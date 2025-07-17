Памятка по всем финалам чемпионата мира в Сингапуре, в которых наши спортсмены реально будут бороться за медали.

Все главные события с участием россиян на водном ЧМ-2025. Что и когда смотреть?

С 11 июля по 3 августа в Сингапуре проходит чемпионат мира по водным видам спорта – один из главных стартов года для спортсменов-олимпийцев.

Большой турнир начался с соревнований по водному поло, в которых россияне не участвуют, но продолжится более важными для нас стартами: за медали скоро начнут бороться синхронистки, прыгуны в воду и пловцы.

С учётом того, что в Сингапур из России приехал звёздный состав, медалей у наших соотечественников будет немало. Мы решили собрать в список главные финалы, в которых у россиян будет больше всего шансов на успех.

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Время финалов – московское. Подробная программа соревнований по плаванию ещё не известна, поэтому время будет уточняться.

Суббота, 19 июля

3:00. Открытая вода. Женщины. 3 км, нокаут-спринт

Впервые на чемпионатах мира будут проведены соревнования в нокаут-формате. Так что нас точно ждут неожиданные чемпионы. Однако смотреть состязания стоит не только ради этого. На открытой воде на крупных турнирах дебютирует наша звёздочка Ксения Мишарина. За медаль бороться будет очень непросто, но в финал прорваться можно! Кстати, потом 16-летняя Мишарина будет выступать и в классических заплывах в бассейне.

9:00. Синхронное плавание. Мужчины. Техническое соло

В соревнованиях выступит наш блистательный Александр Мальцев – самый титулованный синхронист мира. У россиянина отличные шансы одержать победу в этой дисциплине, ведь даже после вынужденного длительного отстранения парень показывает высочайшие результаты.

13:30. Синхронное плавание. Женщины. Техническое соло

За медали будут биться две наши спортсменки: Татьяна Гайдай и Александра Шмидт. У девчонок есть шанс зацепиться за тройку. Интересно будет посмотреть и за грациозной белоруской Василиной Хандошко.

Татьяна Гайдай Фото: РИА Новости

Понедельник, 21 июля

9:00. Синхронное плавание. Мужчины. Произвольное соло

И вновь болеем за Александра Мальцева! Если всё пойдёт удачно, наш синхронист сможет оформить в Сингапуре личный «золотой» дубль.

13:30. Синхронное плавание. Женщины. Технический дуэт

Российские синхронистки вступают в бой в дуэтах. Татьяна Гайдай и Майя Дорошко в этом году уже выиграли этап Кубка мира. Теперь они будут бороться за медали и на чемпионате мира.

Вторник, 22 июля

13:30. Синхронное плавание. Группа. Техническая программа

Российскую команду ждёт серьёзное испытание в борьбе за медали. Наши девчонки сразятся с китаянками и испанками, которые за время отсутствия россиянок успели стать мировыми лидерами.

Сборная России по синхронному плаванию Фото: РИА Новости

Среда, 23 июля

14:30. Синхронное плавание. Микст. Технический дуэт

После небольшого отдыха Александр Мальцев вернётся в бассейн, но уже не один, а вместе с Майей Гурбанбердиевой. В дуэте наши ребята смело могут рассчитывать на медали, а может, даже и на золото.

Четверг, 24 июля

14:30. Синхронное плавание. Женщины. Произвольный дуэт

Татьяна Гайдай и Майя Дорошко в этом виде на этапе Кубка мира ещё не выступали, так что будет интересно посмотреть на девчонок уже на главном старте сезона. В любом случае здесь стоит ждать попадания в тройку.

Пятница, 25 июля

5:00. Синхронное плавание. Микст. Произвольный дуэт

Александр Мальцев в паре с Олесей Платоновой поборется за очередную медаль. А возможно, даже за очередное золото.

Александр Мальцев и Олеся Платонова Фото: РИА Новости

14:30. Синхронное плавание. Группа. Акробатика

Заключительное выступление наших синхронисток на чемпионате мира. Кстати, на международном турнире девчонки дебютируют в этом виде программы. Будем надеяться, что первый опыт окажется успешным.

