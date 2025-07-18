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Мировая рекордсменка в марафоне Рут Чепнгетитч из Кении попалась на допинге, её временно отстранили, какое будет наказание?

Мировую рекордсменку из Кении поймали на допинге. Её уже давно подозревали!
Татьяна Постникова
Мировую рекордсменку из Кении поймали на допинге
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Рут Чепнгетитч может получить до двух лет дисквалификации.

В октябре 2024 года Рут Чепнгетитч была в центре внимания благодаря невероятному достижению. На марафоне в Чикаго она стала первой женщиной, кто выбежал из 2:10.00, сбив с мирового рекорда две минуты.

Теперь Чепнгетитч снова в центре внимания, но уже по другой причине. Ей предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил!

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«Знаете, люди много о чём говорят»

17 июля Athletics Integrity Unit сообщило, что Рут Чепнгетитч сдала положительный допинг-тест. В организме кенийской бегуньи обнаружили диуретик и маскирующий агент гидрохлоротиазид. Этими препаратами зачастую скрывают приём более тяжёлых запрещённых веществ.

Положительный тест Рут сдала ещё в марте, но узнала о нём лишь в апреле. Тогда представители AIU в Кении побеседовали с Чепнгетитч и предложили ей добровольно отбыть временное отстранение на период расследования. Спортсменка согласилась и снялась с Лондонского марафона.

И вот теперь AIU уже официально отстранило Рут от соревнований на время расследования, попутно предъявив обвинения в нарушении антидопинговых правил.

«При положительном тесте на диуретики и маскирующие вещества временное отстранение от соревнований не является обязательным в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом. Чепнгетитч не была временно отстранена AIU на момент уведомления, однако 19 апреля она выбрала добровольное временное отстранение, пока продолжалось расследование AIU. В течение прошедших месяцев AIU продолжало своё расследование и сегодня опубликовало уведомление о предъявлении обвинения, наложив своё собственное временное отстранение», – говорится на сайте организации.

Рут Чепнгетитч

Рут Чепнгетитч

Фото: Tess Crowley/AP/ТАСС

Но интересно другое. Ещё в 2024 году – сразу после обновления мирового рекорда — журналисты говорили с Чепнгетитч о возможном употреблении допинга. Тогда Рут отвергла все обвинения.

«Знаете, люди много о чём говорят… Я не знаю, что мне на это ответить», — говорила кенийка на пресс-конференции.

Более того, вокруг спортсменки на этой почве разгорелся скандал. Runner's World намекнуло на то, что Чепнгетитч могла принимать запрещённые вещества. В ответ Федерация лёгкой атлетики Кении выпустила большую статью в защиту своей спортсменки, утверждая, что она чиста.

«В любом случае в этом году было побито множество мировых рекордов, и выделять её отдельно совершенно несправедливо. Неприятно слышать, как некоторые СМИ необоснованно подвергают сомнению её достижения».

Системная проблема?

В допинг-истории Чепнгетитч есть ещё парочка интересных моментов. Первый – Рут стала очередной кенийкой, отстранённой из-за допинга. Прямо сейчас Кения – лидер среди стран по числу спортсменов, отбывающих дисквалификацию – 140. Отрыв от второго места, на котором расположилась Индия, составляет 11 человек. Тройку, кстати, замыкает Россия с 61 спортсменом.

Второй момент: агент Чепнгетитч – печально известный Федерико Роза. Сразу пять его подопечных за последние годы были дисквалифицированы за допинг. Среди них и олимпийская чемпионка Джемина Сумгонг, и победительница мэйджоров Рита Джепту, и победитель Лондонского и Бостонского марафонов Лоуренс Чероно, и Титус Экиру, и Сара Чепчирчир.

Также из клиентов Розы на запрещёнке попадался олимпийский чемпион и многократный чемпион мира на 1500 м Асбель Кипроп.

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Прямо сейчас агент ведёт более 95 спортсменов, и в теории кто-то из них мог нарушать антидопинговые правила без ведома агента. Но такое количество дисквалификаций на одного Розу явно вызывает вопросы.

Сейчас Чепнгетитч грозит до двух лет за использование диуретика и маскирующего агента. Наказание может быть смягчено, если Рут докажет, что вещество в её организм попало случайно.

Дело в том, что ВАДА предусматривает вариант, что препараты могут оказаться в загрязнённой фармацевтике, и даже устанавливает допустимое значение в 20 нг/мл. Но это вряд ли тот случай, ведь даже этот показатель она превысила в 190 раз! Скорее всего, уйти от наказания не получится.

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