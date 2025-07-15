Главные звёзды сборной России на чемпионате мира — 2025. Кто заберёт золото?

11 июля в Сингапуре стартовал чемпионат мира – 2025 по водным видам спорта. И, к счастью, этот важнейший турнир не обходится без участия россиян! Совсем скоро наша команда, пускай и в нейтральном статусе, начнёт состязаться в плавании, синхронном плавании и прыжках в воду.
Мы собрали главных звёзд российской команды на ЧМ-2025 в Сингапуре. Кто из них заберёт золотую медаль и станет самой яркой звездой турнира?
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Мирон Лифинцев
Мирон стал известен широкой публике во время ЧМ-2024 на короткой воде в Будапеште. В конце прошлого года Лифинцев «выкосил поляну», завоевав пять золотых медалей. Свой высокий уровень юный пловец подтвердил и на других международных турнирах, одержав несколько ярких побед.
ЧМ-2025 будет для Мирона первым в карьере, а значит, настрой у парня – особенный. Тем более сейчас 19-летний россиянин входит в четвёрку лучших пловцов на спине в мире. А значит, шансы на медали крайне высоки.
Александр Мальцев
Мальцев – самый титулованный синхронист мира. На его счету уже есть четыре золота с чемпионатов мира. В Сингапур Александр едет, чтобы пополнить эту коллекцию. Несмотря на долгое отсутствие на международных стартах, наш парень по-прежнему остаётся одним из лучших синхронистов планеты.
Для Мальцева ЧМ-2025 – важнейший турнир в карьере, так как на ОИ-2028 смешанных дуэтов не будет. В Сингапуре Александр выступит как в соло, так и в смешанных дуэтах с Майей Гурбанбердиевой и Олесей Платоновой.
Майя Дорошко
Майя в свои 26 лет – самая опытная синхронистка сборной. Она начала выступать за команду в конце 2010-х и успела поработать в одной команде с легендарными непобедимыми чемпионками прошлых поколений. В 2019 году Дорошко взяла два золота чемпионата мира в группе.
В Сингапуре синхронистка выступит лишь в дуэтах. Её партнёршей по команде станет Татьяна Гайдай, которая заменила завершившую карьеру Светлану Колесниченко. В этом году девчонки уже взяли медали Кубка мира. На ЧМ они тоже будут рассчитывать на награды, но придётся непросто. Всё-таки за годы отсутствия россиянок синхронное плавание сильно поменялось.
Климент Колесников
Климент – один из наиболее титулованных спортсменов нашей сборной на ЧМ-2025. В копилке 24-летнего пловца есть серебро и бронза Олимпиады, серебро и две бронзы ЧМ, а также множество медалей разного достоинства чемпионатов Европы и чемпионатов мира на короткой воде.
Это будет первый крупный турнир для Колесникова после отстранения, поскольку от выступления на Олимпиаде и на ЧМ-2024 на короткой воде наш парень отказался. Очевидно, от Климента в Сингапуре ждут многого, но это неспроста. Россиянин – один из лучших пловцов на спине в мире, ему принадлежат рекорды на 50 м. За медали он точно поборется!
Евгения Чикунова
В свои 20 лет Чикунова – главная звезда плавания в России. В копилке юной спортсменки множество медалей, правда, в основном с российских турниров – из-за отстранения. Но, что важнее, Евгения – рекордсменка мира на 200 м брассом. Ещё в 2023 году она побила рекорд Татьяны Смит.
После возвращения на международные турниры Чикунова успела взять серебро на 200 м брассом на ЧМ-2024 на короткой воде. И это на фоне болезни! В Сингапур на свой первый чемпионат мира Евгения едет в отличной форме и точно рассчитывает на медали, в том числе на золотые.
Кирилл Пригода
Пригода – один из опытнейших пловцов в нашей сборной. На прошедшем в декабре ЧМ-2024 на короткой воде Кирилл завоевал сразу пять медалей: два золота в эстафетах и три серебра в личных заплывах. Причём каждый раз до личной победы нашему парню не хватало совсем чуть-чуть.
На чемпионатах мира в 50-метровых бассейнах у Пригоды были только бронзовые медали, и теперь есть шанс всё исправить. Правда, это будет непросто. Всё-таки в Сингапур съехались лучшие пловцы мира.
Илья Бородин
Илья – молодой, но титулованный пловец. К 22 годам у Бородина есть золото чемпионата Европы, а также золото и серебро чемпионата мира на короткой воде. Медалей крупных турниров у россиянина могло быть и больше, но, увы, он пропустил две Олимпиады. Токио – из-за положительного теста на ковид прямо перед стартом, Париж – из-за отстранения нашей команды.
На ЧМ-2025 Илья будет бороться за медали на 400 м комплексом. Особняком стоит его противостояние с Леоном Маршаном. В юниорском возрасте постоянно обыгрывал француза, однако с того времени уж больно много воды утекло. Бородин по-прежнему силён, но Маршан – просто непобедим.
Арина Суркова
Арина давно выступает за национальную команду, правда, успехов до этого добивалась лишь в командных заплывах. У Сурковой множество медалей ЧМ и ЧЕ на короткой воде и классического ЧЕ в эстафетах. Теперь же у 26-летней пловчихи есть шанс проявить себя в личных соревнованиях.
В этом сезоне Арина показывала четвёртый результат в мире на 50 м баттерфляем. Это значит, что в Сингапуре у неё есть реальный шанс зацепиться за бронзу. Рассчитывать на большее вряд ли стоит, ведь в соперницах непобедимые американки Кейт Дугласс и Гретчен Уолш.