое преимущество. Но пока Погачар впереди на 1 минуту 17 секунд, и другие соперники тоже не дремлют.

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