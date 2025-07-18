«Я не думал, что умру». Экстремал, прыгавший на землю из стратосферы, разбился насмерть

Он преодолел страх высоты, но стал заложником, а потом и жертвой своего пугающего увлечения. Мир потерял авантюрного и смелого человека, искавшего приключений в любом возрасте.

56-летний экстремал из Австрии Феликс Баумгартнер – тот самый, что совершил прыжок на землю из стратосферы – разбился в Италии.

Жертв могло быть больше

Как сообщает издание Kurier, 17 июля Феликс совершал полёт на мотопараплане в Порто-Сант-Эльпидио на Адриатическом побережье. В какой-то момент австриец потерял управление и упал в бассейн одного из отелей. Медики ему уже не смогли помочь, смерть наступила на месте.

Феликс Баумгартнер Фото: Marko Hollerer/DPA/ТАСС

По данным источников, Баумгартнер то ли почувствовал недомогание в полёте, то ли и вовсе потерял сознание, поэтому не справился с управлением.

В этой истории есть и другие пострадавшие. Во время столкновения с землёй обломок конструкции параплана ранил сотрудницу отеля. Её доставили в больницу с травмой шеи. Сейчас её здоровью ничего не угрожает.

Издание пишет, что у бассейна в тот момент находилось много людей, среди которых были и дети. Трагедии с большим числом жертв, удалось избежать потому, что параплан врезался в деревянную конструкцию около воды.

Прыжок из стратосферы

Феликс Баумгартнер стал известен в мире благодаря своему прыжку из стратосферы. 14 декабря 2012 года экстремал поднялся в воздух в капсуле, которая была прикреплена к гелиевому шару, и в специальном костюме прыгнул вниз с отметки 38 969 м. Приземлился успешно.

Феликс Баумгартнер после прыжка из стратосферы Фото: imago sportfotodienst/ТАСС

Тогда Международная авиационная федерация (FAI) сообщила сразу о трёх мировых рекордах: Баумгартнер сумел достичь максимальной скорости во время полёта – 1357,6 км/ч, совершил прыжок с наибольшей высоты в истории человечества и пережил самое затяжное свободное падение.

После этого он заявил, что уходит из большого спорта.

«Я тренировался пять лет для этого прыжка – как физически, так и морально, включая такие моменты, как умение крепко хватать предметы, потому что в этих перчатках очень сложно пользоваться своими руками. Также я изучал все технические и медицинские аспекты. Это было необходимо, чтобы заслужить уважение учёных и врачей в команде и эффективно с ними сотрудничать. Как профессиональный бейсджампер я привык быть независимым».

«Я всегда рассматриваю все риски»

Первые прыжки с высоты в жизни Феликса случились ещё в 1996 году. Тогда он прыгнул с парашютом с моста New River Gorge Bridge в Западной Вирджинии, США. В 1999 году он совершил прыжок с башен Petronas Towers в Куала-Лумпуре, Малайзия – на тот момент самого высокого здания в мире. Вскоре он полетел вниз и со статуи Христа в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Спустя несколько лет он преодолел пролив Ла-Манш из Англии во Францию на карбоновом крыле. Это был полёт в свободном падении.

Австрийский экстремал всегда играл со смертью и отдавал себе в этом отчёт. Вот фрагмент его интервью The Guardian 12-летней давности.

«Я всегда понимал, что смерть или травма возможны, но не думал, что умру. Я очень тщательно планирую: рассматриваю все риски, и, если они слишком велики, не берусь за проект», – рассказывал Баумгартнер.

Кажется, в этот раз риски оказались выше, чем Феликс мог ожидать.