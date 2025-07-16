Топ-10 звёзд чемпионата мира по водным видам спорта. Это настоящая элита!

В Сингапуре 11 июля начался главный турнир года в водных видах спорта – чемпионат мира – 2025. На столь знаковые состязания, конечно, съехались все главные звёзды: многократные олимпийские чемпионы и чемпионы мира.
Ниже список из 10 сильнейших спортсменов на ЧМ-2025 без учёта россиян. Кто из них, по вашему мнению, проявит себя на турнире лучше остальных и станет безоговорочным триумфатором?
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Саммер Макинтош (Канада)
Макинтош – настоящий вундеркинд. Канадской пловчихе всего 18 лет, но она уже успела стать трёхкратной олимпийской чемпионкой и четырёхкратной чемпионкой мира. В середине июня Саммер сотворила невероятное: за пять дней она установила три мировых рекорда на внутреннем турнире в Канаде.
В Сингапуре Макинтош выступит в пяти личных дисциплинах. В трёх её досрочно считают чемпионкой, а в двух других ждут её битвы с Кэти Ледеки.
Леон Маршан (Франция)
Маршан прямо сейчас – это, пожалуй, главная звезда мира плавания. К своим 23 годам француз уже успел стать четырёхкратным олимпийским чемпионом, пятикратным чемпионом планеты и мировым рекордсменом.
В Сингапуре Леон, разумеется, готовится удивлять болельщиков вновь. Французский пловец примет участие в четырёх заплывах (400 м комплексом, 200 м брассом, 200 м баттерфляем и 200 м комплексом). И в каждом из них на Маршана почти все эксперты и зрители заранее вешают золотую медаль.
Кэти Ледеки (США)
Ледеки – одна из наиболее титулованных действующих пловчих. В копилке американки 14 медалей Олимпиад, девять из которых золотые, 26 наград ЧМ, 21 – золотая, а также больше десятка мировых рекордов.
В Сингапуре Кэти будет выносить всех на средних и длинных дистанциях вольным стилем. Где-то конкуренцию ей навяжут соперницы вроде Саммер Макинтош, а где-то американку можно заранее считать чемпионкой.
Василина Хандошко (Беларусь)
Белорусская синхронистка – одна из лучших в мире в соло-программе. К сожалению, из-за отстранения ей не удалось толком проявить себя на международных турнирах. Так что в копилке Хандошко пока есть лишь одна бронза ЧМ и одна бронза ЧЕ. Но в этот раз Василина постарается сделать всё, чтобы реабилитироваться за долгое отсутствие. Однако это будет непросто, всё-таки соперницы из других стран тоже довольно сильны.
Ван Цзунюань (Китай)
Цзунюань, пожалуй, может стать одной из главных звёзд в прыжковом бассейне. В свои 23 года Ван – самый титулованный прыгун на ЧМ. В его копилке восемь золотых медалей с мировых турниров. В Сингапуре он может обновить свой рекорд, одержав ещё две победы. Учитывая, что китаец – один из фаворитов в синхронном и одиночном прыжке, это ему по силу.
Не стоит забывать, что у него есть ещё четыре медали с Олимпиады: две золотые и две серебряные. Так что этот прыгун точно знает, как побеждать.
Давид Попович (Румыния)
Как только Попович появился на международной арене в 16 лет, его стали называть вундеркиндом. Давид почти на каждом турнире бил рекорды. Однако вскоре прыть румынского пловца чуть поугасла.
После небольшого спада Попович вернулся и подтвердил свой высочайший уровень. В копилке 20-летнего парня есть золото и бронза ОИ, два золота ЧМ и четыре золота ЧЕ. В Сингапуре он будет биться за очередные награды с Пань Чжаньлэ. Есть шанс, что в очных противостояниях на 100 м и 200 м вольным кто-то из пловцов обновит мировой рекорд!
Пань Чжаньлэ (Китай)
20-летний Пань – главная звезда сборной Китая по плаванию. У молодого пловца уже есть два золота и серебро Олимпиады, а также четыре золота и серебро чемпионата мира. Вероятно, медалей у Чжаньлэ было бы и больше, если бы не вечное противостояние с Давидом Поповичем. В Сингапуре нас тоже ждёт дуэль китайца и румына. Они зарубятся на 100 м и 200 м вольным. Не исключено, что кому-то даже удастся установить мировой рекорд!
Гретчен Уолш (США)
Уолш не самая титулованная представительница американской сборной, хотя уже имеет солидную коллекцию наград. Два золота и два серебра ОИ, золото, серебро и бронза ЧМ – всё это определённо говорит о высочайшем уровне. Но, пожалуй, главный взлёт Гретчен случился в декабре 2024-го во время ЧМ на короткой воде. Там пловчиха установила 11 мировых рекордов!
Уолш и сейчас в хорошей форме, недаром она в мае обновила лучшее время в мире на 100 м баттерфляем. Американка побьётся за награды в шести личных дисциплинах, и в некоторых она сойдётся в битве с россиянками.
Чэнь Юйси (Китай)
Юйси – одна из главных звёзд сборной Китая по прыжкам в воду. У 19-летней спортсменки уже есть в копилке два золота и серебро Олимпиады, а также шесть золотых и одна серебряная медали чемпионата мира.
На ЧМ-2025 Чэнь выступит в синхронных и одиночных прыжках. В обоих дисциплинах китайская прыгунья считается фаворитом.
Кейт Дугласс (США)
Дугласс – мощная боевая единица сборной США по плаванию. На счету 23-летней девушки пять медалей Олимпиад (2 – 2 – 1) и 14 медалей чемпионатов мира (4 – 5 – 5). А ещё – десяток наград с ЧМ на короткой воде.
В Сингапуре Кейт будет состязаться в двух личных дисциплинах, в том числе на 200 м брассом, где сойдётся с российской звездой Евгенией Чикуновой.