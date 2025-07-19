Россия бьётся за первое золото ЧМ-2025 по водным видам! Победит ли Мальцев? LIVE

Александр несколько лет не выступал на международной арене, но остаётся одним из главных претендентов на первое место!

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Сегодня, 18 июля, в Сингапуре продолжится чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. В рамках очередного соревновательного дня будут разыграны первые комплекты наград в синхронном плавании — в соревнованиях одиночников в технической программе как у мужчин, так и у женщин.

В 9:00 мск – финал у мужчин, а в 13:30 будут разыграны награды у синхронисток. Россию представляют Александр Мальцев и Татьяна Гайдай. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и расскажет вам обо всём интересном, что происходит в бассейне и за его пределами.

Если Мальцеву не пришлось выступать в предварительном раунде, то Гайдай накануне соревновалась. Судьи оценили её выступление в квалификации на 246,0517 балла. Она заняла седьмое место, но теперь всё начинается заново.