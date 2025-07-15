Ефимова, Чупков и Рылов тогда были лидерами мирового плавания и ставили рекорды. Но за шесть лет многое поменялось.

«У меня нет слов». Вспоминаем водный ЧМ-2019, который был для России фантастическим

Российские спортсмены этим летом выступят на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Да, в нейтральном статусе, без флага и гимна, однако это всё равно хорошая новость, потому что в последний раз наши пловцы и синхронистки боролись за медали ЧМ аж в 2019 году! Да, потом были Олимпиада-2020 (уже с белым флагом), долгая пауза и большое возвращение наших ребят на короткой воде в Будапеште. Но если говорить именно о чемпионатах мира в 50-метровом бассейне, то прошло шесть лет.

Шесть лет – это, казалось бы, небольшой срок, однако за это время наша жизнь сильно изменилась. Коронавирус, политические события, тотальный бан России в спорте. Новости из 2019-го теперь воспринимаются как что-то из другого мира: триколор над бассейном после побед, гремящий гимн.

Да и фамилии лидеров тогда были другими. Некоторые звёзды нашей команды уже завязали со спортом, некоторые по-прежнему выступают, но не так успешно. В любом случае возникает полное ощущение, что в Сингапуре у наших водных видов уже совсем другая жизнь. Такая, какая есть.

Но давайте подробно вспомним, как всё было в Кванджу в 2019-м…

Чупков просто очень счастлив

Шесть лет назад российские спортсмены завоевали в Кванджу 16 наград!

На чемпионате мира в Сингапуре такое, наверное, может только присниться. А в те жаркие июльские дни 2019-го все любители спорта в стране сходили с ума от мощи Антона Чупкова. Его невкусно кормили в Южной Корее, однако это не помешало ему проплыть 200 м брассом выше всяких похвал. В финале он установил новый мировой рекорд и завоевал золото – 2.06,12.

«Я стал чемпионом мира в Будапеште, это была первая медаль – и золотая. И сегодня опять золото, ещё и с мировым рекордом. Что касается моего первого мирового рекорда… у меня просто нет слов. Я просто очень счастлив. Спасибо тренеру, семье, российской команде», – сказал тогда Чупков.

Что было дальше? Через пять лет, 20 ноября 2024 года Антон объявил о завершении карьеры, отметив, что желания соревноваться у него нет.

Космическая форма Рылова

А сумасшедшие успехи Евгения Рылова помните? Наш спинист тогда взял три личные награды. Самая главная – золотая на 200-метровке. Американец Райан Мёрфи и британец Люк Гринбанк в тот момент остались не у дел.

А ещё касанием решилась судьба золота на полтиннике: 0,06 секунды и золото достались представителю ЮАР Зейну Уодделлу, а Рылов довольствовался серебром. Кстати, бронзу там завоевал ещё один россиянин – Климент Колесников, которого от победителя отделили всего-то 0,08 секунды.

Евгений Рылов Фото: РИА Новости

Второе место у Рылова было и на 100 м. Его космическая форма помогла россиянам попасть в топ-3 и в командных видах. Лидер сборной стал соучастником серебряного успеха в эстафете 4х100 м кролем и приложил руку к завоеванию бронзы в комбинированной эстафете 4х100 м.

Через два года после того чемпионата мира Рылов стал двукратным олимпийским чемпионом. Но на ЧМ-2025 он уже просто не отобрался.

Последнее золото Ефимовой

Именно в Корее последнее большое золото в карьере завоевала Юлия Ефимова. Приме российского плавания минувшего 10-летия удалось разобраться с соперницами на 200 м брассом. Больше двух секунд она привезла Татьяне Скунмакер (ЮАР) и Сидни Пикрем (ЮАР).

На 100-метровке Ефимова стала второй, а на полтиннике – третьей. Увы, те чемпионские секунды для Юлии в 2025 году уже недосягаемы.

Юлия Ефимова Фото: РИА Новости

Даже на открытой воде была медаль!

В плавании на открытой воде Россия традиционно не так сильна, как в бассейне, поэтому даже в Корее был только один повод для радости.

Серебряную медаль в копилку команды принёс Кирилл Беляев. Россиянин попал на пьедестал по итогам заплыва на 25 км, проиграв лишь 0,3 секунды французу Акселю Реймону. Увы, больших высот в карьере он не достиг – в начале лета 2025 года Беляев объявил об уходе из спорта.

Кирилл Беляев Фото: PATRICK B. KRAEMER/EPA/ТАСС

21-е золото легендарной Ромашиной

В синхронном плавании нашим девушкам и замечательному Александру Мальцеву в 2010-х не было равных. На чемпионате мира в Южной Корее они завоевали девять золотых медалей – ни единой осечки не произошло.

В 2019 году в команде были суперзвёзды. В сольной произвольной программе 20-кратной чемпионкой мира стала Светлана Ромашина, причём легенде тогда удалось завоевать в сумме три золота – ещё два было в дуэте со Светланой Колесниченко. Для Ромашиной это был последний ЧМ в карьере.

Светлана Ромашина Фото: РИА Новости

Светлана Колесниченко же, кроме выступления в дуэте, блеснула и в сольной технической программе. Без шансов на победу соперниц оставила и наша группа. Единственным видом, где на первом месте оказались не россиянки, была дисциплина хайлайт, куда наши спортсменки просто не заявлялись.

Героическая битва прыгунов с китайцами

Прыгуны в воду принесли в копилку сборной четыре медали.

У мужчин на вышке отметился Александр Бондарь, который стал третьим, уступив только несокрушимым китайцам – Ян Цзяню и Ян Хао.

Позже он вместе с Виктором Минибаевым бился с ними и в синхронных прыжках с вышки. Тогда им удалось добраться до серебра, обогнав британцев Томаса Дэйли и Мэттью Ли. Сохранить мотивацию спустя шесть лет сумел только Бондарь, а Минибаев ещё в 2023-м решил больше не выходить на трамплин.

Виктор Минибаев и Александр Бондарь Фото: Lee Jin-man/AP/ТАСС

В женской части турнира россиянки до подиума так и не долетели, зато помогли в миксте мужчинам. Дуэт Юлии Тимошининой и Сергея Назина стал вторым в соревнованиях на трамплине и вышке. Екатерина Беляева с Виктором Минибаевым также были вторыми в борьбе на вышке.

В медальном зачёте — на третьем месте!

ЧМ-2019 российским спортсменам удался на славу! В общекомандном медальном зачёте сборная России оказалась на третьем месте. 12 золотых, 11 серебряных и семь бронзовых наград – лучший результат для команды в истории чемпионатов мира. Сможем ли мы когда-то повторить этот рекорд?