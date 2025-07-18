Забудьте о вечных победах наших синхронисток! Почему россиянкам будет тяжело на ЧМ-2025

Российские синхронистки наконец-то возвращаются на мировую арену. Чемпионат мира – 2025 станет первым крупным для наших «русалок» с Олимпиады в Токио, проходившей летом 2021 года!

В глубине души хочется верить, что россиянки даже после долгого отсутствия буднично вынесут всех и заберут все золотые медали, как это почти всегда бывало в XXI веке. Но так не произойдёт. К сожалению, рассчитывать на космические результаты не приходится. Более того, есть шанс, что наша команда вообще останется без золота. И на это есть три причины.

Причина первая. Новые правила

Пожалуй, это главное, что помешает российским синхронисткам доминировать так же, как раньше. В 2022 году World Aquatics поменяла правила, чтобы сделать синхронное плавание менее субъективным. По сути, сейчас система напоминает ту, что работает в спортивной и художественной гимнастике, а также в фигурном катании.

В каждой программе синхронистки должны выполнить конкретный набор элементов, у всех из них своя сложность. Тренеры перед выступлениями должны отдавать судьям карточки, в которых будут прописаны все комбинации. За отхождение от плана предусмотрены штрафы.

Получается, что за программу, которая длится меньше трёх минут, нужно сделать набор обязательных элементов, показать что-то креативное, а ещё успеть отдышаться! Всё это серьёзно влияет на красоту и оригинальность постановок. Теперь программы спортсменок из разных стран похожи, ведь все сильные команды выбирают одни и те же самые дорогие элементы.

Также, помимо технической и произвольной программ, в перечень обязательных включили акробатическую. Это та, которую раньше называли «хайлайтами». За установленное время в этой программе синхронистки должны выполнить набор элементов из четырёх основных групп.

Всё это – головная боль для наших синхронисток. Во-первых, это бьёт по главной изюминке постановок сборной России – творческой составляющей. Российские синхронистки всегда удивляли масштабом, темами, невероятной красотой, сложностью и полётом фантазии. Сейчас из-за необходимости выполнять набор элементов времени на творчество не остаётся. Так что того вау-эффекта, который помогал побеждать, больше не будет.

Выступление российских синхронисток Фото: РИА Новости

Во-вторых, Россия раньше никогда не соревновалась с соперницами в акробатической программе. Хоть она и была в программе чемпионатов мира, наши девчонки обходили её стороной из-за необязательного статуса. Так что опыта состязаний в этом формате у россиянок практически нет.

В-третьих, даже после введения новых критериев в 2022 году наши синхронистки долгое время соревновались по старым правилам. Лишь недавно девушки перешли на обновлённую систему. Так как правила сильно отличаются, им пришлось серьёзно перекраивать программы и адаптироваться. По словам многих синхронисток, было очень непросто.

«В каждой программе на ЧМ-2025 есть свои сложности. Отмечу, что они являются одними из самых сложных за мою карьеру. В чём загвоздка? У нас усложнились элементы из-за новых правил. Связки стали длиннее по задержке дыхания, поддержки в акробатической программе – сложнее», – рассказывала перед чемпионатом мира Екатерина Коссова.

Причина вторая. Судейство

Ни для кого не секрет, что судьи во всех видах спорта обычно более лояльны к топ-спортсменам и топ-сборным, которые постоянно на виду. Грубо говоря, арбитры могут закрыть глаза на незначительные недочёты в программе у синхронистки, которая давно выступает на высочайшем уровне и зарекомендовала себя как претендентка на медали.

Так раньше было и с россиянками. Судьи на подсознательном уровне понимали, что наши девчонки на голову выше других, поэтому иногда относились к ним чуть лучше. Чемпионский авторитет работал.

Теперь же всё поменялось. Ведущие позиции, оставленные нашими девушками, заняли другие – испанки, китаянки и так далее, и теперь судейская лояльность на их стороне. Россиянкам же заново придётся доказывать всё и отвоёвывать своё место при максимальной строгости арбитров.

И с точки зрения судейства нашим девушкам как раз должны помочь новые правила, которые сделали систему судейства более объективной. Если раньше каждый арбитр оценивал всё сразу (синхронность, артистизм, музыкальность, сложность элементов и так далее), то теперь за различные аспекты отвечают отдельные команды рефери. Одни следят за элементами, другие – за артистизмом. Также появились технические контролёры, которые отслеживают синхронность и сложность и снимают баллы в случае ошибок.

Из чего складывается оценка по новым правилам?



Сумма оценки = (оценка за элементы – ошибки) + артистизм – ошибки.



Оценка за элементы складывается из суммы оценок за каждый отдельный элемент, исходя из его сложности и точности выполнения.



Оценка за артистизм складывается из суммы оценок за хореографию и музыкальность, исполнение, переходы.



Под ошибками понимаются любые неточности в синхронности и отклонения от сложности, заявленной в карточке.



Баланс в оценке за элементы и артистизм должен быть 60 на 40.

Хотя на Кубке мира в Египте и это россиянкам не сильно помогло. Есть мнение, что там нашим девчонкам занижали оценки без видимых на то причин. Спасло лишь то, что синхронистки заявили самую высокую сложность элементов.

Причина третья. Отсутствие практики

Россиянки были забанены почти на три года и всё это время обходились без крупных международных турниров. Тут стоит уточнить: с другими странами наши девушки соревновались, например, на тех же Играх БРИКС. Правда, уровень соперников там оставлял желать лучшего.

Единственными, кто мог навязывать нам серьёзную конкуренцию, были спортсменки из Беларуси. Но при первой же возможности попасть на международные турниры наши соседки получили нейтральные статусы. Что, естественно, сказалось на частоте совместных соревнований.

Проблема усугубляется другими факторами. Той же сменой правил, к которой нужно адаптироваться на турнирах. И сменой поколений. За время отстранения российская команда изменилась почти полностью. Из спорта ушли легендарные чемпионки, а на их место пришли молодые спортсменки, вероятно, очень талантливые, но не имеющие опыта больших побед и даже просто напряжённых финалов. Для многих из них чемпионат мира будет чуть ли не первым большим стартом по взрослым. Этот факт вкупе с особым давлением и высокими ожиданиями может сильно сказаться на ментальном состоянии спортсменок и привести к неожиданным ошибкам.

Так что ждать от российских синхронисток вала золотых медалей на чемпионате мира – 2025 в Сингапуре не стоит. Награды и успехи будут – наши девушки по-прежнему среди сильнейших в мире. Но за статус безоговорочных лидеров теперь придётся очень тяжело и долго сражаться.

Хочется верить, что россиянки смогут его вернуть.