Понедельник, 28 июля

После 14:00*. Плавание. Мужчины. Спина, 100 м

Климент Колесников и Мирон Лифинцев – в четвёрке лучших спинистов мира. Наши парни сразятся с Томасом Чекконом и Сюй Цзяюем за золото!

Вторник, 29 июля

12:30. Прыжки в воду. Мужчины. Синхронные прыжки, 10 м

Никита Шлейхер и Руслан Терновой в этом году уже стали вторыми в Суперфинале Кубка мира. Никто не гарантирует такой же успех и на ЧМ-2025, всё-таки соперники уж слишком сильны. Но без борьбы парни не сдадутся!

Никита Шлейхер Фото: РИА Новости

После 14:00*. Плавание. Женщины. Брасс, 100 м

Евгения Чикунова – обладательница второго результата сезона в мире. Так что у молодой пловчихи есть отличные шансы попасть на пьедестал. Правда, это не её коронная дистанция, поэтому придётся серьёзно постараться.

Среда, 30 июля

После 14:00*. Плавание. Мужчины. Брасс, 50 м

На высокие места претендуют сразу двое россиян: Кирилл Пригода и Иван Кожакин. У обоих есть неплохие шансы попасть в тройку призёров.

После 14:00*. Плавание. Микст. Эстафета 4х100 м, комплекс

У российской эстафетной четвёрки есть отличная возможность забраться в тройку призёров. Состав будет определён после первых дней турнира.

Кирилл Пригода Фото: РИА Новости

Пятница, 1 августа

После 14:00*. Плавание. Мужчины. Брасс, 200 м

До финала могут добраться Кирилл Пригода и Александр Жигалов. Правда, зацепиться за медаль при удачном раскладе, похоже, сможет лишь Пригода.

После 14:00*. Плавание. Женщины. Брасс, 200 м

Главная надежда России на золото в плавании. Евгения Чикунова гораздо быстрее соперниц, а значит, ничего не должно помешать ей победить!

Суббота, 2 августа

После 14:00*. Плавание. Мужчины. Вольный стиль, 50 м

У Егора Корнева есть относительно неплохой шанс зацепиться за тройку призёров. На этой дистанции поборется и Климент Колесников, но вряд ли у лидера нашей команды получится блеснуть в финале.

После 14:00*. Плавание. Женщины. Баттерфляй, 50 м

Арина Суркова в этом сезоне показывала четвёртый результат сезона в мире. При хороших раскладах, есть шанс взять медаль. Всё решит касание!

Евгения Чикунова Фото: РИА Новости

После 14:00*. Плавание. Микст. Эстафета 4х100 м, вольный стиль

Ещё один теоретически высокий шанс для нашей сборной взять медаль в командном заплыве. Состав будет определён позже.

Воскресенье, 3 августа

12:30. Прыжки в воду. Мужчины. Одиночные прыжки, 10 м

Никита Шлейхер и Руслан Терновой вновь попробуют побороться за призовые места на 10-метровой вышке, но теперь каждый по отдельности. Будет приятно, если кто-то из них всё-таки зацепится за топ-3.

После 14:00*. Плавание. Мужчины. Спина, 50 м

У россиян в этом финале будет шанс взять сразу две медали. Климент Колесников и Павел Самусенко – фавориты заплыва. Будет интересно!

Климент Колесников Фото: РИА Новости

После 14:00*. Плавание. Мужчины. Комплекс, 400 м

Все уверены, что победу в этом финале одержит Леон Маршан. Но посмотреть заплыв всё равно стоит из-за россиянина Ильи Бородина. Наш парень изо всех сил постарается навязать борьбу французу и забраться в тройку призёров.

После 14:00*. Плавание. Мужчины. Эстафета 4х100 м, комплекс

Пожалуй, в этой эстафете у россиян есть шансы побороться даже за золото. Всё будет зависеть от состава команды, который станет понятен по ходу турнира.