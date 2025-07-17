«Разве можно шутить со здоровьем спортсменов?» Первый скандал на водном ЧМ-2025

Пловцам на открытой воде снова не повезло. На Олимпиаде в Париже было слишком грязно. В Сингапуре – слишком жарко.

Пловцы на открытой воде просто в бешенстве!

На чемпионате мира – 2025 их снова заставили рисковать своим здоровьем. И это спустя год после того, как несколько триатлонистов подхватили кишечную палочку в грязных водах Сены на Олимпиаде в Париже!

Старт соревнований в Сингапуре несколько раз переносили, но всё равно не были учтены все факторы для безопасности участников.

Перенос за переносом

Одними из первых в борьбу за медали чемпионата мира – 2025 в Сингапуре вступили пловцы на открытой воде. Планировались, что их медальные заплывы начнутся ещё 15 июля со старта на 10 км у женщин. Однако 14-го числа в World Aquatics сообщили о переносе старта «из-за превышения допустимых пороговых значений качества воды».

Женскую дистанцию передвинули на утро 16 июля, сразу после заплыва у мужчин. А затем последовал повторный перенос на послеобеденное время. В итоге мужчины вышли на старт 10-километровой дистанции только в 13:00, а женщины – в 16:00, что сильно сказалось на их самочувствии. Пловцам пришлось долгое время находиться в очень тёплой воде.

«Экстремальные условия»

С тирадой в адрес организаторов выступил итальянский пловец олимпийский чемпион Рио-2016 и шестикратный чемпион мира Грегорио Пальтриньери. Титулованный спортсмен отметил слишком горячую для соревнований воду и безразличие со стороны World Aquatics.

«10 км – это сложная гонка, потому что всегда наступает момент, когда ты начинаешь испытывать себя, сомневаться. Есть моменты, когда чувствуешь себя богом, а бывают – когда мучишься. Условия здесь – одни из самых экстремальных, в которых мне когда-либо доводилось плыть.

Заплыв на 10 км у мужчин Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Организация со стороны World Aquatics, возможно, была одной из самых слабых за последние 20 лет. Есть куча вещей, которые, как мне кажется, были оставлены на самотёк. Как это было на Сене во время Олимпиады в Париже, так же и в этот раз. Но разве можно шутить со здоровьем спортсменов?

Плыть в экстремальных условиях действительно очень сложно, потребовался весь мой опыт. Я больше люблю тепло, чем холод, но здесь было слишком жарко. Думаю, мы плыли в воде с температурой около 31°С, однако был участок, где вода стояла и казалась около 35°С. Очень тяжёлая гонка – настолько, что, пока плыл, скучал по холодной воде на чемпионате Европы в Стари-Граде месяц назад», – поделился эмоциями Пальтриньери, ставший вторым.

«В шаге от того, чтобы потерять сознание»

Девушкам пришлось не легче. Россиянка Екатерина Сорокина показала 11-е время, и это прекрасный результат, учитывая то, что другая российская пловчиха Маргарита Ершова до финиша так и не добралась. 19-летняя спортсменка была вынуждена сняться с заплыва из-за перегрева.

Тренер спортсменки Кирилл Беляев рассказал о её состоянии.

«Увезли её на коляске. В целом всё уже лучше, с ней сейчас командный врач, медицинская служба. Уверен, всё будет хорошо, но, конечно, вода внесла свои коррективы, очень жарко, много людей сходит. Тяжёлые условия. Вода безумно тяжёлая. Главное – здоровье спортсменов».

Чуть позже на связь вышла и сама Ершова.

«В данный момент я в порядке, мне оказали всю необходимую помощь. Решение сойти приняла, если не ошибаюсь, после четвёртого круга. Я подняла голову и поняла, что у меня муть в глазах, не вижу, куда плыву. Решила, что нужно закругляться. Я была в шаге от того, чтобы потерять сознание, ничего не видела и панику ещё словила. Но сознание не потеряла. Спасибо врачам, которые мне помогли. Это случилось из‑за жары. Я плыла, было очень жарко, воздух влажный, душный. Всё из-за погоды».

Впереди у пловцов на открытой воде ещё пять медальных заплывов. Хочется верить, что организаторы соревнований в Сингапуре учтут ошибки первого дня и больше не заставят спортсменов рисковать своим здоровьем.