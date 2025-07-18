Рут Чепнгетитч может получить до двух лет дисквалификации.

Мировую рекордсменку из Кении поймали на допинге. Её уже давно подозревали!

В октябре 2024 года Рут Чепнгетитч была в центре внимания благодаря невероятному достижению. На марафоне в Чикаго она стала первой женщиной, кто выбежал из 2:10.00, сбив с мирового рекорда две минуты.

Теперь Чепнгетитч снова в центре внимания, но уже по другой причине. Ей предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил!

«Знаете, люди много о чём говорят»

17 июля Athletics Integrity Unit сообщило, что Рут Чепнгетитч сдала положительный допинг-тест. В организме кенийской бегуньи обнаружили диуретик и маскирующий агент гидрохлоротиазид. Этими препаратами зачастую скрывают приём более тяжёлых запрещённых веществ.

Положительный тест Рут сдала ещё в марте, но узнала о нём лишь в апреле. Тогда представители AIU в Кении побеседовали с Чепнгетитч и предложили ей добровольно отбыть временное отстранение на период расследования. Спортсменка согласилась и снялась с Лондонского марафона.

И вот теперь AIU уже официально отстранило Рут от соревнований на время расследования, попутно предъявив обвинения в нарушении антидопинговых правил.

«При положительном тесте на диуретики и маскирующие вещества временное отстранение от соревнований не является обязательным в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом. Чепнгетитч не была временно отстранена AIU на момент уведомления, однако 19 апреля она выбрала добровольное временное отстранение, пока продолжалось расследование AIU. В течение прошедших месяцев AIU продолжало своё расследование и сегодня опубликовало уведомление о предъявлении обвинения, наложив своё собственное временное отстранение», – говорится на сайте организации.

Рут Чепнгетитч Фото: Tess Crowley/AP/ТАСС

Но интересно другое. Ещё в 2024 году – сразу после обновления мирового рекорда — журналисты говорили с Чепнгетитч о возможном употреблении допинга. Тогда Рут отвергла все обвинения.

«Знаете, люди много о чём говорят… Я не знаю, что мне на это ответить», — говорила кенийка на пресс-конференции.

Более того, вокруг спортсменки на этой почве разгорелся скандал. Runner's World намекнуло на то, что Чепнгетитч могла принимать запрещённые вещества. В ответ Федерация лёгкой атлетики Кении выпустила большую статью в защиту своей спортсменки, утверждая, что она чиста.

«В любом случае в этом году было побито множество мировых рекордов, и выделять её отдельно совершенно несправедливо. Неприятно слышать, как некоторые СМИ необоснованно подвергают сомнению её достижения».

Системная проблема?

В допинг-истории Чепнгетитч есть ещё парочка интересных моментов. Первый – Рут стала очередной кенийкой, отстранённой из-за допинга. Прямо сейчас Кения – лидер среди стран по числу спортсменов, отбывающих дисквалификацию – 140. Отрыв от второго места, на котором расположилась Индия, составляет 11 человек. Тройку, кстати, замыкает Россия с 61 спортсменом.

Второй момент: агент Чепнгетитч – печально известный Федерико Роза. Сразу пять его подопечных за последние годы были дисквалифицированы за допинг. Среди них и олимпийская чемпионка Джемина Сумгонг, и победительница мэйджоров Рита Джепту, и победитель Лондонского и Бостонского марафонов Лоуренс Чероно, и Титус Экиру, и Сара Чепчирчир.

Также из клиентов Розы на запрещёнке попадался олимпийский чемпион и многократный чемпион мира на 1500 м Асбель Кипроп.

Прямо сейчас агент ведёт более 95 спортсменов, и в теории кто-то из них мог нарушать антидопинговые правила без ведома агента. Но такое количество дисквалификаций на одного Розу явно вызывает вопросы.

Сейчас Чепнгетитч грозит до двух лет за использование диуретика и маскирующего агента. Наказание может быть смягчено, если Рут докажет, что вещество в её организм попало случайно.

Дело в том, что ВАДА предусматривает вариант, что препараты могут оказаться в загрязнённой фармацевтике, и даже устанавливает допустимое значение в 20 нг/мл. Но это вряд ли тот случай, ведь даже этот показатель она превысила в 190 раз! Скорее всего, уйти от наказания не получится.