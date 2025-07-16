В Сингапуре пловцам, прыгунам в воду и синхронистам придётся следовать особым правилам. Не слишком ли они строгие?

Что российским спортсменам нельзя делать на водном ЧМ-2025? За всё это будут наказывать!

11 июля в Сингапуре стартовал чемпионат мира по водным видам спорта, где выступает огромная делегация спортсменов из России. Наших атлетов допустили даже до групповых соревнований по синхронному плаванию и командных эстафет, а ещё – разрешили общаться с журналистами. Так что World Aquatics, пожалуй, самая адекватная по отношению к россиянам международная федерация. Однако совсем без ограничений не обошлось.

Российским спортсменам придётся выполнять целый ряд требований. Нарушение каждого из них может привести к дисквалификации.

Расскажем о них простыми словами. Строгие ли они? Судите сами!

Что нельзя делать российским спортсменам?

❌ Упоминать Россию и как-либо ассоциировать себя со своей страной.

❌ Упоминать Федерацию водных видов спорта России, поскольку это равноценно отождествлению себя со своей страной.

❌ Упоминать какие-то другие организации, которые могут ассоциироваться с Россией. Про родные спортивные клубы, видимо, рассказать не выйдет.

❌ Высказываться в стиле «все и так знают, откуда мы». Да, конечно, все и так знают, но лишний раз говорить об этом на чемпионате мира нельзя.

❌ Благодарить после успеха любых людей или организации, которые могут ассоциироваться с Россией. Маму, папу и своего тренера – можно!

Мирон Лифинцев Фото: РИА Новости

❌ Использовать любые отсылки к триколору в одежде. Любое произвольное сочетание белого, синего и красного цветов под запретом.

❌ Одновременно использовать белый, синий и красный цвета в аксессуарах, маникюре или каких-то других малозаметных деталях.

❌ Использовать на своих страницах в соцсетях эмодзи с флагом или логотипы российских организаций (включая федерацию водных видов спорта) и другие изображения, которые могут ассоциироваться с Россией.

❌ Размещать фото с соревнований, проходивших в России, если на них есть любой из запрещённых символов на костюме или просто на фоне.

❌ Высказываться по поводу любых политических конфликтов.

Что можно делать российским спортсменам?

✅ Выступать в личных и командных дисциплинах, устанавливать рекорды, побеждать соперников и увозить домой заслуженные медали.

Всё, больше ничего. Хотя, может, этого и достаточно?

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