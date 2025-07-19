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Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025 — онлайн-трансляция 18 июля 2025

Россия бьётся за первое золото ЧМ-2025 по водным видам! Победит ли Мальцев? LIVE
Михаил Чесалин
Александр Мальцев
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Александр несколько лет не выступал на международной арене, но остаётся одним из главных претендентов на первое место!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 18 июля, в Сингапуре продолжится чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. В рамках очередного соревновательного дня будут разыграны первые комплекты наград в синхронном плавании — в соревнованиях одиночников в технической программе как у мужчин, так и у женщин.

Календарь чемпионата мира по водным видам спорта - 2025
Медальный зачёт чемпионата мира по водным видам спорта - 2025

В 9:00 мск – финал у мужчин, а в 13:30 будут разыграны награды у синхронисток. Россию представляют Александр Мальцев и Татьяна Гайдай. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и расскажет вам обо всём интересном, что происходит в бассейне и за его пределами.

Если Мальцеву не пришлось выступать в предварительном раунде, то Гайдай накануне соревновалась. Судьи оценили её выступление в квалификации на 246,0517 балла. Она заняла седьмое место, но теперь всё начинается заново.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Мужчины. Соло. Техническая программа
19 июля 2025, суббота. 09:00 МСК
Не началось
Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Женщины. Соло. Техническая программа
19 июля 2025, суббота. 13:30 МСК
Не началось
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