Топ-10 звёзд чемпионата мира по водным видам спорта. Это настоящая элита!

Маршан, Макинтош или Ледеки? Кто соберёт больше всех золота и станет главным героем ЧМ-2025 в Сингапуре?

В Сингапуре 11 июля начался главный турнир года в водных видах спорта – чемпионат мира – 2025. На столь знаковые состязания, конечно, съехались все главные звёзды: многократные олимпийские чемпионы и чемпионы мира.

Ниже список из 10 сильнейших спортсменов на ЧМ-2025 без учёта россиян. Кто из них, по вашему мнению, проявит себя на турнире лучше остальных и станет безоговорочным триумфатором?

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