Даже если всё пойдёт не так, наши ребята должны увезти из Сингапура больше 10 наград. А если повезёт, то намного больше!

Сколько медалей будет у России на водном ЧМ? Рассматриваем хороший и плохой варианты

С 11 июля по 3 августа в Сингапуре проходит чемпионат мира по водным видам спорта – 2025. В соревнованиях принимают участие спортсмены из России, хоть и в нейтральном статусе. Наших нет только в водном поло и хайдайвинге, а в плавании, прыжках в воду и синхронном плавании за медали будут бороться практически все звёзды российского водного спорта.

Мы проанализировали шансы всей российской команды на медали.

Спойлер: без наград наша сборная из Сингапура не уедет. Однако оптимистичный и пессимистичный медальные прогнозы сильно различаются. При идеальном раскладе мы насчитали 22 медали. А в случае неудачи – 11.

Давайте пофамильно разберёмся, на кого можно будет положиться.

Плавание

Оптимистичный прогноз: 12 медалей (3 – 5 – 4)

При идеальном раскладе сборная России может увести с ЧМ дюжину медалей, три из которых станут золотыми. На победу могут рассчитывать Евгения Чикунова (200 м, брасс), Климент Колесников (50 и 100 м на спине), а также наша мужская сборная в эстафете 4х100 м комплексом. Реализовать четыре шанса из четырёх – это совсем сказка. Но три – почему бы и нет?

Также стоит ждать медалей от Мирона Лифинцева и Кирилла Пригоды на личных дистанциях и в смешанных эстафетах 4х100 м вольным стилем и комплексом. Приятным и слегка неожиданным будет попадание на подиум Арины Сурковой, Ильи Бородина и Ивана Кожакина.

Помечтали? Ну всё-всё – открываем глаза и смотрим в реальность.

Климент Колесников Фото: РИА Новости

Пессимистичный прогноз: 5 медалей (1 – 2 – 2)

Хочется верить, что даже в случае неудачи одно золото либо Чикунова, либо Колесников всё-таки зацепят – даром что мировые рекордсмены.

Наверное, до пьедестала смогут добраться и Лифинцев с Пригодой, причём и в личных дисциплинах, и разочек – в эстафете. Но на этом – всё.

Синхронное плавание

Оптимистичный прогноз: 8 медалей (6 – 1 – 1)

Если вы не следите за синхронным плаванием, то, возможно, удивитесь, что главная звезда нашей команды – мужчина. Александр Мальцев – опытный, титулованный и сверхмотивированный атлет, в лучших традициях нашей сборной не согласный ни на какие места, кроме первого. Александр выступит в соло-программе, а также в микст-дуэтах с Майей Гурбанбердиевой и Олесей Платоновой. Хочется верить, что везде наши будут на первых местах!

Ещё одно золото могут принести Татьяна Гайдай с Майей Дорошко в дуэте. Шансы обновлённой российской команды в групповых упражнениях оценить очень сложно, но мы верим, что даже без международной практики и по новым строгим правилам наши девушки – лучшие во всём мире.

Шесть золотых – это много? Ну, на ЧМ-2019 у России было девять!

Пессимистичный прогноз: 6 медалей (2 – 2 – 2)

Однако есть вероятность, что выступление наших синхронистов не принесёт столько золотых медалей, сколько хотели бы болельщики. Новые правила, поднявшие голову без российских лидеров соперники, судейский фактор – всё это может сказаться на результатах. Перед Олимпиадой в Токио никто не верил, что наши гимнастки-художницы могут проиграть, но это случилось. Так что раньше времени закидывать соперников шапочками для плавания не стоит.

Медалей у нашей команды, скорее всего, всё равно будет достаточно, а вот сколько раз удастся добраться до вершины – это вопрос. Хочется верить, что Мальцев свой шанс отличиться всё-таки не упустит.

Прыжки в воду

Оптимистичный прогноз: 2 медали (0 – 0 – 2)

Шансы россиян на медали могли бы быть и выше, если бы перед ЧМ не травмировался Евгений Кузнецов. Без него наша команда может рассчитывать лишь на две бронзы на вышке. Никита Шлейхер и Руслан Терновой имеют шанс зацепиться за тройку в синхронных прыжках с 10 метров, также кто-то из ребят может зацепить медаль в одиночку. Большего достичь нереально.

Никита Шлейхер Фото: РИА Новости

Пессимистичный прогноз: 0 медалей

Но в случае малейшей ошибки шансы российских прыгунов в воду на медали будут стремиться к нулю. Высока вероятность, что наши ребята окажутся где-то рядом с пьедесталом, закрепятся в топ-5, однако в тройку не попадут.

Плавание на открытой воде

Оптимистичный прогноз: 1 медали (0 – 0 – 1)

Даже в оптимистичном сценарии о медалях в плавании на открытой воде приходится рассуждать с трудом. Если же кто-то заплывёт в тройку, это станет настоящей сенсацией. Наиболее высокие шансы преподнести приятный сюрприз есть у Ксении Мишариной и Дениса Авдеева.

Пессимистичный прогноз: 0 медалей

Пессимистичный – он же реалистичный. Наши пловцы на открытой воде пока скорее набираются сил и опыта. Место в топ-10 на финише – уже успех.

Итого медалей на ЧМ-2025

Оптимистичный прогноз: 22 медали (9 – 6 – 7)

Пессимистичный прогноз: 11 медалей (3 – 4 – 4)

Даже если всё пойдёт наперекосяк, без медалей в Сингапуре российские спортсмены не останутся. Но к оценке шансов наших спортсменов, пожалуй, стоит подходить с осторожным пессимизмом. Лучше потом радоваться дополнительным медалям, на которые никто особо и не рассчитывал, чем расстраиваться из-за упущенного «гарантированного» золота.