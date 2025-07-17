На студенческие Игры в Германии пустили не всех наших. Но у дзюдоистов и пловцов состав боевой. Без наград они не останутся!

Российские спортсмены приехали на первую Универсиаду за шесть лет! А будут ли медали?

Летом 2025 года российские спортсмены выступят на своей первой с 2019-го летней Универсиаде. В 2021 году студенческий праздник был омрачён пандемией коронавируса, а дальше торжеству спорта мешали политические неурядицы. Их последствия удалось урегулировать только сейчас.

Зелёный свет дан не всем, но знать, что он вообще существует в системе координат руководителей международного спорта, – уже неплохо.

Итак, Россия – на Универсиаде-2025. Что там будет интересного?

Где и когда проходит Универсиада-2025?

Универсиаду в 2025 году принимает Германия. С 16 по 27 июля в разных городах региона Рейн-Рур проходят соревнования по 15 видам спорта. Это баскетбол, бадминтон, стрельба из лука, фехтование, дзюдо, спортивная гимнастика, художественная гимнастика, теннис, тхэквондо, настольный теннис, пляжный волейбол, водное поло, академическая гребля, баскетбол 3х3 и лёгкая атлетика. Представители ещё трёх видов отправятся в Берлин – там пройдут турниры по плаванию, прыжкам в воду и волейболу.

Сколько россиян будет на Универсиаде?

Сразу важно оговориться: россияне на студенческих Играх будут выступать в нейтральном статусе. Спортсмены никак не должны отмечать свою связь с Россией, при этом им вообще запрещено общаться с журналистами. Визы в Германию давали только спортсменам и их тренерам – больше никому!

Также известно, что в Международная федерация студенческого спорта (FISU) согласовала участие россиян не со всеми федерациями, поэтому наши заявлены только в девяти видах спорта. В состав делегации вошли 48 человек. Планировалось, что в Германию поедет намного больше атлетов, но заветные шенгенские визы получили не все желающие.

Состав сборной России на Универсиаде-2025



Плавание: Роман Акимов, Дмитрий Жаворонков, Николай Колесников, Александр Степанов, Алексей Сударев, Алексей Ткачев, Александр Щёголев, Яна Шакирова.



Дзюдо: Армен Агаян, Александр Губиев, Ачыты Домбуу, Валерий Ендовицкий, Егор Андони, Абрек Нагучев, Муххамед‑Али Матаев, Стефания Власова, Альфия Дашкина, Наталья Ёлкина, Полина Иудина, Ксения Медведева, Лилия Нугаева, Юлия Семиколенова.



Теннис: Егор Агафонов, Павел Вербин, Илья Симакин, Ксения Зайцева, Алевтина Ибрагимова, Полина Яценко.



Фехтование: Михаил Белозёров, Кирилл Гуров, Дмитрий Швелидзе, Галина Крымова, Таисия Ларькина, Полина Хаертдинова.



Прыжки в воду: Григорий Иванов, Ульяна Манаенкова, Эрика Сазонова.



Гребной спорт: Максим Жевлаченко, Вероника Шляпцева.



Настольный теннис: Максим Гребнев, Владимир Сидоренко, Элизабет Абраамян, Мария Тайлакова.



Стрельба из лука: Иван Жулин, Арина Черкезова.



Тхэквондо: Ханмагомед Рамазанов, Полина Шведкова, Ариадна Яндаловская.

Медальные шансы России на Универсиаде

Обилия наград и борьбы за первое место в общем зачёте на сей раз ждать не стоит. Однако и медальной засухи не предвидится. В отдельных видах спорта из России приехали весьма титулованные студенты и студентки.

В состав команды по дзюдо, например, попали Армен Агаян (до 73 кг) и Валерий Ендовицкий (свыше 100 кг) – призёры этапов «Большого шлема» и чемпионы России. У женщин выделяется Наталья Ёлкина (до 57 кг), которая в этом году также взяла медаль на этапе «Большого шлема».

Дмитрий Жаворонков Фото: РИА Новости

В обойме пловцов есть Роман Акимов – призёр этапа Кубка России на 200-метровке вольным стилем и чемпион России в коротком бассейне. Наверняка напомнит болельщикам о себе и Дмитрий Жаворонков, который зацепил золото прошлогоднего ЧМ-2024 на короткой воде в эстафете 4х100 м комплексом. Многократный чемпион страны Александр Степанов мог бы поехать на ЧМ-2025, но решил побороться за победу на Универсиаде. Привлекают к себе внимание и спинист Алексей Ткачёв – победитель этапа Кубка мира, и кролисты Алексей Сударев (чемпион России) и Александр Щёголев (двукратный чемпион мира на короткой воде).

На корт в теннисном турнире выйдет 241-я ракетка мира Илья Симакин.

Где смотреть соревнования Универсиады?

В России официальные трансляции Универсиады-2025 будут идти на телевизионных каналах «Матч ТВ», «Матч! Страна» и «Матч! Арена». Там покажут старты как в прямом эфире, так и в записи.

Полное расписание Универсиады-2025 можно найти на официальном сайте турнире. А раскладка по видам спорта – на картинке ниже.

Расписание Универсиады Фото: Скриншот

Спорт на всех уровнях начинает оживать. Доказательство тому – участие россиян в Универсиаде. Наших там точно заметят, а уж сколько золотых наград они привезут из Германии, сейчас не так важно. Главное – участие.