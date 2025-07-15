Главные звёзды сборной России на чемпионате мира — 2025. Кто заберёт золото?

Чикунова, Лифинцев или Мальцев? Кто наведёт больше всех шороху в Синагапуре?

11 июля в Сингапуре стартовал чемпионат мира – 2025 по водным видам спорта. И, к счастью, этот важнейший турнир не обходится без участия россиян! Совсем скоро наша команда, пускай и в нейтральном статусе, начнёт состязаться в плавании, синхронном плавании и прыжках в воду.

Мы собрали главных звёзд российской команды на ЧМ-2025 в Сингапуре. Кто из них заберёт золотую медаль и станет самой яркой звездой турнира?

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